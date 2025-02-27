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Трамп хотел отменить визит Зеленского в США, но Макрон отказал ему, - СМИ

Трамп хотел отменить визит Зеленского в США 28 февраля

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля был бы отменен, если бы лидер Франции Эмманюэль Макрон не вмешался в переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и не убедил его.

Об этом сообщает издание BFMTV со ссылкой на французский дипломатический источник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в среду, 26 февраля, администрация Трампа присылала украинской стороне сообщение, в котором просила не приезжать Зеленского на встречу в Вашингтон и отменяла встречу.

Однако украинский президент позвонил Макрону, а тот - Трампу, попросив его таки принять Зеленского и взяв ответственность за встречу на себя.

В конце концов, после звонка Макрона Трамп передумал и согласился, публично объявив, что примет украинского лидера в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и премьер Ирландии Мартин провели встречу, - СМИ. ВИДЕО

Ранее СМИ сообщили, что 28 февраля 2025 года состоится встреча президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

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Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что Зеленский 28 февраля приедет в США подписать соглашение по ископаемым

Автор: 

Зеленский Владимир (20210) Трамп Дональд (5075) Макрон Эмманюэль (1295)


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Топ комментарии
+44
Твій президент розмінував Чонгар, намагався посадити Червінського, звільнив Залужного з його генералами, обікрав міжнароду допомогу і вивій іі у офшори. Краще мовчи.
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27.02.2025 17:11
+38
Хоча Трамп сам нереальне мудло, але Зеленський.... Що Вова вміє робити на міжнародній сцені, це псувати відносини з усіма країнами, незважаючи на рівень їх підтримки України. То в Вільнюсі доводив Байдена до сказу, то умудрився довести Доннні до того, що той вже не хоче його бачити.
Талант, нічого не скажеш. Талан в усьому, від образ України та обіцянок шашликів, до перетворення друзів і нейтралів в ворогів.
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27.02.2025 16:55
+37
без вашого коментаря, ми думали, що Народ України та ЗСУ потом і кров'ю довели, що Україна не збирається здаватись і їй потрібна допомога .

Але дякую, не знав, що особисто президент відкрив Заходу Україну.
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27.02.2025 17:10
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27.02.2025 16:51 Ответить
Так потрібно було скасовувати, Україні ці мутні угоди не потрібні
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27.02.2025 17:39 Ответить
Главное на похороны тампона чтобы хрипастое чмо не поперлось... на променад ..
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27.02.2025 18:04 Ответить
Угу - сам Макарон ні до чого не домовився , так хоч Зеленському аудієнцію забеспечив - нехай тепер він домовляється ... так ?
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27.02.2025 16:54 Ответить
Макрон не зміг як Боря Джонсонюк в 2022-му розставити "чучела" по кутах
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27.02.2025 17:06 Ответить
Дармовий піар Макрона.
А Трампу потрібна "угода" більше чим Україні - бо рейтинги скоро впадуть до 4%.
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27.02.2025 17:11 Ответить
Звісно - Тромбу треба показати хоч якусь "перемогу" , бо з Гренландією , чи з Канадою , якось не получилось ...))
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27.02.2025 17:34 Ответить
менше треба було звіздіти трампону про всяку ахінею - то і "перемоги" були б кожен день
Світ набагато складніший чим трампон чи ліліпутні собі уявляє.
Мільярди людей неможливо змінити за 24 години чи тижні чи роки - ніяк - це стихія непідвласна смертному...
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27.02.2025 17:40 Ответить
Хоча Трамп сам нереальне мудло, але Зеленський.... Що Вова вміє робити на міжнародній сцені, це псувати відносини з усіма країнами, незважаючи на рівень їх підтримки України. То в Вільнюсі доводив Байдена до сказу, то умудрився довести Доннні до того, що той вже не хоче його бачити.
Талант, нічого не скажеш. Талан в усьому, від образ України та обіцянок шашликів, до перетворення друзів і нейтралів в ворогів.
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27.02.2025 16:55 Ответить
Завдяки Президенту нам 3 роки допомагає західний світ !
Але ж тебе , звісно , це не цікавить - ти не воюєш і не працюєш на перемогу - такі як ти заробляють , в кацапів , копійчину гавкаючи в інеті на президента України !
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27.02.2025 17:00 Ответить
без вашого коментаря, ми думали, що Народ України та ЗСУ потом і кров'ю довели, що Україна не збирається здаватись і їй потрібна допомога .

