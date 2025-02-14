РУС
На ЧАЭС локализовали возгорание обшивки укрытия, поврежденного из-за атаки дрона РФ, - Минприроды

локализовано возгорание обшивки укрытия

На Чернобыльской атомной электростанции спасатели локализовали возгорание во внешней обшивке арки нового безопасного конфайнмента (НБК), которое возникло из-за удара российского дрона.

Об этом в соцсети Facebook сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

"В 21:30 удалось локализовать возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК", - сообщила министр.

Руководительница Минприроды также проинформировала, что радиационный фон в зоне отчуждения в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах.

"Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - ежеминутно. Контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем", - написала чиновница.

Смотрите также: РФ атаковала ЧАЭС дроном-камикадзе "Герань-2": СБУ показала обломки. ФОТОрепортаж

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Читайте также: Взрывом была повреждена внешняя оболочка объекта "Укрытие" на ЧАЭС, - МАГАТЭ

беспилотник пожар ЧАЭС атака Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
Нє ну ППО в зоні АЕС то зайве, ніхто ж за роки війни не думав що по АЕС може прилетіти. ( Сарказм сумний)
+2
Та говорили ж що саркофаг витримає падіння літака, а тут прям шахед уже добу локалізують.
+2
А чому ж тоді розганяють новину, що мало не витік радіації? З криші
О 21:30 вдалося локалізувати загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК"

То есть, почти сутки было горение... Что там за заполнитель такой? Разве он не должен быть какой то защищенный от пожаров?
Нє ну ППО в зоні АЕС то зайве, ніхто ж за роки війни не думав що по АЕС може прилетіти. ( Сарказм сумний)
Путін просто знущається з Трампа! Адже за пророцтвом Святого 19 ст. Ігнатія Брянчанінова, саме росія, а не США буде головною зброєю Антихриста на Землі!
Отче ви наш, пророцтва то є гріх. Чи я помиляюсь
Ти, п((! а ує/ -) *а, єхай атсюдова, "читатель проротств"... Будеш відповідати за кожного, який піде за твоїм коментарем. Думай! Ти відповідатимеш за кожне створіння Боже, яке слідуватиме твойому слову...
В Біблії повно пророцтв! Ігнатій Брянчанінов - визнаний Святим.
Ви вважаєте росію помічником Бога? Ігнатій Брянчанінов визнаний Святим . Росія і Ізраїль - два чобота на копитах Сатани.
Мало галасу, МАЛО ГАЛОСУ!!!
"НЕУД" Зеленському та всьому МЗС!
Та цим фактом-нападом ви повинні УСІМ і КОЖНОМУ з західних політиків сто разів тикнуть у пику!
Буде як і з знищенням дамби на Дніпрі - "спустять на тормозах".
А це все є АКТАМИ МАСОВОГО ТЕРОРИЗМУ!
для чого кацапам атакувати ЧАЄС дронами, якщо ще у 22 році, вони заклали під неї носимий ядерний фугас потужністю близько 2 кт. ?
відповідь по руснявих аес буде що там вовочка і анрюша кажуть?
А що магате, дуже стурбувалось ?
