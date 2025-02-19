Страны-соседи России не должны участвовать в миротворческой миссии в Украине, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ни одно государство, граничащее с Россией, не должно привлекаться к потенциальной миротворческой миссии в Украине из-за риска провокаций.

Об этом он заявил в эфире Polsat News, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна быть вовлечена в такую стабилизационную миссию, поскольку это может легко привести к провокациям", - заявил Косиняк-Камыш.

Также он отметил, что пока не существует коалиции государств, которые бы планировали введение войск в Украину. Польша, по его словам, не отправляет и не планирует отправлять своих военных.

"Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска в Украину, я хочу это очень четко заявить. У нас есть другие задачи", - добавил министр.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.

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