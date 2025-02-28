Делегации США и РФ в Стамбуле провели конструктивную дискуссию, договорились о еще одной встрече, - Госдеп

27 февраля в турецком Стамбуле состоялась встреча представителей США и Российской Федерации. На ней договорились провести следующую встречу в ближайшее время. Дата и место пока не определены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Делегацию США в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря США по делам России и Центральной Европы Соната Коултер, а российскую - директор Североатлантического департамента МИД Российской Федерации, посол Александр Дарчиев.

"Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве", - говорится в сообщении.

Как заявили в Госдепе, встреча в Стамбуле состоялась в продолжение контактов госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Во время конструктивных обсуждений обе стороны определили конкретные начальные шаги для стабилизации двусторонних миссий", - говорится в сообщении Госдепа США.

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Что известно о переговорах между США и РФ

18 февраля в Эр-Рияде Саудовской Аравии состоялась первая встреча российской и американской делегаций. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, переговоры прошли "неплохо", и обе стороны договорились учитывать интересы друг друга, в частности в развитии двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.

Издание Bloomberg впоследствии сообщило, что Соединенные Штаты и Россия были против присутствия представителей Украины на переговорах в Саудовской Аравии.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог будет представлять Вашингтон на переговорах с РФ по окончанию войны в Украине.

В Белом доме назвали переговоры с представителями РФ в Саудовской Аравии "монументальным шагом к миру".

Впоследствии российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по войне в Украине. Москва от диалога "никогда не отказывалась".

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