Але дякую, не знав, що особисто президент відкрив Заходу Україну.
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27.02.2025 17:10 Ответить
Твій президент розмінував Чонгар, намагався посадити Червінського, звільнив Залужного з його генералами, обікрав міжнароду допомогу і вивій іі у офшори. Краще мовчи.
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27.02.2025 17:11 Ответить
Це тобі у Франції так сказали ?
Краще мовчи .
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27.02.2025 17:20 Ответить
Ооо тока нє нада. Я сюди після шашликів приіхала у 2022 .
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27.02.2025 22:12 Ответить
Та Залужний сидить на запасному аеродромі, як запаска на роль президента. Причому, від кого - невідомо.
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27.02.2025 17:35 Ответить
від ківалова
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27.02.2025 17:39 Ответить
Ура товарищи! Слава великому товарищу Зеленину! Заграница нам поможет! Запад с нами!
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27.02.2025 17:30 Ответить
Ого, ти напевно мене по ІР вичислив , і тепер впевнений що я не працюю на перемогу.
Втім не буду тобі зелень, розказувати де я саме працюю, бо такі як ти постійно винюхують таке, а потім раптом прильоти.... ********** ви зливати ворогам усілякі координати.
А Захід допомагає не Зеленському, він допомагає Україні, це лише в тебе, як в типового малороса країна=цар, в нормальних людей по іншому.
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27.02.2025 17:32 Ответить
не можу не підтримати вас!
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27.02.2025 18:04 Ответить
Ще врятував від астероїда, переміг інопланетян та єдиний із людей, хто дорахував до бескінечності, двічі.
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27.02.2025 18:55 Ответить
Узко мыслите, Обликовый Запис, благодаря Президенту Млечный путь следует точно к Великому Аттрактору
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27.02.2025 19:46 Ответить
А хто ж тоді отак гавкає на Україну, з москви - то твій презедент - то гнида кончена - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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27.02.2025 20:19 Ответить
Талант не прогинатись бід хотєлки Байдена, Трампа і путіна ***** і так далі, тисячі їх. Орбани усякі, Фіцо. І правильно робить. Якби Зеленський почав стелитись під кожного другого то його б народ України як і януковича зніс би.
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27.02.2025 17:03 Ответить
Зєля стелиться тільки під Їрмачка. А народні смєтуни - це старий несмішний мем.
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27.02.2025 17:13 Ответить
Так-так, ми чули про Таємний орден потужних снєсунів... Тільки їм хтось мізки зніс, на жаль...
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27.02.2025 17:20 Ответить
Спочатку непогано було б розібратися а ти громадянин якої країни за паспортом та переконаннями?
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27.02.2025 17:59 Ответить
О, ще один фанат потужної незламності на горизонті. Щось я бачу все більше і більше вилазить на сайті, грудневозареєстрованих палких фанатів Зелі. Це я так розумію, в грудні Подоляк почав формувати нову сітку ботів для виборів?
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27.02.2025 20:18 Ответить
Але незламний лідор всього прогресивного людства вперто добивається аудієнції у великого Донні,з метою підписання угоди про копалини,де він не поступиться й крихтою українських інтересів... Цей лідор просто незламний! Не даремно ж Наталка Мосійчук говорить,що більшість країн світу мріють про такого лідора!
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27.02.2025 16:56 Ответить
Все, зедя! Твої господарі тебе на порозі бачити не хлчуть!
Незабаром ти зникнеш не лише з їхнього життя, але й взагалі - зі світу!
Таких грошей на халявц ці дядьки тобі не пробачать! Ні за що!
Тікай кролику, тікай!
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27.02.2025 16:56 Ответить
Ще одна шльондра
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27.02.2025 17:06 Ответить
Ти Зе голосував?
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27.02.2025 17:20 Ответить
Шльондри єднаються виключно навколо простроченої..
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27.02.2025 17:23 Ответить
нє ну якщо макарон ....???
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27.02.2025 16:57 Ответить
щось так видається, шо краще б макрон затримався у вашингтоні до 28.02
бо хз як там в овальному кабінеті карта впаде
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27.02.2025 16:57 Ответить
не хотів скасувати, а скасував
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27.02.2025 16:57 Ответить
"Спасіба жітелям Донбаса Тєхаса за прєзідєнта-підараса..."
(с) 2011, Фани ФК Динамо Київ.
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27.02.2025 16:57 Ответить
Дипломатичне джерело, = Одкуда ноги ростуть , ніхто і ніколи не дізнається. Тут іскуственний інтелект таке витворяє , а якщо ще зірветься із цепка, то даже і не знаю де правда а де іще правдіше.
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27.02.2025 17:00 Ответить
Той Трамп як дівчина ламається, треба ще повмовляти, щоб прийняв і грошенят нормально пообіцяти...
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27.02.2025 17:02 Ответить
та вже якось *****...
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27.02.2025 17:03 Ответить
Світові не вистачає клоунів?
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27.02.2025 17:04 Ответить
Гіршої ганьби, ніж це гундосе чучело в Історії України не було і не буде.
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27.02.2025 17:07 Ответить
Як і в США з агентом красновим. Дві наддержави 😆
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27.02.2025 18:05 Ответить
яник в порівнянні з ним - практично святий..

