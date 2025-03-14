Многие украинские военные находятся в окружении. Я попросил РФ не убивать их, - Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что якобы "большая группа" украинских военных находится в окружении российских войск.
Об этом он сказал во время выступления в Минюсте США, передает Цензор.НЕТ.
"Россия окружила большую группу украинских военных, которые сейчас в большой опасности. Много украинских военных в окружении, они в смертельной опасности. Им (войскам РФ - ред.) удалось их окружить... Я попросил россиян не убивать этих солдат. Мы не хотим, чтобы их убили", - отметил он.
Вероятно, он имеет в виду ситуацию в Курской области, где ВСУ провели перегруппировку и заняли более выгодные рубежи обороны.
"Проходимец Джо Байден втянул нас в настоящую неприятность с Россией и всем остальным, что он сделал, честно говоря, но он об этом не знал", - сказал глава Белого дома.
По его мнению, "не стоило трогать сильного, даже имея деньги". Он напомнил, что США дали большое количество средств и техники Украине и подчеркнул, что его страна делает лучшую военную технику в мире.
Он заверил, что США собираются вернуть Украине "замечательную позицию" и уже начали работу над этим.
"Прежде всего, не стоит задираться с тем, кто значительно больше тебя", - добавил Трамп, комментируя российско-украинскую войну.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что просил российского диктатора Владимира Путина "помиловать" жизни тысяч украинских военных, которые якобы находятся "полностью в окружении", вероятно, имея в виду текущую ситуацию на Курщине.
Впоследствии Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления об окружении врагом украинских подразделений в Курской области.
Российский диктатор Владимир Путин предложил украинским военным в Курской области сдаться в плен, тогда им "гарантируют жизнь и достойное отношение".
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Обычный старик, выживший из ума... Ему не президентом нужно быть, а с Байденом в доме пристарелых сраться...
пальцячлена ***** проблему і хайпує на ній. Дебіл.
Жити чужим "розумом", у своїх діях та вчинках дотримуватися не власних, поглядів, переконань, а дискурсами патологічного брехуна.
Здоровий глузд покинув Білий Дім, республіканську партію, Конгрес, Вашингтон, розвідувальну співдружність....?
Напевно, ті примітивні і брехливі блюда, - згадується анекдот про японця якому подали ікру КАБАЧКОВУ, замість ікри риби = "ЕТО УЖЕ КТО-ТО КУСАЛ" - легше сприймається його розумовими/"аналітичними" "здібностями".
У 21 -му столітті ІНФОРМАЦІЙНА зброя стає більш небезпечною ніж ядерна, хімічна, бактерійна. Ось приклад Білого Дому. Там впевнені що Україна за підтримки НАТО, ЄС, Байдена напала на Росію.
Ось підступний Трамп і починає підігравати фашистському кремлю.
І це ще не все скоро, він вимагатиме від нас виконати всі нездійсненні шалені вимоги )(уйла. для миру - капітуляції України...