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Новости переговоры США и России
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Делегации США и РФ в Стамбуле провели конструктивную дискуссию, договорились о еще одной встрече, - Госдеп

В Стамбуле состоялись переговоры делегаций РФ и США

27 февраля в турецком Стамбуле состоялась встреча представителей США и Российской Федерации. На ней договорились провести следующую встречу в ближайшее время. Дата и место пока не определены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Делегацию США в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря США по делам России и Центральной Европы Соната Коултер, а российскую - директор Североатлантического департамента МИД Российской Федерации, посол Александр Дарчиев.

"Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве", - говорится в сообщении.

Как заявили в Госдепе, встреча в Стамбуле состоялась в продолжение контактов госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Во время конструктивных обсуждений обе стороны определили конкретные начальные шаги для стабилизации двусторонних миссий", - говорится в сообщении Госдепа США.

Также читайте: Украина не была проинформирована о переговорах США и России в Стамбуле, - МИД

Что известно о переговорах между США и РФ

18 февраля в Эр-Рияде Саудовской Аравии состоялась первая встреча российской и американской делегаций. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, переговоры прошли "неплохо", и обе стороны договорились учитывать интересы друг друга, в частности в развитии двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.

Издание Bloomberg впоследствии сообщило, что Соединенные Штаты и Россия были против присутствия представителей Украины на переговорах в Саудовской Аравии.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог будет представлять Вашингтон на переговорах с РФ по окончанию войны в Украине.

В Белом доме назвали переговоры с представителями РФ в Саудовской Аравии "монументальным шагом к миру".

Впоследствии российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по войне в Украине. Москва от диалога "никогда не отказывалась".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине завершится или очень быстро, или вообще никогда, - Трамп

Автор: 

Госдепартамент США (1818) россия (95352) Стамбул (210) США (26381) переговоры с Россией (940)


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Топ комментарии
+9
Конструктив з кацапами? Трампотреш набирає обертів.
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28.02.2025 09:53
+8
Знюхалися дві країни з імперськими амбіціями, зроблені наступні кроки по зняттю санкцій ...штати більш не піздити що ви оплот демократії ...
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28.02.2025 09:59
+5
Поговорили, сподобалось, вирішили ще раз поговорити.
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28.02.2025 09:59
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Правила форума Совет форумчан
Конструктив з кацапами? Трампотреш набирає обертів.
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28.02.2025 09:53 Ответить
Ще багато разів .
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28.02.2025 09:55 Ответить
Поговорили, сподобалось, вирішили ще раз поговорити.
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28.02.2025 09:59 Ответить
Знюхалися дві країни з імперськими амбіціями, зроблені наступні кроки по зняттю санкцій ...штати більш не піздити що ви оплот демократії ...
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28.02.2025 09:59 Ответить
Скоріше не країна, а два пацюка, якщо один і представляє країну, то другий територію ху....лостану
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28.02.2025 10:33 Ответить
Без амбіцій, просто 2 імперії...
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28.02.2025 11:37 Ответить
домовились зустрічатися на нижчих поверхах аж до підвалу і домовлятися. Але щодо домовитись - нічого не обіцяли.
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28.02.2025 10:10 Ответить
Два дідусі міряються пісюнами .
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28.02.2025 10:20 Ответить
Саме після цієї конструктивної зустрічі дідо Трамп все-таки вирішив продовжити санкції проти москалів?))
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28.02.2025 10:24 Ответить
Ще разів десять по дискутують, а потім домовляться по зустріч для вирішення питань. Якщо фсб дозволу надасть
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28.02.2025 10:30 Ответить
Плять! Ви не втомились домовлятись про домовленості !?
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28.02.2025 10:45 Ответить
За цьими фразами стоїть те.про що всім не говорять ...
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28.02.2025 11:12 Ответить
 
 