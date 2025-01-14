РУС
Южная Корея готова забрать попавших в украинский плен двух солдат КНДР, - Yonhap

ЗСУ взяли в полон КНДРівців

Правительство Южной Кореи планирует провести консультации с Украиной о возможности передачи двух северокорейских солдат, которые были захвачены в плен во время боевых действий в Украине.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи Ли Чжэ Вонг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

"Поскольку северокорейские солдаты являются нашими гражданами согласно Конституции, правительство планирует провести переговоры с Украиной, если они попросят о переходе в Южную Корею", - сказал Ли Чжэ Вонг.

Отметим, что Конституция Южной Кореи признает весь Корейский полуостров своей территорией, таким образом, все жители полуострова автоматически являются гражданами этой страны.

По словам спикера, ни один из двух захваченных солдат не выражал желания перейти на сторону Южной Кореи, добавляя, что поддерживают связь с Украиной по этим вопросам.

Что предшествовало?

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

+14
Южная Корея может рассчитаться за этих чучхеистов боеприпасами.
14.01.2025 17:38 Ответить
+12
З якого переляку? Там гаряча війна давно закінчилась, ******* покоління не має за що мститись північним корейцям. Ну хіба що за повітряні кульки з лайном, але то таке.
14.01.2025 17:37 Ответить
+9
А які хитрі. Зброї не дамо і не просіть, а полонених віддайте.
14.01.2025 17:51 Ответить
їх там одразу лінчують
14.01.2025 17:36 Ответить
З якого переляку? Там гаряча війна давно закінчилась, ******* покоління не має за що мститись північним корейцям. Ну хіба що за повітряні кульки з лайном, але то таке.
14.01.2025 17:37 Ответить
Де? У Південній Кореї?
14.01.2025 17:38 Ответить
та воно мабуть до туалету ходить з компасом...
14.01.2025 19:07 Ответить
Так там як не реєстрація 2022-м роком - так і "бредятина" ллється...
14.01.2025 19:42 Ответить
Там багато перебіщиків
14.01.2025 18:00 Ответить
морквой по-корейські разрахуються через АТБ
14.01.2025 17:36 Ответить
Корейці не знають таку закусь як "Корейська морква"!
Це вже советизовані корейці в СРСР спробували зробити щось, що хоч віддалено нагадує Кімчі, з тих продуктів, які були доступні в совку. Саме тому коли корейська морковка почала зʼявлятись на ринках, вона була ну дуже гостра, і лише потім, на догоду смакам Українців, стала менш гострою.
Хоча я її роблю доволі гострою, справедливо вважаючи, що чим гостріша морква, тим менше іі зʼїдають!
14.01.2025 18:18 Ответить
У мене книга рецептів кухонь світу - 1952 року. І там є кімчі... І з моркви, і з капусти...
14.01.2025 19:45 Ответить
Південна Корея
14.01.2025 17:38 Ответить
Южная Корея может рассчитаться за этих чучхеистов боеприпасами.
14.01.2025 17:38 Ответить
Або дати нам 12 танків. Чучхеїстів вони використають собі у музею тоталітаризму.
14.01.2025 17:44 Ответить
там є кацапські 80-ки
14.01.2025 18:08 Ответить
Молчите. Они Украине виру за своих убитых граждан выставят. Век не расплатимся. Спасибочки тому кто сотни убитых граждан Южной Кореи насчитал.
Конституция Южной Кореи признает весь Корейский полуостров своей территорией, таким образом, все жители полуострова автоматически являются гражданами этой страны.
14.01.2025 20:51 Ответить
Их не Украина убила. По парашной версии ихтамнет, и они приехали на учения. Вот с командования этими "учениями" от параши пусть они и спрашивают.
14.01.2025 21:24 Ответить
А самі солдатики на таке погодяться?
14.01.2025 17:44 Ответить
Один вже захотів залишитися в Україні якщо буде така ласка. Хто їх має питати???
14.01.2025 17:45 Ответить
Багато німців з НДР лізли через стіну до ФРН, почасти ризикуючи життям. І з КНДР теж тікали, хоча й не так багато.
14.01.2025 18:04 Ответить
що значить "забрати"?
14.01.2025 17:44 Ответить
Собакам віддати на розсуд