А оце - єдина людина, яку я ненавиджу до ьілих очей...
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28.02.2025 14:58 Ответить
В історії України - так, зе-шмаркля переплюнув за рівнем ганььби всіх Президентів разом узятих. Але- В світовому вимірі Трамбон , здаєтьься , вирішів перевершити Зе. активно рухається вцььому напрямку. мабутьь хоче отримати Всесвітню премію політичного дебілізма імені дарвіна)))
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28.02.2025 21:08 Ответить
Видання Rhein-Zeitung обурюється новим політичним стилем у Вашингтоні:

"Це як Аль Капоне у Чикаго 1920-их років, лише 100 років потому і на міжнародній арені: вимагання плати за бандитський "дах" як метод політичної діяльності.

 Ця угода, яку нав'язує американський президент Україні, є саме цим, а не чимось іншим. Допомога - лише за готівку: так можна сформулювати сутність цієї угоди. Слабкість України - больова точка, на яку можна натиснути, аби продемонструвати свою силу. Трамп отримує дивіденди від російської війни проти України, не пропонуючи Києву гарантій безпеки. Це - показова відмова від створеного за 80 років після Другої світової війни світового порядку, який базувався на цінностях і правилах", - читаємо на шпальтах газети Rhein-Zeitung.
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27.02.2025 17:07 Ответить
І це все з-за одного судака, якому імпічмент ніхто не може оголосити. Дбл, блд
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27.02.2025 18:21 Ответить
А користі від цього візиту до Трампа буде нуль. Кілька фото, рукостискань та балачок не змінять світогляд нового президента США. Але Зеленський просто давно не був у Білому домі.
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27.02.2025 17:08 Ответить
Коли Зеленського залишити один на один з Донні може бути не те що нуль користі, а ще й гірше.
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27.02.2025 17:13 Ответить
Скорее вред будет от этого визита. Напрашиваться в гости - признак слабости. А слабых, как известно - бьют.
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27.02.2025 17:25 Ответить
За бідного гусара замовили словечко.
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27.02.2025 17:10 Ответить
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27.02.2025 17:12 Ответить
бутер має бути з укр. флагом))
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27.02.2025 17:41 Ответить
Кошенятко няшне)))
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28.02.2025 15:22 Ответить
це ініціатива Трампа про візит Зеленского, не нада мене дурить Я ще не п'яний
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27.02.2025 17:18 Ответить
Якого ХРІНА Зе взагалі туди зібрався?!
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27.02.2025 17:21 Ответить
За Потужностью!
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27.02.2025 17:30 Ответить
Шукати собі сховище.
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27.02.2025 17:39 Ответить
Треба Зелі підказати, щоб труси кольору хакі поміняв. І приїхав у шапці-вушанці з серпом і молотом і зігував частіше! Трампу сподобається!
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27.02.2025 17:22 Ответить
Тут якась звірина ненависть до клована. Зате ***** любить. Ох і кончене.
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27.02.2025 17:27 Ответить
портніков пояснив чому. Зривається нобелевська, з путіним він нічого зробити не може. Треба призначити винуватих. Хто? а, зеленський!
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27.02.2025 17:43 Ответить
клован кловану око виклює
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27.02.2025 18:06 Ответить
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27.02.2025 17:37 Ответить
😂
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27.02.2025 17:44 Ответить
Це вже дно? Чи знизу ще постукають?
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27.02.2025 17:51 Ответить
От данного визита ни Украина, ни Европа, ничего положительного не получит, это чисто психологический момент, возможно послушав лично трампа Зеленский наконец-то поймёт, что имеет дело с больным человек и перестанет строить планы на помощь Америки?
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27.02.2025 18:22 Ответить
Те, що трумп підар, було зрозуміло ще в 2018, коли з пуйлом воно по дьоснам, а за право зустрітися з собою президенту країни, жертви агресії - Порошенку, руда ***** запросила 400 тисяч баксів. Щиро побажаю сша Великої депресії 2.0, і кривавого блм 2.0. Всього разом.
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27.02.2025 18:24 Ответить
Зелену шмарклю навіть Трамп не приймає? Ну це все.
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27.02.2025 18:57 Ответить
Ніхто уже з ним не хоче ні розмовляти, ні бачитися, ні мати справи. З останніх сил ще за державний кошт екскурсує, гастролює щоб показати, що воно ще є. Насправді Зеленський то вчорашній день прожитий з ганьбою і величезною шкодою для нашого народу.
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27.02.2025 19:19 Ответить
Весь світогляд та досвід Зєлєнського вміщується в коротке слово з трьох букв.
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27.02.2025 22:11 Ответить
 
 