Зеленский о запрете на переговоры с Путиным: В 2022 году я остановил сепаратизм в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря принятию решения СНБО в октябре 2022 года на прямые переговоры с Россией он остановил сепаратизм в государстве и "теневые" переговорные процессы.
Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Молдовы Майей Санду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
Зеленский сказал, что тогда подписал указ о решении СНБО о запрете переговоров с российским диктором Владимиром Путиным, который построил "большое количество различных каналов" вместе с сепаратистами и представителями других стран для влияния на Украину и политическое руководство.
Было много переговорных процессов, много теневых переговорных коридоров. Я это быстро остановил. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении войны. Это было, когда их войска были здесь, в киевском регионе", - заявил президент.
Глава государства отметил, что тогда Путин пытался повлиять на Украину через некоторых народных депутатов, государственные институты и европейских политиков.
По словам Зеленского, он принял "абсолютно справедливое решение", поскольку именно он является лидером тех или иных переговоров как президент Украины.
"Всем остальным я это запретил. Путину это, конечно, не нравилось, потому что каналов у него было много. Есть каналы, о которых все знают, потому что соответствующие люди были арестованы, а потом мы их обменяли на наших военных, а также они использовали другие каналы, даже в некоторых наших институтах, о чем я пока не готов публично говорить", - добавил он.
Запрет СНБО на переговоры с Путиным
Напомним, 30 сентября 2022 года на заседании Ставки верховного главнокомандующего Совет национальной безопасности и обороны Украины решил зафиксировать "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным".
4 октября Владимир Зеленский ввел в действие это решение.
Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко озвучил требование Москвы к НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года, которое предусматривало возможность вступления Украины в Альянс.
В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с Дональдом Трампом.
Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов провести переговоры по завершению войны против Украины.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із російським правителем Володимиром Путіним, щоб зупинити сепаратизм, оскільки росіяни намагалися тиснути на Україну через "багато різних коридорів", які Україна не могла контролювати
Все ж йому краще частіше мовчати, щоб дурнем не виглядати. Але він не мовчить...
"настануть часи, коли
фашис...ЗЄльоні будуть називати себе борцями з сепаратизмом !"
а що ти робив навесні 2019-го в Горлівці у безлєра, а потім у мацві ?
Вова, запам'ятай!
"Інтернет це не рибка гуппі, у нього пам'ять довга!"
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Гарріс програла вибори, Нікі Гейлі програла праймеріз - все, провоєнній риториці кінець, Україна змушена підлаштовуватись і робити вигляд, що ми підтримуємо позицію Трампа, а також проштовхувати свою позицію - про міжнародне право, про західні цінності, що #уйлу не можна дозволити силою змусити нас відмовитись від територій і НАТО, бо післязавтра вся вісь зла розпочне нові війни і кацапи можуть напасти на будь-кого ще.
Потужно бреше.
РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 30 вересня 2022 року
Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності
Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
2. Схвалити текст Спільного звернення Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору.
З. Кабінету Міністрів України підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії Російської Федерації, посилення військової підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців.
4. В умовах ескалації з боку Російської Федерації Кабінету Міністрів України забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні.
5. Рекомендувати Верховній Раді України з метою підвищення стійкості держави прискорити прийняття відповідних законопроектів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Російської Федерації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ
По словам Зеленского, он принял "абсолютно справедливое решение", поскольку именно он является лидером тех или иных переговоров как президент Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3532275
А значит путь к переговорам президентов открыт. И указ не нарушен.
Ув. форумчане, ну читайте тексты полностью, ну пожалуста