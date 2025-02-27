Трамп хотел отменить визит Зеленского в США, но Макрон отказал ему, - СМИ
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля был бы отменен, если бы лидер Франции Эмманюэль Макрон не вмешался в переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и не убедил его.
Об этом сообщает издание BFMTV со ссылкой на французский дипломатический источник, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в среду, 26 февраля, администрация Трампа присылала украинской стороне сообщение, в котором просила не приезжать Зеленского на встречу в Вашингтон и отменяла встречу.
Однако украинский президент позвонил Макрону, а тот - Трампу, попросив его таки принять Зеленского и взяв ответственность за встречу на себя.
В конце концов, после звонка Макрона Трамп передумал и согласился, публично объявив, что примет украинского лидера в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля.
Ранее СМИ сообщили, что 28 февраля 2025 года состоится встреча президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.
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А Трампу потрібна "угода" більше чим Україні - бо рейтинги скоро впадуть до 4%.
Світ набагато складніший чим трампон чи ліліпутні собі уявляє.
Мільярди людей неможливо змінити за 24 години чи тижні чи роки - ніяк - це стихія непідвласна смертному...
Талант, нічого не скажеш. Талан в усьому, від образ України та обіцянок шашликів, до перетворення друзів і нейтралів в ворогів.
Але ж тебе , звісно , це не цікавить - ти не воюєш і не працюєш на перемогу - такі як ти заробляють , в кацапів , копійчину гавкаючи в інеті на президента України !
Але дякую, не знав, що особисто президент відкрив Заходу Україну.
Краще мовчи .
Втім не буду тобі зелень, розказувати де я саме працюю, бо такі як ти постійно винюхують таке, а потім раптом прильоти.... ********** ви зливати ворогам усілякі координати.
А Захід допомагає не Зеленському, він допомагає Україні, це лише в тебе, як в типового малороса країна=цар, в нормальних людей по іншому.
Незабаром ти зникнеш не лише з їхнього життя, але й взагалі - зі світу!
Таких грошей на халявц ці дядьки тобі не пробачать! Ні за що!
Тікай кролику, тікай!
бо хз як там в овальному кабінеті карта впаде
ДонбасаТєхаса за прєзідєнта-підараса..."
(с) 2011, Фани ФК Динамо Київ.
А оце - єдина людина, яку я ненавиджу до ьілих очей...
"Це як Аль Капоне у Чикаго 1920-их років, лише 100 років потому і на міжнародній арені: вимагання плати за бандитський "дах" як метод політичної діяльності.
Ця угода, яку нав'язує американський президент Україні, є саме цим, а не чимось іншим. Допомога - лише за готівку: так можна сформулювати сутність цієї угоди. Слабкість України - больова точка, на яку можна натиснути, аби продемонструвати свою силу. Трамп отримує дивіденди від російської війни проти України, не пропонуючи Києву гарантій безпеки. Це - показова відмова від створеного за 80 років після Другої світової війни світового порядку, який базувався на цінностях і правилах", - читаємо на шпальтах газети Rhein-Zeitung.