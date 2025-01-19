На Покровском направлении произошло 88 боевых столкновений в течение дня, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. С начала суток произошло 180 боевых столкновений.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес 24 авиационных удара, сбросив при этом 34 КАБ, применил 961 дрон-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора, кроме этого, враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

Тринадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово, Кутьковки, Новой Кругляковки и Лозовой. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Боевые действия на востоке

Восемнадцать атак отразили украинские воины вблизи Новоегоровки, Надежды, Новосергиевки, Первомайского, Зеленого Гая, Макеевки, Новосадового, Заречного, Колодезей, Зеленой Долины, Тернов и в Серебрянском лесничестве на Лиманском направлении.

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, всего былио отражены две атаки захватчиков.

На Краматорском направлении наши защитники отражали семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 88 атак. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котлино, Надиевка, Новотроицкое, Новоандреевка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Наши защитники мужественно держат рубежи, до сих пор продолжаются пять боестолкновений.

По предварительным подсчетам, сегодня, на этом направлении, наши воины ликвидировали 150 и ранили 144 оккупанта. Уничтожено семь единиц автомобильной техники, одну боевую бронированную машину, 5 средств спутниковой связи, также значительно повреждено боевую бронированную машину, миномет, две портативные станции РЭБ и единицу автомобильной техники.

Обстановка на юге

На Новопавловском направлении противник в течение дня совершил 13 атак в направлениях Константинополя и Большой Новоселки. До сих пор продолжаются два боестолкновения. Враг нанес авиаудары КАБами в районе населенного пункта Новополь, сбросив пять управляемых бомб.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении российские захватчики один раз штурмовали позиции наших защитников в направлении Новоандреевки. Успеха не имели.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

Курское направление

На Курщине украинские защитники отразили 14 атак захватчиков. По уточненной информации, враг за день нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 16 управляемых авиабомб, осуществил 416 артиллерийских обстрелов, в частности шесть - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, 37-й отдельной бригады морской пехоты, которые стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника.

