Южная Корея готова забрать попавших в украинский плен двух солдат КНДР, - Yonhap

Правительство Южной Кореи планирует провести консультации с Украиной о возможности передачи двух северокорейских солдат, которые были захвачены в плен во время боевых действий в Украине.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи Ли Чжэ Вонг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

"Поскольку северокорейские солдаты являются нашими гражданами согласно Конституции, правительство планирует провести переговоры с Украиной, если они попросят о переходе в Южную Корею", - сказал Ли Чжэ Вонг.

Отметим, что Конституция Южной Кореи признает весь Корейский полуостров своей территорией, таким образом, все жители полуострова автоматически являются гражданами этой страны.

По словам спикера, ни один из двух захваченных солдат не выражал желания перейти на сторону Южной Кореи, добавляя, что поддерживают связь с Украиной по этим вопросам.

Что предшествовало?

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

