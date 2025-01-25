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Зеленский о запрете на переговоры с Путиным: В 2022 году я остановил сепаратизм в Украине

Зеленський озвучив причину заборони перемовин з РФ на початку повномасштабного вторгнення

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря принятию решения СНБО в октябре 2022 года на прямые переговоры с Россией он остановил сепаратизм в государстве и "теневые" переговорные процессы.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Молдовы Майей Санду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Зеленский сказал, что тогда подписал указ о решении СНБО о запрете переговоров с российским диктором Владимиром Путиным, который построил "большое количество различных каналов" вместе с сепаратистами и представителями других стран для влияния на Украину и политическое руководство.

Было много переговорных процессов, много теневых переговорных коридоров. Я это быстро остановил. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении войны. Это было, когда их войска были здесь, в киевском регионе", - заявил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский относительно возможных переговоров: Надеюсь, что будут Украина, Америка, Европа и "русские"

Глава государства отметил, что тогда Путин пытался повлиять на Украину через некоторых народных депутатов, государственные институты и европейских политиков.

По словам Зеленского, он принял "абсолютно справедливое решение", поскольку именно он является лидером тех или иных переговоров как президент Украины.

"Всем остальным я это запретил. Путину это, конечно, не нравилось, потому что каналов у него было много. Есть каналы, о которых все знают, потому что соответствующие люди были арестованы, а потом мы их обменяли на наших военных, а также они использовали другие каналы, даже в некоторых наших институтах, о чем я пока не готов публично говорить", - добавил он.

Читайте также: Надо спрашивать у РФ, закончится ли война в этом году. Украина готова к миру, - Трамп

Запрет СНБО на переговоры с Путиным

Напомним, 30 сентября 2022 года на заседании Ставки верховного главнокомандующего Совет национальной безопасности и обороны Украины решил зафиксировать "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным".

4 октября Владимир Зеленский ввел в действие это решение.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко озвучил требование Москвы к НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года, которое предусматривало возможность вступления Украины в Альянс.

В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с Дональдом Трампом.

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов провести переговоры по завершению войны против Украины.

Также читайте: Зеленский об условиях для переговоров: Россия должна отойти на линию до полномасштабного вторжения

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) россия (96018) сепаратизм (11311) СНБО (4440) переговоры с Россией (1118) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+52
3,14#дить, як дише, шукає привід запригнути ***** на коліна
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25.01.2025 16:42
+44
А чонгар навіщо розмінував?
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25.01.2025 16:45
+41
Тобто в січні 2020 в Оманє ти розпочав сепаратизм на перемовинах з Патрушевим за спиною українського народу, потім в 2020 злив нашу спецоперацію по вагнерівцям, призначав своїми указами агентів фсб на державні посади, саботував нашу оборонку, особисто був присутній на розмінування Азовського моря в червні 2019, а в раптом 2022 зупинив сепаратизм? Це ж треба так безсоромно та відверто сцяти мудрому наріду в очі...
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25.01.2025 16:50
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Березовый сок
Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із російським правителем Володимиром Путіним, щоб зупинити сепаратизм, оскільки росіяни намагалися тиснути на Україну через "багато різних коридорів", які Україна не могла контролювати

Все ж йому краще частіше мовчати, щоб дурнем не виглядати. Але він не мовчить...
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25.01.2025 18:39 Ответить
Зате с патрушовим можно! І с академіком
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26.01.2025 01:41 Ответить
Найвеличніший лідОр **********!
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25.01.2025 18:57 Ответить
Величайший *****...!
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25.01.2025 23:42 Ответить
Не тільки зупинив сепаратизм, але ще поборов корупцію - цініть
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25.01.2025 19:00 Ответить
твою ....... дівізію !

"настануть часи, коли фашис... ЗЄльоні будуть називати себе борцями з сепаратизмом !"

а що ти робив навесні 2019-го в Горлівці у безлєра, а потім у мацві ?

Вова, запам'ятай!
"Інтернет це не рибка гуппі, у нього пам'ять довга!"

.
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25.01.2025 19:16 Ответить
Навесні 2014-го.
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25.01.2025 20:11 Ответить
Цей обдолбаний аморал уже навіть не "фільтрує базар"...
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25.01.2025 19:27 Ответить
У 2022 році ця гнида пустила кацапів в Україну.
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25.01.2025 19:28 Ответить
Трамп проштовхував перемовини і зараз продовжує, тому Україна може лише робити вигляд, що вона на 100% за перемовини і саме #уйло хоче воювати далі.
Гарріс програла вибори, Нікі Гейлі програла праймеріз - все, провоєнній риториці кінець, Україна змушена підлаштовуватись і робити вигляд, що ми підтримуємо позицію Трампа, а також проштовхувати свою позицію - про міжнародне право, про західні цінності, що #уйлу не можна дозволити силою змусити нас відмовитись від територій і НАТО, бо післязавтра вся вісь зла розпочне нові війни і кацапи можуть напасти на будь-кого ще.
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25.01.2025 20:10 Ответить
Гугнявий оманський сепаратист разм з 5-6 дЕфективними менеджарами Януковоща зупинив сепаратизм.
Потужно бреше.
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25.01.2025 23:25 Ответить
це наслідки передозу!
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25.01.2025 23:41 Ответить
це реприза з жартів 95-кв.! бубочка взагалі несмішний клоун, хоча з усіх сил намагається їм бути. Криза, нічого не вдієшь. Клоун-президент? Взагалі якійсь сюр. Де ви таке в світі бачили?
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25.01.2025 23:40 Ответить
Знов збрехав. Де тут про заборону?

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 30 вересня 2022 року

Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності

Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.

2. Схвалити текст Спільного звернення Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору.

З. Кабінету Міністрів України підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії Російської Федерації, посилення військової підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців.

4. В умовах ескалації з боку Російської Федерації Кабінету Міністрів України забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні.

5. Рекомендувати Верховній Раді України з метою підвищення стійкості держави прискорити прийняття відповідних законопроектів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ
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26.01.2025 00:18 Ответить
В різний час, під різними ліками.
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26.01.2025 01:02 Ответить
На аналитическом сайте никто не читает новости. Заголовок, + максимум 2 первые строки. Речь президента о том что он запретил переговоры лично с Путиным всем кроме себя
По словам Зеленского, он принял "абсолютно справедливое решение", поскольку именно он является лидером тех или иных переговоров как президент Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3532275
А значит путь к переговорам президентов открыт. И указ не нарушен.
Ув. форумчане, ну читайте тексты полностью, ну пожалуста
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26.01.2025 03:07 Ответить
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