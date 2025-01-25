Зеленский о запрете на переговоры с Путиным: В 2022 году я остановил сепаратизм в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря принятию решения СНБО в октябре 2022 года на прямые переговоры с Россией он остановил сепаратизм в государстве и "теневые" переговорные процессы.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Молдовы Майей Санду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Зеленский сказал, что тогда подписал указ о решении СНБО о запрете переговоров с российским диктором Владимиром Путиным, который построил "большое количество различных каналов" вместе с сепаратистами и представителями других стран для влияния на Украину и политическое руководство.

Было много переговорных процессов, много теневых переговорных коридоров. Я это быстро остановил. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении войны. Это было, когда их войска были здесь, в киевском регионе", - заявил президент.

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Глава государства отметил, что тогда Путин пытался повлиять на Украину через некоторых народных депутатов, государственные институты и европейских политиков.

По словам Зеленского, он принял "абсолютно справедливое решение", поскольку именно он является лидером тех или иных переговоров как президент Украины.

"Всем остальным я это запретил. Путину это, конечно, не нравилось, потому что каналов у него было много. Есть каналы, о которых все знают, потому что соответствующие люди были арестованы, а потом мы их обменяли на наших военных, а также они использовали другие каналы, даже в некоторых наших институтах, о чем я пока не готов публично говорить", - добавил он.

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Запрет СНБО на переговоры с Путиным

Напомним, 30 сентября 2022 года на заседании Ставки верховного главнокомандующего Совет национальной безопасности и обороны Украины решил зафиксировать "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным".

4 октября Владимир Зеленский ввел в действие это решение.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко озвучил требование Москвы к НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года, которое предусматривало возможность вступления Украины в Альянс.

В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с Дональдом Трампом.

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов провести переговоры по завершению войны против Украины.

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