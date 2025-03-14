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Новости Президент Трамп
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Многие украинские военные находятся в окружении. Я попросил РФ не убивать их, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что якобы "большая группа" украинских военных находится в окружении российских войск.

Об этом он сказал во время выступления в Минюсте США, передает Цензор.НЕТ.

"Россия окружила большую группу украинских военных, которые сейчас в большой опасности. Много украинских военных в окружении, они в смертельной опасности. Им (войскам РФ - ред.) удалось их окружить... Я попросил россиян не убивать этих солдат. Мы не хотим, чтобы их убили", - отметил он.

Вероятно, он имеет в виду ситуацию в Курской области, где ВСУ провели перегруппировку и заняли более выгодные рубежи обороны.

"Проходимец Джо Байден втянул нас в настоящую неприятность с Россией и всем остальным, что он сделал, честно говоря, но он об этом не знал", - сказал глава Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп об обещании завершить "за 24 часа" войну в Украине: Я был несколько саркастичен

По его мнению, "не стоило трогать сильного, даже имея деньги". Он напомнил, что США дали большое количество средств и техники Украине и подчеркнул, что его страна делает лучшую военную технику в мире.

Он заверил, что США собираются вернуть Украине "замечательную позицию" и уже начали работу над этим.

"Прежде всего, не стоит задираться с тем, кто значительно больше тебя", - добавил Трамп, комментируя российско-украинскую войну.

Также читайте: В понедельник узнаем больше о прекращении огня в Украине, - Трамп

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что просил российского диктатора Владимира Путина "помиловать" жизни тысяч украинских военных, которые якобы находятся "полностью в окружении", вероятно, имея в виду текущую ситуацию на Курщине.

Впоследствии Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления об окружении врагом украинских подразделений в Курской области.

Российский диктатор Владимир Путин предложил украинским военным в Курской области сдаться в плен, тогда им "гарантируют жизнь и достойное отношение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 тысяч украинских военных находятся под угрозой окружения на Курщине, - The Telegraph

Автор: 

окружение (45) Трамп Дональд (5106) ВСУ (6548) Курск (1077) война в Украине (3546)


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Топ комментарии
+38
Це все зі слів ху#ла обіссяний гавкає,рудий пес вірить господарю.
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14.03.2025 23:16
+33
руда, обіссяна собака -вірить кожному слову свого плюгаво-ботоксного господаря ху#ла.
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14.03.2025 23:14
+29
Я трошки не про те. Рудий знову бреше про те хто почав війну.
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14.03.2025 23:18
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А ви ще досі вірите зеленському?
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15.03.2025 00:18 Ответить
Зеленський за три роки набрехав менше, ніж Трамп за три місяці))) Тому щож поробиш
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15.03.2025 00:39 Ответить
Я не думаю, що пуйло почує Трампа. Це буде страта 10 тис. вояків.
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15.03.2025 00:20 Ответить
Це буде 3@лупа москалям на комірець, кицюня))
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15.03.2025 00:40 Ответить
Сьогоднішній акаунт ворожого бота. Адміни банять за якусь херню. А за це хто буде? Пушкін?
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15.03.2025 03:51 Ответить
Навіть кацапські воєнкори визнають, що нема ніякого оточення. А "розвідняк" від трампа-путіна, де за вигадане оточення - хочуть реальних поступок від України.
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15.03.2025 11:16 Ответить
Рудий кобель занюхнув під хвостом у с¥чки з валізкою, баньки закотив і остаточно поплив мізками.
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15.03.2025 00:22 Ответить
Віримо-віримо, діду. Пігулку головне не забудь.
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15.03.2025 00:37 Ответить
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15.03.2025 00:40 Ответить
Краще б він дерево ніс.
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15.03.2025 00:52 Ответить
В Україні починається ніч - в Америці просинається Трамп. І починає чудити.
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15.03.2025 01:10 Ответить
Та страшне! Кожний ранок аж просинатися страшно - що там воно ще язиком намотало?!
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15.03.2025 09:58 Ответить
3 клоуна на на сцені.
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15.03.2025 10:43 Ответить
Але чомусь не смішно...
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15.03.2025 14:06 Ответить
50,5 % в штатах имбицилов выбрало Трампа, а в Украине таких 73%...
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15.03.2025 01:29 Ответить
Від тих, хто прийшов на вибори. Я не сподіваюся, що до тебе дійде. Ненавчаєме. Так, для загального розвитку.
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15.03.2025 03:53 Ответить
Сьогоднішній акаунт ворожого бота. Адміни банять за якусь херню. А за це хто буде? Пушкін?
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15.03.2025 03:54 Ответить
То він перплутав з рашо ванюшками в газовій трубі в Суджі,які самі залізли в оточення і потім героїчно були перебиті там українцями.
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15.03.2025 02:22 Ответить
За Залужного такого б не сталось. Поперше він би не поліз в цю авантюру, а подруге відвів би вчасно війська. І що не так сказав Трамп про вибори?
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15.03.2025 02:35 Ответить
Не буде ніякого Залужного. Пора усвідомити.
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15.03.2025 04:22 Ответить
Він вже є. За нього звільнили Херсон і Північ. А без нього лише програші і котли. Для мене він давно вже Президент
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15.03.2025 07:01 Ответить
А Юля?
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15.03.2025 21:14 Ответить
А Зє-ля, та-кой ма-ладой, і ю-ний, Єр-мак, впє-рєді!
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15.03.2025 05:36 Ответить
Це цапюра сам-собі каже? В тебе не вийде не заздрити. Ви з зазрощів створені
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15.03.2025 07:02 Ответить
Знову новини з дурдому...
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15.03.2025 05:18 Ответить
ТрамПодонок - идиот, который смотрит только руский телевизор...

