Писториус о размещении иностранных войск в Украине: Мы рассматриваем все опции

В рамках своего визита в Киев министр обороны Германии Борис Писториус не обсуждал размещение иностранных войск в Украине. По его словам, это вопрос переговоров между Украиной, Россией и другими странами.

Об этом он сказал во время общения с прессой в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не обсуждали это сегодня, потому что сейчас не время. Если бы мы это и сделали, то мы бы не говорили об этом публично, потому что речь идет о переговорах между Украиной, Россией и другими странами. Было бы не очень разумно говорить о наших позициях заблаговременно", - сказал Писториус.

В то же время он добавил, что "рассматриваются все опции".

"Мы рассматриваем все опции, но не говорим об этом", - сказал немецкий министр.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

