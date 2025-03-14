Многие украинские военные находятся в окружении. Я попросил РФ не убивать их, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что якобы "большая группа" украинских военных находится в окружении российских войск.

Об этом он сказал во время выступления в Минюсте США, передает Цензор.НЕТ.

"Россия окружила большую группу украинских военных, которые сейчас в большой опасности. Много украинских военных в окружении, они в смертельной опасности. Им (войскам РФ - ред.) удалось их окружить... Я попросил россиян не убивать этих солдат. Мы не хотим, чтобы их убили", - отметил он.

Вероятно, он имеет в виду ситуацию в Курской области, где ВСУ провели перегруппировку и заняли более выгодные рубежи обороны.

"Проходимец Джо Байден втянул нас в настоящую неприятность с Россией и всем остальным, что он сделал, честно говоря, но он об этом не знал", - сказал глава Белого дома.

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По его мнению, "не стоило трогать сильного, даже имея деньги". Он напомнил, что США дали большое количество средств и техники Украине и подчеркнул, что его страна делает лучшую военную технику в мире.

Он заверил, что США собираются вернуть Украине "замечательную позицию" и уже начали работу над этим.

"Прежде всего, не стоит задираться с тем, кто значительно больше тебя", - добавил Трамп, комментируя российско-украинскую войну.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что просил российского диктатора Владимира Путина "помиловать" жизни тысяч украинских военных, которые якобы находятся "полностью в окружении", вероятно, имея в виду текущую ситуацию на Курщине.

Впоследствии Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления об окружении врагом украинских подразделений в Курской области.

Российский диктатор Владимир Путин предложил украинским военным в Курской области сдаться в плен, тогда им "гарантируют жизнь и достойное отношение".

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