Обычный старик, выживший из ума... Ему не президентом нужно быть, а с Байденом в доме пристарелых сраться...
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15.03.2025 05:22 Ответить
Реальність завжди гівняна. Люди частіше всього просто не хочуть її бачити і видають бажане за дійсне. Але час розставить все по своїм місцям. Протверезіння часто болюче.
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15.03.2025 05:59 Ответить
Добре відробляє гроші ху...ла, хоча може він просто старий, хворий козел
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15.03.2025 06:20 Ответить
Висосав із пальця члена ***** проблему і хайпує на ній. Дебіл.
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15.03.2025 06:43 Ответить
При всіх можливостях розвідувальних служб США, - і навіть ЗМІ, - Трамп споживає інформаційне вариво Кремля, і по тому вариву приймає доленосні для планети рішення.
Жити чужим "розумом", у своїх діях та вчинках дотримуватися не власних, поглядів, переконань, а дискурсами патологічного брехуна.

Здоровий глузд покинув Білий Дім, республіканську партію, Конгрес, Вашингтон, розвідувальну співдружність....?

Напевно, ті примітивні і брехливі блюда, - згадується анекдот про японця якому подали ікру КАБАЧКОВУ, замість ікри риби = "ЕТО УЖЕ КТО-ТО КУСАЛ" - легше сприймається його розумовими/"аналітичними" "здібностями".

У 21 -му столітті ІНФОРМАЦІЙНА зброя стає більш небезпечною ніж ядерна, хімічна, бактерійна. Ось приклад Білого Дому. Там впевнені що Україна за підтримки НАТО, ЄС, Байдена напала на Росію.
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15.03.2025 08:04 Ответить
На жаль, трамп ще в 2017-му на всі камери казав, що вірить путіну, а не якоїсь американській розвідці. І це все, що треба розуміти про 47-го президента США.
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15.03.2025 10:02 Ответить
Трап глашатай кремля , )(уйло сильно хоче звільнення курскою області, щоб не міняти її на тимчасово окуповані ним українські території...
Ось підступний Трамп і починає підігравати фашистському кремлю.
І це ще не все скоро, він вимагатиме від нас виконати всі нездійсненні шалені вимоги )(уйла. для миру - капітуляції України...
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15.03.2025 08:20 Ответить
Купленный с выгодой работает на хозяина. СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.03.2025 08:35 Ответить
Один параноик, будучи под коксом, попросил другого шизофреника, который был под клизмой, кого-то не убивать и оба согласились с этим.
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15.03.2025 08:53 Ответить
Да, дійсно в світі почалася ера ідіотів, аутистів, шизофреніків та наркешів. Це називається "фсьо, припливли"!
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15.03.2025 12:50 Ответить
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