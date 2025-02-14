На ЧАЭС локализовали возгорание обшивки укрытия, поврежденного из-за атаки дрона РФ, - Минприроды
На Чернобыльской атомной электростанции спасатели локализовали возгорание во внешней обшивке арки нового безопасного конфайнмента (НБК), которое возникло из-за удара российского дрона.
Об этом в соцсети Facebook сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, информирует Цензор.НЕТ.
"В 21:30 удалось локализовать возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК", - сообщила министр.
Руководительница Минприроды также проинформировала, что радиационный фон в зоне отчуждения в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах.
"Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - ежеминутно. Контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем", - написала чиновница.
Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС
Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.
В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То есть, почти сутки было горение... Что там за заполнитель такой? Разве он не должен быть какой то защищенный от пожаров?
"НЕУД" Зеленському та всьому МЗС!
Та цим фактом-нападом ви повинні УСІМ і КОЖНОМУ з західних політиків сто разів тикнуть у пику!
Буде як і з знищенням дамби на Дніпрі - "спустять на тормозах".
А це все є АКТАМИ МАСОВОГО ТЕРОРИЗМУ!