Южная Корея готова забрать попавших в украинский плен двух солдат КНДР, - Yonhap
Правительство Южной Кореи планирует провести консультации с Украиной о возможности передачи двух северокорейских солдат, которые были захвачены в плен во время боевых действий в Украине.
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи Ли Чжэ Вонг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.
"Поскольку северокорейские солдаты являются нашими гражданами согласно Конституции, правительство планирует провести переговоры с Украиной, если они попросят о переходе в Южную Корею", - сказал Ли Чжэ Вонг.
Отметим, что Конституция Южной Кореи признает весь Корейский полуостров своей территорией, таким образом, все жители полуострова автоматически являются гражданами этой страны.
По словам спикера, ни один из двух захваченных солдат не выражал желания перейти на сторону Южной Кореи, добавляя, что поддерживают связь с Украиной по этим вопросам.
Что предшествовало?
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.
Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.
Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.
Вони воювали не в Україні
Южная Корея собиралась Польшу засыпать оружием за южно корейские кредиты. Не срослось. Молчок? Нынешняя польская власть нашла коррупционную составляющую в заключённых контрактах. Пока не срослось.
Їх потрібно засуджувати по тій же статті, що й рашисти засуджують іноземців, які попадають до них у полон в Україні.
Південна Корея передала Україні більше 155 мм снарядів, ніж Євросоюз
05 грудня 2023, 18:48
Південна Корея є найбільшим постачальником 155 мм снарядів в Україну після США.
Загалом Південна Корея передала Україні 330 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.
США переконали Південну Корею негласно виділити Україні цього року сотні тисяч артилерійських снарядів - більше, ніж усі країни Європи разом узяті.
Закони Південної Кореї забороняють такі постачання в зони конфліктів, тому передання снарядів мало йти не напряму.
"Високопоставлені представники адміністрації США говорили з колегами в Сеулі, які були згодні за умови, що поставки йтимуть обхідним шляхом", - пише видання.
Доставку снарядів розпочали на початку року. Отже, Південна Корея направила Україні артилерійських снарядів більше, ніж усі країни Європи разом.
Повідомляє The Washington Post.
"Високопоставлені представники адміністрації США говорили з колегами в Сеулі, які були згодні за умови, що поставки йтимуть обхідним шляхом", - інформує газета.