14.01.2025 17:44 Ответить
Вони воювали проти наших воїнів, стріляли в них, можливо когось вбили. Що означає забрати????
14.01.2025 17:45 Ответить
Ну поміняють.
14.01.2025 17:47 Ответить
На кого нам південні корейці поміняють?
14.01.2025 18:04 Ответить
На пару наших бусіфікованих. Не на азовців же.
14.01.2025 18:13 Ответить
Так а звідки в них наші? Наловлять, чи шо?
14.01.2025 20:33 Ответить
Росіяни поділяться.
14.01.2025 20:38 Ответить
Це означає «забрати».
Вони воювали не в Україні
14.01.2025 18:42 Ответить
Але на стороні ворога.
14.01.2025 19:07 Ответить
А які хитрі. Зброї не дамо і не просіть, а полонених віддайте.
14.01.2025 17:51 Ответить
Президенту Шизоидному с Южной Кореи которому везде мерещатся гос перевороты и который с дуру ввел на несколько часов военное положение в Южной Корее, я бы напомнил что Южная Корея не только НЕ ДАЛА УКРАИНЕ ОРУЖИЕ НО ДАЖЕ НЕ ПРОДАЛА УКРАИНЕ ОРУЖИЕ хоть Украина воюет против врагов Южной Кореи Северокорескими войсками. А Южная Корея оружие так и не дала! ПОЗОРНИКИ ВОНЮЧИЕ! В жопу себе засунтте ваш "самсунг" "хюндай" раз у вас нет ни чести ни доблести.
14.01.2025 17:52 Ответить
так это не президент их шизоидный, а наоборот их парламент левацкий, шизоидный, они против передачи Украине вооружений...
14.01.2025 20:41 Ответить
Это просто охренеть можно. Украина утилизирует врагов Южной Кореи а те в благодарность и ржавой гильзы не дали.И даже не продали Хотя Польшу засыпали вооружением Южнокорейским
14.01.2025 20:44 Ответить
Только никому. Секрет.
Южная Корея собиралась Польшу засыпать оружием за южно корейские кредиты. Не срослось. Молчок? Нынешняя польская власть нашла коррупционную составляющую в заключённых контрактах. Пока не срослось.
14.01.2025 20:57 Ответить
*** вай, птздуйте в північну корею і набирайте скільки потрібно
14.01.2025 17:54 Ответить
Навіщо в Північну? Їх тут на Курвщині дивізія, і шукати ніхто не буде
14.01.2025 20:36 Ответить
Щоб що? Приїдте та наловіть собі самі, чи життя ваших громадян дорожче за українських?
14.01.2025 17:56 Ответить
Шось цеи вояка на Маска ****** - хто з батьків наслідив?
14.01.2025 17:56 Ответить
Як допомогти зброєю Україні, то ніт, а як забрати військовополонених, то ми тут як тут. Хера вам, а не військовополонених!
14.01.2025 18:01 Ответить
З якого це дива ми маємо віддавати комусь військовополонених, взятих у бою? Військовополонених обмінюють, а не віддають комусь просто так.
14.01.2025 18:03 Ответить
Їх не обміняють. Або обміняють щоб одразу стратити. Інакше ще наговорить чогось своїм братам по розуму. Наприклад, про український борщ розповість. Чутки про борщ для пончика страшніші за ядерну війну.
14.01.2025 18:23 Ответить
Нехай роблять з ними все, що завгодно - якщо ми зможемо на них виміняти наших полонених - воно того варте - життя тих, хто захищав Україну значно ціннійші за життя північнокорейців.
Їх потрібно засуджувати по тій же статті, що й рашисти засуджують іноземців, які попадають до них у полон в Україні.
14.01.2025 19:46 Ответить
полонені взяті ЗСУ в бою. якого куя їх віддавати тим, хто навіть сраним патроном не допоміг?
14.01.2025 18:06 Ответить
Віддати не можна стратити! , де блд, кому ставимо
14.01.2025 18:07 Ответить
Поводить **** по губам пiвденнiй кореi, а не солдатiв.🤣
14.01.2025 18:09 Ответить
А нам с этого какая выгода? Южная Корея нам никак не помогает ни в военном плане, ни в экономичном, так что с сего это мы должны выдавать им этих 2 утырков?
14.01.2025 18:14 Ответить
Ви впевнені?
Південна Корея передала Україні більше 155 мм снарядів, ніж Євросоюз

05 грудня 2023, 18:48

Південна Корея є найбільшим постачальником 155 мм снарядів в Україну після США.

Загалом Південна Корея передала Україні 330 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

США переконали Південну Корею негласно виділити Україні цього року сотні тисяч артилерійських снарядів - більше, ніж усі країни Європи разом узяті.

