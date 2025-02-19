Миротворческая миссия в Украине может состояться без НАТО, - премьер Латвии Силиня
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что вопрос миротворческой миссии в Украине должен быть пересмотрен, в частности, в формате европейской инициативы, если НАТО не сможет принять совместное решение.
Об этом пишет Delfi, информирует Цензор.НЕТ.
Силиня подчеркнула, что вопрос миротворческой миссии в Украине ранее рассматривался исключительно как инициатива НАТО. Однако сейчас необходимо быть готовыми к альтернативному сценарию, который предусматривает европейскую коалицию.
"Нам нужно поговорить о том, делается ли это и какие будут правовые рамки этого, потому что до сих пор мы все видели это как совместную миссию НАТО", - заявила Силиня.
Она также отметила, что страны Балтии и Скандинавии уже координируют свои действия и готовы к возможному участию в инициативе. Если же миссия будет организована только силами ЕС, нужно определить, кто будет командовать силами и какие гарантии безопасности будут предоставлены военным, участвующим в ней.
"У нас есть готовые сценарии, но мы должны договориться об этих больших рамках", - подытожила глава латвийского правительства.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они ни взяли на себя.
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А очолювати краще відразу призначити когось із французів, щоб коли на московію прийде час наступати - не міняти "коней на переправі"!
******* "НАТО", це "НАТО-Шрьодінгера" - щоб зрозуміти живе воно, чи здохло, треба відкопати його і поштрикати палицею живе воно чи здохло десь у вісімдесятих...