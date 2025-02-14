На ЧАЭС локализовали возгорание обшивки укрытия, поврежденного из-за атаки дрона РФ, - Минприроды

На Чернобыльской атомной электростанции спасатели локализовали возгорание во внешней обшивке арки нового безопасного конфайнмента (НБК), которое возникло из-за удара российского дрона.

Об этом в соцсети Facebook сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В 21:30 удалось локализовать возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК", - сообщила министр.

Руководительница Минприроды также проинформировала, что радиационный фон в зоне отчуждения в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах.

"Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - ежеминутно. Контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем", - написала чиновница.

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