Закони Південної Кореї забороняють такі постачання в зони конфліктів, тому передання снарядів мало йти не напряму.

"Високопоставлені представники адміністрації США говорили з колегами в Сеулі, які були згодні за умови, що поставки йтимуть обхідним шляхом", - пише видання.

Доставку снарядів розпочали на початку року. Отже, Південна Корея направила Україні артилерійських снарядів більше, ніж усі країни Європи разом.

Загалом Південна Корея передала Україні 330 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

США переконали Південну Корею негласно виділити Україні цього року сотні тисяч артилерійських снарядів - більше, ніж усі країни Європи разом узяті.

Закони Південної Кореї забороняють такі постачання в зони конфліктів, тому передання снарядів мало йти не напряму.

"Високопоставлені представники адміністрації США говорили з колегами в Сеулі, які були згодні за умови, що поставки йтимуть обхідним шляхом", - пише видання.

Доставку снарядів розпочали на початку року. Отже, Південна Корея направила Україні артилерійських снарядів більше, ніж усі країни Європи разом.
14.01.2025 18:20 Ответить
По моєму, це були снаряди США, що зберігалися у Південній Кореї.
14.01.2025 19:09 Ответить
Закони Південної Кореї забороняють такі постачання в зони конфліктів, тому передання снарядів мало йти не напряму, а через США.
Повідомляє The Washington Post.
"Високопоставлені представники адміністрації США говорили з колегами в Сеулі, які були згодні за умови, що поставки йтимуть обхідним шляхом", - інформує газета.
14.01.2025 19:23 Ответить
https://www.unian.ua/war/dopomoga-ukrajini-pivdenna-koreya-mozhe-peredati-zsu-milyoni-105-mm-snaryadiv-12796575.html за часів "Холодної війни" США накопичили на території Південної Кореї величезний запас снарядів. Країна отримала кілька сотень тисяч 155-мм снарядів і 3,4 мільйона 105-мм снарядів.
15.01.2025 09:58 Ответить
Це нічого не міняє, американці можуть зберігати свої снаряди в Кореї, а корейці можуть свої передавати в Україну. В чому проблема? Я написав не від себе, а перепостив заяви високопоствлених чиновників Кореї та США.
Це те саме, як наприклад, я зберігаючи в своєму сейфі тещину "заначку" на чорний день і в той же час позичив своєму куму свої кошти. Це означає, що я використав тещину заначку? Ні! Чому такі прості речі потрібно пояснювати?
15.01.2025 10:07 Ответить
Дурниці, ці снаряди виробництва США, але передані південнокорейцям. Тому й стали вважатися корейськими. Це як теща подарувала авто, і воно вже не тещино, а твоє.
16.01.2025 11:52 Ответить
Те, що ви собі понавигадували не значить, що це є насправді.
15.01.2025 10:09 Ответить
Уявляю логістичний маршрут. Через Рашу і Китай не повезеш, а в Аравії хусити сидять. Турки теж можуть хвостом віляти
14.01.2025 19:22 Ответить
Якщо Австралія передає озброєння Україні, а іменно додаткову партію бронеавтомобілів MRAP Bushmaster, то я думаю, що в в цей ланцюжок поставок прилаштували південно-корейські снаряди.
14.01.2025 19:34 Ответить
Південна Корея готова забрати двох солдатів КНДР, які потрапили в український полон.....бо якщо їх забере КНДР, то тільки для публічного розстрілу
14.01.2025 18:15 Ответить
Яке нам діло, для чого їх забере КНДР? КНДР ми їх віддамо тільки в обмін на наших військовополонених!
14.01.2025 19:47 Ответить
За каждого пленного вот по такой штуке:



и 500 снарядов (торг уместен).
14.01.2025 18:45 Ответить
Крутой ход. Нужно отдавать. Опять интересное продолжение истории(сериала, кому- как нравится). Вот что, что, а всякие мыльные , драматические оперы у Зеленского идут на ура. "95 квартал" не прокуришь.
14.01.2025 18:50 Ответить
Мля, а приїхати і спіймати самі не хочете? Забрати.. прості такі..
14.01.2025 19:47 Ответить
хай забирають, можливо ті що зараз на рашці почнуть пачками здаватися щоб попасти до південної кореї
14.01.2025 19:47 Ответить
Кацапи все одно будуть волати "Сцарь Корєєц нєнастоящій!"
14.01.2025 19:56 Ответить
Віддати !
14.01.2025 20:08 Ответить
 
 