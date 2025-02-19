Страны-соседи России не должны участвовать в миротворческой миссии в Украине, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ни одно государство, граничащее с Россией, не должно привлекаться к потенциальной миротворческой миссии в Украине из-за риска провокаций.
Об этом он заявил в эфире Polsat News, информирует Цензор.НЕТ.
"Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна быть вовлечена в такую стабилизационную миссию, поскольку это может легко привести к провокациям", - заявил Косиняк-Камыш.
Также он отметил, что пока не существует коалиции государств, которые бы планировали введение войск в Украину. Польша, по его словам, не отправляет и не планирует отправлять своих военных.
"Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска в Украину, я хочу это очень четко заявить. У нас есть другие задачи", - добавил министр.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.
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Поляки ну дууууже сподіваються, що їм вдасться мирно пересидіти за спиною українського народу, його Держави і Армії все те лихоліття, що вже насунулось на Європу.
Нажаль, оптимізму щодо виходу ЗСУ на кордони 2013-го року наразі малувато. Дай Бог на лінію зіткнення 2021-го вийти.
Тепер щодо тези про важливість оборони своєї країни за її межами:
Тут потрібно пригадати досвід п'ятиденної війни рашистів проти Грузії на початку серпня 2008-го року. Коли завдяки українським бойовим розрахункам ЗРК "Бук" було збито 5 літаків агресора, включно зі стратегічним бомбардувальником Ту. Після чого російська авіація припинила бойові вильоти. І це разом із іншими факторами швидко зупинило агресію пітьми.
Це було при Ющенку. І ***** тоді не наважилось напасти на Україну, а дочекалось свого часу із просуванням Овоча у владу.
Так що хто ворожий маніпулятор, так це ти.
буквпунктів є частиною "многоходовочки" колективного ***** - зупинити бойові дії в Україні для "перезаряджання" армії пітьми - відновлення її наступального потенціалу та накопичення ресурсіа для нової війни в умовах скасованих санкцій. Війни там, де опір вже буде мінімальний, тобто саме в країнах Балтії, щоб швидко окупувати більшу частину їх території та розпочати торги з Європою, погрожуючи війною Польщі і Німеччині.
Звісно, що все це можливо лише за теперішньої каденції Трампа, тобто в найближчі три роки.
Тому краще не писати того, чого не знаєш чи не розуміш.
Інформую, що через передову лінію на фронті пройшло трохи більше як півмільйона українців, тобто лише 10% мобресурсу. З них лише 200-250 тисяч зараз реально ведуть бойові дії з ворогом, ризикуючи життям і здоров'ям.
Хтось вже озвучував наші втрати особового складу за 36 місяців гарячої фази війни - 50-60 тисяч загиблих, 15-20 тисяч никлих безвісті і близько 180 тисяч важкопоранених. В рашистів - втричі більші втрати, не зважаючи на кратну перевагу в артилерії та авіації.
Тому ця байка про "доостанньогоукраїнця" не працює.
that since Russia "fought for that land" in Ukraine "and lost alot of soldiers" doing it, that Russia should keep it.
Правильно:
Їхня справа: сумирненько стояти в сторонці та стєснітєльно колупати піч!
Раніше "Присутність польських військ в Україні "не розглядається, тому що обов'язком Польщі перед НАТО є захист східного флангу, тобто власної території".
Що і треба Кремлю-Путіну.
Франція теж "надійно захищала" свої фланги лінією Мажино і нейтралітетом країн Бенілюкс від Гітлера, як і Фінляндія лінією Маннергейма від Сталіна
Цікво що на це скажуть естонці, литовці, норвежці, та фіни.
А польської армії клич - До лясу!