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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Страны-соседи России не должны участвовать в миротворческой миссии в Украине, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши заявил об угрозе нападения РФ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ни одно государство, граничащее с Россией, не должно привлекаться к потенциальной миротворческой миссии в Украине из-за риска провокаций.

Об этом он заявил в эфире Polsat News, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна быть вовлечена в такую стабилизационную миссию, поскольку это может легко привести к провокациям", - заявил Косиняк-Камыш.

Также он отметил, что пока не существует коалиции государств, которые бы планировали введение войск в Украину. Польша, по его словам, не отправляет и не планирует отправлять своих военных.

"Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска в Украину, я хочу это очень четко заявить. У нас есть другие задачи", - добавил министр.

Также читайте: Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я уже буду не нужен, - Зеленский

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворческая миссия в Украине может состояться без НАТО, - премьер Латвии Силиня

Автор: 

миротворцы (1185) Польша (8540) Косиняк-Камыш Владислав (47)


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Топ комментарии
+32
Голос сцикунів також архіважливий.
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19.02.2025 13:31 Ответить
+21
Як дійшло до діла, а не балабольства, почали зливатися один за одним.
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19.02.2025 13:35 Ответить
+16
Ну то чекайте моск..кі танки у Варшаві! Вам теж ніхто не допоможе!
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19.02.2025 13:37 Ответить
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Голос сцикунів також архіважливий.
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19.02.2025 13:31 Ответить
він каже що їх армія буде обороняти їх країну і поляки готуються(не до шашликів)
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19.02.2025 13:44 Ответить
Обороняти країну у межах власних кордонів від рашистського агресивного новоутворення, для якого ніякі кордони не писані, це завідомо програшна справа.
Поляки ну дууууже сподіваються, що їм вдасться мирно пересидіти за спиною українського народу, його Держави і Армії все те лихоліття, що вже насунулось на Європу.
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19.02.2025 14:03 Ответить
"Обороняти країну у межах власних кордонів від рашистського агресивного новоутворення, для якого ніякі кордони не писані, це завідомо програшна справа" - тобто ти кажеш що ми програємо. ага. от і вскрилася консерва.
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19.02.2025 14:24 Ответить
А ти вважаєш, що зараз ми виграємо?
Нажаль, оптимізму щодо виходу ЗСУ на кордони 2013-го року наразі малувато. Дай Бог на лінію зіткнення 2021-го вийти.
Тепер щодо тези про важливість оборони своєї країни за її межами:
Тут потрібно пригадати досвід п'ятиденної війни рашистів проти Грузії на початку серпня 2008-го року. Коли завдяки українським бойовим розрахункам ЗРК "Бук" було збито 5 літаків агресора, включно зі стратегічним бомбардувальником Ту. Після чого російська авіація припинила бойові вильоти. І це разом із іншими факторами швидко зупинило агресію пітьми.
Це було при Ющенку. І ***** тоді не наважилось напасти на Україну, а дочекалось свого часу із просуванням Овоча у владу.

