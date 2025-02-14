РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9745 посетителей онлайн
Новости
2 527 8

Взрывом была повреждена внешняя оболочка объекта "Укрытие" на ЧАЭС, - МАГАТЭ

атака шахеда на ЧАЭС

Атакой российского дрона повреждена внешняя оболочка защитной арки Нового безопасного конфайнмента (НБК) объекта "Укрытие" 4 энергоблока ЧАЭС.

Об этом сообщили в МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Команда МАГАТЭ смогла увидеть пролом во внешнем слое НБК, произошедший после детонации. Дополнительная информация от украинского регулирующего органа, полученная сегодня утром, подтвердила, что внешняя оболочка арки НБК получила повреждения, и сейчас продолжаются обследования для определения состояния внутренней оболочки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители МАГАТЭ, которые базируются на станции, услышали взрыв в 01:50 утра по местному времени и видели из комнат их общежития дым и пожар после попадания беспилотника в НБК. За считанные минуты на место происшествия прибыли работники пожарной охраны и транспортные средства, чтобы потушить пламя, которое еще несколько часов после этого можно было видеть с перерывами.

Читайте также: Российский дрон повредил оболочку укрытия ЧАЭС и оборудование в гараже техобслуживания кранов, - ГИЯРУ

"Как проинформировали команду МАГАТЭ, уровни радиации внутри и снаружи здания НБК остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в заявлении.

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Смотрите также: РФ атаковала ЧАЭС дроном-камикадзе "Герань-2": СБУ показала обломки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

МАГАТЭ (444) ЧАЭС (570) Шахед (1527)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але це ще не ядерний тероризм.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:54 Ответить
Ні це результати візиту агента Ху до Зе директора МАГАТЕ + недореактори рашки з країни, де сексологиня Єрмака послиця.. Ракета на діючий реактор за гроші України ???
показать весь комментарий
14.02.2025 21:08 Ответить
І ніякого зібраня ген. асамблеї ООН ,ні МАГАТЕ що б засудити злочини рашистів ,таке враження що дипломатія наша ні на що не здатна.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:55 Ответить
дєрьмак "добро" не дає.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:56 Ответить
А було пошкоджено тількі зовнішню оболонку, тоді можна далі бомбити?
показать весь комментарий
14.02.2025 20:58 Ответить
Через злої@учих кацапів сталася аварія на ЧАЕС, самі ж кацапи після розвалу совка не дали жодної допомоги для ліквідації наслідків, саркофаг не допомагали будувати, потім вони розграбували цінне обладнання під час окупації, тепер ці ***** ще й намагаються тероризувати ударами по саркофагу.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:43 Ответить
 
 