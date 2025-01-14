РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6314 посетителей онлайн
Новости
1 410 25

Писториус о размещении иностранных войск в Украине: Мы рассматриваем все опции

Пісторіус зробив заяву щодо розміщення іноземних військ в Україні

В рамках своего визита в Киев министр обороны Германии Борис Писториус не обсуждал размещение иностранных войск в Украине. По его словам, это вопрос переговоров между Украиной, Россией и другими странами.

Об этом он сказал во время общения с прессой в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не обсуждали это сегодня, потому что сейчас не время. Если бы мы это и сделали, то мы бы не говорили об этом публично, потому что речь идет о переговорах между Украиной, Россией и другими странами. Было бы не очень разумно говорить о наших позициях заблаговременно", - сказал Писториус.

В то же время он добавил, что "рассматриваются все опции".

"Мы рассматриваем все опции, но не говорим об этом", - сказал немецкий министр.

Читайте также: Европейские страны должны возглавить миротворческую миссию в Украине, - Волкер

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте также: Зеленский и Макрон обсудили инициативу по размещению иностранных миротворцев в Украине

Автор: 

Германия (7219) миротворцы (1189) Писториус Борис (251) война в Украине (5696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Розглядають - але поки що не розгледіли, не той фокус в окулярах меркель встановила!
показать весь комментарий
14.01.2025 22:05 Ответить
+3
Ніхєра ви не розглядаєте. Вам начхати на безпеку своєї країни та усієї Європи. Ви свою північну трубу скоріше мрієте знову запустити ніж придушити кремлівське кодло людожерів. Нікчеми сцикливі. Складається враження, що у кожного німця тече рузька кров, яка дісталась йому у спадок від зґвалтованої родички під час Другої світової.
показать весь комментарий
14.01.2025 23:29 Ответить
+1
Вони ж вже сказали, що ні за яких умов не воюватимуть в Україні, тоді для чого такі війська? Вони просто евакуюються коли пупа знову полізе
показать весь комментарий
14.01.2025 21:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
після 60 ракет буде 60 солдат...ганбище зелене
показать весь комментарий
14.01.2025 21:53 Ответить
ми розглядаємо всі опції
показать весь комментарий
14.01.2025 21:59 Ответить
Вони ж вже сказали, що ні за яких умов не воюватимуть в Україні, тоді для чого такі війська? Вони просто евакуюються коли пупа знову полізе
показать весь комментарий
14.01.2025 21:59 Ответить
а скільки мільярдів він вкрав? напиши
показать весь комментарий
14.01.2025 23:24 Ответить
І брата зарізав. Чи то не він?
показать весь комментарий
15.01.2025 01:24 Ответить
поки ви опціЇ розглядаєте ми розглядаємо Таурус на картинках і в цей час нас русня вбиває десятками…. світнавиворіт….
показать весь комментарий
14.01.2025 22:02 Ответить
Розглядають - але поки що не розгледіли, не той фокус в окулярах меркель встановила!
показать весь комментарий
14.01.2025 22:05 Ответить
Допісторіутесь поки до вас сруський мир прийде..знайшли, блін, буфер з українців..
показать весь комментарий
14.01.2025 22:06 Ответить
Поки війна не закінчиться, на території України не буде жодного німецького солдата, - Пісторіус Джерело: https://censor.net/ua/n3526309
показать весь комментарий
14.01.2025 22:10 Ответить
Ухилянти (поціновувачі себе) полегшено виперднули.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:15 Ответить
Военні кажуть що такі сцикливі мєнти як ти це самі перші ухилянти!
показать весь комментарий
14.01.2025 22:33 Ответить
Ти вже моє посвідчення встиг переглянути?
показать весь комментарий
15.01.2025 15:10 Ответить
Якщо пішла така каша може що і буде, французький уже хоче хоча і на кордоні а далі піде
показать весь комментарий
14.01.2025 22:27 Ответить
Ну то ні буде далі, а там Карпати з буковелем
показать весь комментарий
14.01.2025 22:30 Ответить
Треба було весною 2014 влаштувати криваву баню в Криму. Жаль Турчинов тоді засцяв і розвернув кіровоградський спецназ, який був готовий вирізати там все шо рухається, по моїм даним. Зараз би всього цього не було б. І кКрим був би на місці. Коли при кучмі кацапи биконули, то нада було відповідать як на тузлі. Єх...
показать весь комментарий
14.01.2025 22:35 Ответить
Вирізати 20 чи 40 (не памʼятаю вже) тищ того контингенту, шо був до вторгнення і ще стікіж шо в момент вторгнення налізли? Кіровоградський спецназ - круті чуваки, ніякого спору тут нема. Але ж і не джедаі, шоб вирізати в тищу раз переважаючі сили з усією можливою технікою і авіацією.
показать весь комментарий
15.01.2025 01:22 Ответить
В тому то і справа, що навіть не намагалися Крим захистити, лише бігали з прапорами як ідіоти і гімн співали
показать весь комментарий
15.01.2025 09:16 Ответить
Турчинов хотів Та баба юлька не дала
показать весь комментарий
15.01.2025 09:12 Ответить
Юлька воровка хитра баба. Буде в Раді сидіть поки вперед ногами не винесуть
показать весь комментарий
15.01.2025 09:17 Ответить
Одне слово: ***оріус!
показать весь комментарий
14.01.2025 22:36 Ответить
Ніхєра ви не розглядаєте. Вам начхати на безпеку своєї країни та усієї Європи. Ви свою північну трубу скоріше мрієте знову запустити ніж придушити кремлівське кодло людожерів. Нікчеми сцикливі. Складається враження, що у кожного німця тече рузька кров, яка дісталась йому у спадок від зґвалтованої родички під час Другої світової.
показать весь комментарий
14.01.2025 23:29 Ответить
Ви там з тими контингентами обережніше. Я тут з місцевими розмовляв, ім за Югославію досі соромно. Гугліть про Сребреницю.
Шоб блін повтору не вийшло. Ніхто свої сраки за українців підставляти не буде.
показать весь комментарий
15.01.2025 01:26 Ответить
Порошенко таке і пропонував. Введення миротворців. Погано те що довго доходить....
показать весь комментарий
15.01.2025 09:15 Ответить
 
 