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Новости Мирные переговоры
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Вопрос Украины без Украины решать не будут, - Лукашенко. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Путин рассказывал ему о переговорах с Дональдом Трампом и США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью.

Диктатор заявил, что тот ему рассказывал "в общих чертах" о разговоре с лидером США, о переговорах в Саудовской Аравии, о редкоземельных металлах.

"Через неделю мы встретимся с ним (Путиным. - Ред.) в Москве и очень подробно поговорим обо всех вопросах. ... Потом он продолжил говорить, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит: "Зачем звать, если там вопросы были России и США. Там только вскользь коснулись на этих переговорах вопроса Украины. Поэтому зачем было звать Украину". Но об этом уже и Трамп сказал, в этом ключе.

Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет", - сказал самопровозглашенный президент.

Читайте: Лукашенко о переговорах России и США: США могут попытаться поссорить Россию и Китай

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.

Дональд Трамп заявил, что следующий раунд переговоров между США и РФ состоится во вторник, 25 февраля. Площадкой для переговоров между Вашингтоном и Москвой снова будет Саудовская Аравия.

В то же время в МИД РФ заявили, что никакой встречи между представителями России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится.

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Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко Александр (3611) россия (95352)


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Топ комментарии
+10
агент трамп настільки ускакав на перед, що тепер сам лукашенко повинен виправдовуватись за його дії ))))))))
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27.02.2025 15:11
+8
це що за сюр ?..а бульбаши тут яким раком за Україну

за Україну вже розписується хто завгодно крім України
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27.02.2025 15:12
+5
Чого це гівно вусате всплило с заявами космічного масштабу.
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27.02.2025 15:16
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Правила форума Совет форумчан
агент трамп настільки ускакав на перед, що тепер сам лукашенко повинен виправдовуватись за його дії ))))))))
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27.02.2025 15:11 Ответить
це що за сюр ?..а бульбаши тут яким раком за Україну

за Україну вже розписується хто завгодно крім України
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27.02.2025 15:12 Ответить
Чого це гівно вусате всплило с заявами космічного масштабу.
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27.02.2025 15:16 Ответить
піZдабол вусатий
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27.02.2025 15:17 Ответить
Звідки ти взявся юрод, та хто тебе питає, бульбою займайся
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27.02.2025 15:23 Ответить
Пюрер, йди на куй картоплес пристаркуватий
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27.02.2025 15:25 Ответить
якби ти, пі@ар вусатий, у 22-ому не погодився на участь у війні проти України, не надав свого ресурсу, а також свої території та позиції для вторгнення, то хрін би @уйло наважився на повномасштабну війну, засцяв би робити то самостійно тіко з позицій @уйлостану
так шо ти @андон вусатий у цій війні винуватий не менше за @уйла
нічого, усе тобі ще повернеться
карма вона дівка така...
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27.02.2025 15:30 Ответить
Бульбі слова не давали.
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27.02.2025 15:32 Ответить
Вангую, когда дело будет подходить к завершению, этот хитрозадый тип заявит о территориальных претензиях к Украине. Напустил тумана и думает что никто не понимает его замысел.
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27.02.2025 15:39 Ответить
Карту він вже колись та комусь покаже чи ні,ну скільки можно?
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27.02.2025 15:41 Ответить
Ну хоч ти заспокоїв.
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27.02.2025 15:48 Ответить
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27.02.2025 15:50 Ответить
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27.02.2025 15:55 Ответить
бацька таракан вусатий ще карту не показував із напрямками нападу з 4-х сторін,як в нього хотіли забрати рідкоземельні метали?
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27.02.2025 15:58 Ответить
А ти ще хто таке чучало в борг вже дихаєш?
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27.02.2025 16:20 Ответить
Ще й цей непокараний агресор думає,що без його зауважень не обійдеться.С.чий потрох,вбивця,посібник вбивць!
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27.02.2025 16:36 Ответить
Ого, пуйло вже доповідає бульбасраці.
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27.02.2025 17:01 Ответить
Значить, все з точністю навпаки.
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27.02.2025 17:14 Ответить
Картоплю не спитали?
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27.02.2025 17:50 Ответить
навіщо цього бульбаша просувати в ініормполі
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27.02.2025 19:09 Ответить
kак вроде тебя, плешивого выродка, кто-то будет спрашивать.
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28.02.2025 03:06 Ответить
 
 