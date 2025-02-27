КНДР прислала в Курскую область подкрепление, - разведка Южной Кореи
В начале февраля Северная Корея отправила подкрепление в Курскую область, несмотря на то, что войска КНДР, понесли значительные потери.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейские СМИ и разведку страны.
По данным источников, новые подразделения были направлены на боевые позиции в Курской области России. В этом регионе российские войска ведут бои с украинскими военными
Ранее южнокорейское издание JoongAng написало со ссылкой на анонимные источники, что в январе-феврале в Россию было переброшено до 3000 северокорейских военных.
"В январе и феврале этого года примерно от 1000 до 3000 северокорейских военных были переброшены на фронт в Курской области российскими судами и военными самолетами", - цитирует издание своих собеседников.
По словам одного из них, подкрепление включает подразделения мотопехоты, саперов и электронной разведки, которых не было в присланном в октябре контингенте.
Также, Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) ранее сообщала, что Северная Корея уже направила более 11 000 своих военных в Россию для участия в войне против Украины. Украина и западные эксперты также заявляют, что российские войска используют северокорейское оружие.
Однако сейчас NIS пока не предоставила официального комментария и не ответила на запросы журналистов.
Войска КНДР в войне против Украины
13 октября 2024 года Владимир Зеленский указал на наращивание сотрудничества России и Северной Кореи и призвал партнеров усилить военную помощь Украине.
14 октября диктатор РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.
Впоследствии стало известно, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в частности пехоту.
За участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.
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