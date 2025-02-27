КНДР прислала в Курскую область подкрепление, - разведка Южной Кореи

В начале февраля Северная Корея отправила подкрепление в Курскую область, несмотря на то, что войска КНДР, понесли значительные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейские СМИ и разведку страны.

По данным источников, новые подразделения были направлены на боевые позиции в Курской области России. В этом регионе российские войска ведут бои с украинскими военными

Ранее южнокорейское издание JoongAng написало со ссылкой на анонимные источники, что в январе-феврале в Россию было переброшено до 3000 северокорейских военных.

"В январе и феврале этого года примерно от 1000 до 3000 северокорейских военных были переброшены на фронт в Курской области российскими судами и военными самолетами", - цитирует издание своих собеседников.

По словам одного из них, подкрепление включает подразделения мотопехоты, саперов и электронной разведки, которых не было в присланном в октябре контингенте.

Также, Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) ранее сообщала, что Северная Корея уже направила более 11 000 своих военных в Россию для участия в войне против Украины. Украина и западные эксперты также заявляют, что российские войска используют северокорейское оружие.

Однако сейчас NIS пока не предоставила официального комментария и не ответила на запросы журналистов.

Войска КНДР в войне против Украины

13 октября 2024 года Владимир Зеленский указал на наращивание сотрудничества России и Северной Кореи и призвал партнеров усилить военную помощь Украине.

14 октября диктатор РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Впоследствии стало известно, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в частности пехоту.

За участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

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