Взрывом была повреждена внешняя оболочка объекта "Укрытие" на ЧАЭС, - МАГАТЭ

Атакой российского дрона повреждена внешняя оболочка защитной арки Нового безопасного конфайнмента (НБК) объекта "Укрытие" 4 энергоблока ЧАЭС.

Об этом сообщили в МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Команда МАГАТЭ смогла увидеть пролом во внешнем слое НБК, произошедший после детонации. Дополнительная информация от украинского регулирующего органа, полученная сегодня утром, подтвердила, что внешняя оболочка арки НБК получила повреждения, и сейчас продолжаются обследования для определения состояния внутренней оболочки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители МАГАТЭ, которые базируются на станции, услышали взрыв в 01:50 утра по местному времени и видели из комнат их общежития дым и пожар после попадания беспилотника в НБК. За считанные минуты на место происшествия прибыли работники пожарной охраны и транспортные средства, чтобы потушить пламя, которое еще несколько часов после этого можно было видеть с перерывами.

"Как проинформировали команду МАГАТЭ, уровни радиации внутри и снаружи здания НБК остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в заявлении.

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

