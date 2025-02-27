Трамп хотел отменить визит Зеленского в США, но Макрон отказал ему, - СМИ

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля был бы отменен, если бы лидер Франции Эмманюэль Макрон не вмешался в переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и не убедил его.

Об этом сообщает издание BFMTV со ссылкой на французский дипломатический источник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в среду, 26 февраля, администрация Трампа присылала украинской стороне сообщение, в котором просила не приезжать Зеленского на встречу в Вашингтон и отменяла встречу.

Однако украинский президент позвонил Макрону, а тот - Трампу, попросив его таки принять Зеленского и взяв ответственность за встречу на себя.

В конце концов, после звонка Макрона Трамп передумал и согласился, публично объявив, что примет украинского лидера в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля.

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Ранее СМИ сообщили, что 28 февраля 2025 года состоится встреча президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

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Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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