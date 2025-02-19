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Миротворческая миссия в Украине может состояться без НАТО, - премьер Латвии Силиня

Эвика,Силиня

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что вопрос миротворческой миссии в Украине должен быть пересмотрен, в частности, в формате европейской инициативы, если НАТО не сможет принять совместное решение.

Об этом пишет Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

Силиня подчеркнула, что вопрос миротворческой миссии в Украине ранее рассматривался исключительно как инициатива НАТО. Однако сейчас необходимо быть готовыми к альтернативному сценарию, который предусматривает европейскую коалицию.

"Нам нужно поговорить о том, делается ли это и какие будут правовые рамки этого, потому что до сих пор мы все видели это как совместную миссию НАТО", - заявила Силиня.

Она также отметила, что страны Балтии и Скандинавии уже координируют свои действия и готовы к возможному участию в инициативе. Если же миссия будет организована только силами ЕС, нужно определить, кто будет командовать силами и какие гарантии безопасности будут предоставлены военным, участвующим в ней.

"У нас есть готовые сценарии, но мы должны договориться об этих больших рамках", - подытожила глава латвийского правительства.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они ни взяли на себя.

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Автор: 

Латвия (1356) миротворцы (1185) НАТО (10176)


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19.02.2025 12:30 Ответить
ніякої миротворчої місії не буде. Ні з НАТО, ні без НАТО. Росія категорично проти. Тому "Партнери" побалакають, понадувають щоки і сховаються у свої затишні норки. Точніше - засцять.
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19.02.2025 12:31 Ответить
Думаю, що НАТО поступово досить скоро просто зникне як недієздатна структура і тут завдання України не зівати і запропонувати щось нове тим європейським країнам, які захочуть об'єднатися.
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19.02.2025 12:31 Ответить
Нікуди воно не зникне. Воно могло зникнути до 2014. Але зараз ні.
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19.02.2025 12:49 Ответить
У нас доречі буде серйозна проблема із війьковими, тому що багато людей уже живуть армією і їм буде складно адаптуватись в мирне життя, вони могли служити в Європейських контингентах та отримувати нормальні гроші за це та б був хороший перехідний період, плюс передавання безцінного досвіду європейцям... Нікому не секрет на заході є проблема з набором до війська, ніхто не хоче йти служити а вони готові збільшувати контигенти і оплачувати...
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19.02.2025 12:50 Ответить
Жіночка слушну ідею подає!
А очолювати краще відразу призначити когось із французів, щоб коли на московію прийде час наступати - не міняти "коней на переправі"!
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19.02.2025 12:48 Ответить
У світі походу усе відбувається без НАТО...
******* "НАТО", це "НАТО-Шрьодінгера" - щоб зрозуміти живе воно, чи здохло, треба відкопати його і поштрикати палицею живе воно чи здохло десь у вісімдесятих...
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19.02.2025 13:23 Ответить
Гадаю, що НАТО мертве з самого свого народження
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19.02.2025 13:39 Ответить
 
 