Так що хто ворожий маніпулятор, так це ти.
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19.02.2025 14:47 Ответить
звісно що не виграємо, бо сцикуни типу тебе голос подають
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19.02.2025 18:22 Ответить
Та ні. Це швидше про тебе промовка. Адже тебе зачепило це негарне слово, що ти одразу ж так на нього відреагував.
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19.02.2025 19:40 Ответить
А ракети над своєю територією збивати можна чи ні?
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19.02.2025 14:50 Ответить
це їм вирішувати.
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19.02.2025 18:21 Ответить
Не хочуть поляки відновити історичну справедливість - наваляти кацапам...
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19.02.2025 13:32 Ответить
Скільки разів ці "навалянти" були розділені?
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19.02.2025 13:40 Ответить
Делитель?
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19.02.2025 13:56 Ответить
Як дійшло до діла, а не балабольства, почали зливатися один за одним.
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19.02.2025 13:35 Ответить
Вони тільки фури з зерном блокувати здатні.
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19.02.2025 14:43 Ответить
Шуршал камыш
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19.02.2025 13:36 Ответить
Воно ж тільки на українців хоробре наїжджати. Та і то не дуже сильно.
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19.02.2025 13:37 Ответить
Короче ци виглядає:" я за колгосп тільки не в моєму селі". А розмов то було. Ви граєте з вогнем, самі бачите хто такі українці і як вони тримають росію. Не дай Боже буде срср 2.0 .
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19.02.2025 13:37 Ответить
Ну то чекайте моск..кі танки у Варшаві! Вам теж ніхто не допоможе!
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19.02.2025 13:37 Ответить
А гонору скільки було на українців наїжджати. Типовий представник типового імперця поляка, який плазує перед росіянами, а на українців намагається нападати.
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19.02.2025 13:40 Ответить
пердуляй НХ слиноплюй! курви! хліб з України висипати спроможні, знущатись з беззахисних українців на польщі спроможні, дупу )(уйлу вилизувати спроможні, а навіть постояти на ЛБЗ не спроможні. валинськая рєзня?! що ******, що пшеки не поступляються )(уйлу.
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19.02.2025 13:41 Ответить
Ну, куди ж без ждунів та "мнє всьо равно пад какім флагам жіть"
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19.02.2025 13:50 Ответить
Країни Балтії поводять себе більш гідно і сміливо, ніж гонорові поляки, які дуже сміливі тільки в пред'явах до України, що зараз стікає кров'ю.
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19.02.2025 13:52 Ответить
А чому? Тому що трампівський "мирний план" з трьох букв пунктів є частиною "многоходовочки" колективного ***** - зупинити бойові дії в Україні для "перезаряджання" армії пітьми - відновлення її наступального потенціалу та накопичення ресурсіа для нової війни в умовах скасованих санкцій. Війни там, де опір вже буде мінімальний, тобто саме в країнах Балтії, щоб швидко окупувати більшу частину їх території та розпочати торги з Європою, погрожуючи війною Польщі і Німеччині.
Звісно, що все це можливо лише за теперішньої каденції Трампа, тобто в найближчі три роки.
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19.02.2025 14:19 Ответить
А що треба зробити, щоб не відбулось "перезаряджання" армії пітьми? Продовжувати воювати до останнього українця?
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19.02.2025 14:45 Ответить
Ваше питання дуже влучно перекликається із рашистським прлпагандистським штампом "до последнего украинца".
Тому краще не писати того, чого не знаєш чи не розуміш.
Інформую, що через передову лінію на фронті пройшло трохи більше як півмільйона українців, тобто лише 10% мобресурсу. З них лише 200-250 тисяч зараз реально ведуть бойові дії з ворогом, ризикуючи життям і здоров'ям.
Хтось вже озвучував наші втрати особового складу за 36 місяців гарячої фази війни - 50-60 тисяч загиблих, 15-20 тисяч никлих безвісті і близько 180 тисяч важкопоранених. В рашистів - втричі більші втрати, не зважаючи на кратну перевагу в артилерії та авіації.
Тому ця байка про "доостанньогоукраїнця" не працює.
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19.02.2025 15:15 Ответить
Зате добре працює тєлємарахвон...
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19.02.2025 15:49 Ответить
Ви краще прокоментуйте одне із свіжих https://x.com/*********/status/1889797014172709039?t=PO9paNiIQ8BS8BHsayJUJQ&s=19 заяв Трампа, де він зауважує, що
that since Russia "fought for that land" in Ukraine "and lost alot of soldiers" doing it, that Russia should keep it.
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19.02.2025 16:14 Ответить
Трамп звичайний середньостатистичний американець, дуже далекий від політики. Для нього ця війна те ж саме, що для нас війна між якимись африканськими країнами. Щось дуже далеке і незрозуміле. Йому кацапи навішали лапші про "ісконно рускіє тєріторії", які захопили "злиє биндеровци-нацисти" і "ущємляют там рускоязичних" і він вірить. Оце і є показник того, як працює наше МЗС, посли, консули та інші дармоїди від влади.
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19.02.2025 16:39 Ответить
З таким міністром оборони, як цей Комиш-синяк Польщі точно "нічого не загрожує"...😆🤣🤣🤣
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19.02.2025 13:53 Ответить
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19.02.2025 13:56 Ответить
Все так. Білоруссія, Китай, КНДР , США , (хто там ще межує з цими під@рами) не повинні брати...😁
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19.02.2025 13:57 Ответить
Країни-сусіди Росії не повинні брати участь у миротворчій місії в Україні

Правильно:
Їхня справа: сумирненько стояти в сторонці та стєснітєльно колупати піч!
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19.02.2025 14:01 Ответить
Та не бійтеся так,нічого незвичного в тій місії для вас не буде.Просто треба буде перекрити дороги і витрушувати з колісного і гусеничного транспорту московитів їхнє лахміття.Ви ж це чудово вмієте робити)))
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19.02.2025 14:02 Ответить
Докторижка, запор тебе не грозит.
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19.02.2025 14:04 Ответить
Боягузи, бояться ескалації. Третя світова вже почалась
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19.02.2025 14:08 Ответить
Пшсцикло
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19.02.2025 14:10 Ответить
Польський уряд завжди був "надійним" союзником України, інколи навіть використовував моторизовану елітну Sonderkommando Рольнікі польські для прикриття границі.

Раніше "Присутність польських військ в Україні "не розглядається, тому що обов'язком Польщі перед НАТО є захист східного флангу, тобто власної території".

Що і треба Кремлю-Путіну.

Франція теж "надійно захищала" свої фланги лінією Мажино і нейтралітетом країн Бенілюкс від Гітлера, як і Фінляндія лінією Маннергейма від Сталіна
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19.02.2025 14:15 Ответить
Пшецька сциканина мало того що сама повні штати навалила так ще й інших підговорює щоб на їх фоні не виглядати самими обісраними.

Цікво що на це скажуть естонці, литовці, норвежці, та фіни.
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19.02.2025 14:35 Ответить
Сподіваюсь, фіни та норвежці візьмуть участь (хоч до цього зараз ой, як далеко!) і покажуть польським "фермерам та автоперевізникам", що таке справжні сусіди.
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19.02.2025 14:50 Ответить
Ну, в усіх арміях клич типу - Гура!
А польської армії клич - До лясу!
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19.02.2025 15:21 Ответить
 
 