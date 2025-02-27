Вопрос Украины без Украины решать не будут, - Лукашенко. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Путин рассказывал ему о переговорах с Дональдом Трампом и США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью.

Диктатор заявил, что тот ему рассказывал "в общих чертах" о разговоре с лидером США, о переговорах в Саудовской Аравии, о редкоземельных металлах.

"Через неделю мы встретимся с ним (Путиным. - Ред.) в Москве и очень подробно поговорим обо всех вопросах. ... Потом он продолжил говорить, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит: "Зачем звать, если там вопросы были России и США. Там только вскользь коснулись на этих переговорах вопроса Украины. Поэтому зачем было звать Украину". Но об этом уже и Трамп сказал, в этом ключе.

Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет", - сказал самопровозглашенный президент.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.

Дональд Трамп заявил, что следующий раунд переговоров между США и РФ состоится во вторник, 25 февраля. Площадкой для переговоров между Вашингтоном и Москвой снова будет Саудовская Аравия.

В то же время в МИД РФ заявили, что никакой встречи между представителями России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится.

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