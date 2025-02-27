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Новости
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КНДР прислала в Курскую область подкрепление, - разведка Южной Кореи

Северная Корея отправила новых военных

В начале февраля Северная Корея отправила подкрепление в Курскую область, несмотря на то, что войска КНДР, понесли значительные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейские СМИ и разведку страны.

По данным источников, новые подразделения были направлены на боевые позиции в Курской области России. В этом регионе российские войска ведут бои с украинскими военными

Ранее южнокорейское издание JoongAng написало со ссылкой на анонимные источники, что в январе-феврале в Россию было переброшено до 3000 северокорейских военных.

"В январе и феврале этого года примерно от 1000 до 3000 северокорейских военных были переброшены на фронт в Курской области российскими судами и военными самолетами", - цитирует издание своих собеседников.

По словам одного из них, подкрепление включает подразделения мотопехоты, саперов и электронной разведки, которых не было в присланном в октябре контингенте.

Также, Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) ранее сообщала, что Северная Корея уже направила более 11 000 своих военных в Россию для участия в войне против Украины. Украина и западные эксперты также заявляют, что российские войска используют северокорейское оружие.

Однако сейчас NIS пока не предоставила официального комментария и не ответила на запросы журналистов.

Войска КНДР в войне против Украины

13 октября 2024 года Владимир Зеленский указал на наращивание сотрудничества России и Северной Кореи и призвал партнеров усилить военную помощь Украине.

14 октября диктатор РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Впоследствии стало известно, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в частности пехоту.

За участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году КНДР планирует передать России 148 баллистических ракет, - Буданов

Автор: 

КНДР (1189) Южная Корея (332) Курск (1073)


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Топ комментарии
+11
Ні на які.Бо кім,як сказав один президент«хороший хлопець»
«Нехороші»тільки Європа і Україна
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27.02.2025 06:57
+9
И кто-то еще в мире верит что без разрешения Китая корейцы бы появились в Курской области?
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27.02.2025 07:34
+8
ын пообіцяв трампу не висаджуватись на Марсі, і залишити за собою тільки Сонце. Це і був успіх трампа у тих перемовинах.
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27.02.2025 07:50
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Цікаво, на думку трампістів на які поступки в цій війні повинна піти північна инія?
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27.02.2025 06:52 Ответить
Нічого їй не буде, вона діє в правовому полі
В Україну вони не заходять
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27.02.2025 06:55 Ответить
Ні на які.Бо кім,як сказав один президент«хороший хлопець»
«Нехороші»тільки Європа і Україна
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27.02.2025 06:57 Ответить
нінаякі. Вони всі поступки вже зробили після перемовин з трампом у минулу його каденцію.
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27.02.2025 07:11 Ответить
Які?
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27.02.2025 07:37 Ответить
ын пообіцяв трампу не висаджуватись на Марсі, і залишити за собою тільки Сонце. Це і був успіх трампа у тих перемовинах.
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27.02.2025 07:50 Ответить
...юморний, респект...
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27.02.2025 12:46 Ответить
И кто-то еще в мире верит что без разрешения Китая корейцы бы появились в Курской области?
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27.02.2025 07:34 Ответить
Не може такого бути. "Генерал" казав, що відсутність військ КНДР на ЛБЗ і ракетних ударів по енергетиці України є умовами, які ***** виконує для прєрєговоров з Трампом. Власне, як і жалюгідні територіальні здобутки *****військ за крайні три тижні. Тіпа тожє договорняк.
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27.02.2025 08:07 Ответить
І ніхто не питає дозволу у трампа, царя царів, а він терпить таку наругу, чекає поки пу сі кім опустять його до чёлку в діжку з лайном. А царь то голий!
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27.02.2025 08:23 Ответить
Це добровольці .Дізнались що в курській області можна од пуза наїстись бездомних собак. Побачимо хто кого. Це про собак і Инівців.
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27.02.2025 10:55 Ответить
Пузатий Куй за кукурудзу і рис душу продасть
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27.02.2025 11:28 Ответить
Новый союзник США воюет против диктатуры. Все идет по плану.
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27.02.2025 13:46 Ответить
 
 