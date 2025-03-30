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Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
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Новый премьер Гренландии Нильсен: США не получат остров, мы сами определяем свое будущее

Нильсен заявил, что США не получат Гренландию

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, передает LBC, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп говорит, что Соединенные Штаты получат Гренландию. Позвольте мне сказать четко: Соединенные Штаты ее не получат. Мы не принадлежим никому другому. Мы сами определяем свое будущее", - заявил политик.

Нильсен также добавил, что Гренландия должна спокойно показать президенту США Дональду Трампу, что остров принадлежит ее жителям.

"Мы не должны действовать от страха. Мы должны ответить миром, достоинством и единством. И именно через эти ценности мы должны четко, ясно и спокойно показать американскому президенту, что Гренландия наша. Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", - сказал новый глава правительства Гренландии.

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Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

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Автор: 

Гренландия (74) США (26506) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+17
Оце так завалив трамбону по самі гланди.
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30.03.2025 22:12
+13
І чим драп відрізняється від )(уйла?
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30.03.2025 22:13
+12
Трампу паказалі фігу...
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30.03.2025 22:12
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Оце так завалив трамбону по самі гланди.
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30.03.2025 22:12 Ответить
Це все до першого пострілу. Побачимо які вони герої будуть як жарко стане. Чи всі в Данії разом опиняться, чи дійсно будуть відстоювати свою незалежність!
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31.03.2025 00:09 Ответить
Трампу паказалі фігу...
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30.03.2025 22:12 Ответить
21 пальцем.
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31.03.2025 00:07 Ответить
І чим драп відрізняється від )(уйла?
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30.03.2025 22:13 Ответить
Один з них спочатку робить, а потім пояснює навіщо. Інший довго і мутно пояснює навіщо, а потім нічого не робить.
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30.03.2025 23:11 Ответить
CNN: Китайские власти остановили сделку, по которой американский инвестфонд Black Rock купил бы два китайских порта на Панамском канале. (c)
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30.03.2025 22:14 Ответить
"дались тебе, люська донни эти макароны !"
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30.03.2025 22:17 Ответить
Прутін, не ту картину подарував трампу, бо вона погано впливає на рішення оточуючих трампа осіб! Мабуть, Трампу, пороблено! Шойгу, шамани, бубни, якутський скульптор…. Погані наслідки, для Трампа, після 70 років!
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30.03.2025 22:18 Ответить
Трампу подобається тільки 100% ідентичність в зображенні!

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30.03.2025 22:34 Ответить
Щось трамп, після теліпання язиками з прутіним, аж ЖОВТИМ стає??
Мабуть, йому пороблено !?!?
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31.03.2025 01:14 Ответить
Ерік Рудий повертається на батьківщину Калаалліт Нунаат
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30.03.2025 22:19 Ответить
В Гренландії потужна армія !
На данный момент 60 военнослужащих гренландских командос размещены в порте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B8%D1%82 Кангилиннгуит. Командос несёт ответственность за оборону Гренландии,
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30.03.2025 22:22 Ответить
добавте ще 300 розлючених політикою трампа білих ведмедів

.
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30.03.2025 22:30 Ответить
В них там військова база США. Гренландія входить до складу Данії.
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30.03.2025 22:32 Ответить
"Зробимо Гренландію знову зеленою".

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30.03.2025 22:56 Ответить
злії історичні язики подейкують, що назва "Грінландія" був вдалий маркетинговий хід Йорика Рудого щоб заманити нових поселенців запашними луками з маврітанським газоном
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31.03.2025 00:13 Ответить
А что ему оставалось, если из Исландии его изгнали. Раньше эту землю видел некий Бьярни, корабль которого занесло к острову, только он не высаживался.
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31.03.2025 03:45 Ответить
Потужно трамп заковтнув.
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30.03.2025 22:23 Ответить
Крим був окупований при Янику.
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30.03.2025 22:28 Ответить
по російському календарю фєвраль ідьот послє іюня.
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30.03.2025 22:36 Ответить


Коли Янукович перестав бути президентом?

Президент України (25 лютого 2010 - 22 лютого 2014)
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30.03.2025 22:40 Ответить
ну це ж не кацапський калєндарь, це кацапська мєдаль.
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30.03.2025 22:43 Ответить
Лєнтачькі нєту!
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31.03.2025 00:39 Ответить
А чому Трумп Таймир не захотів?
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30.03.2025 22:29 Ответить
Аха-ха-ха! А то шо?
****, секта стурбованих.
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30.03.2025 22:31 Ответить
Тромб дуже захопився пуйлом ,як він Крим взяв без жодного пострілу. Там на Грюнляндії їх контингент. Йому пуйло біля острова влаштує підводною лодкою якусь провокацію. Рудий скаже:» терміново підсилити контингент!». А далі - слідкуйте за руками. Більше острів не покинуть. Анексують без супротиву… мирно. Ніхто з сусідів не наважиться вступити у протистояння. Всі ж в НАТО! Ну, обуряться, пустять бульку з носа.
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30.03.2025 22:32 Ответить
Может еще раздать каждому гренландцу по 100тыс. долларов и они проголосуют за независимость от Дании. Потом раздаст по миллиону и они станут территорией США, как тихоокеанские острова.
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31.03.2025 03:51 Ответить
Сімпсони ніколи не помиляються.
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30.03.2025 22:36 Ответить
Я пам'ятаю тут постили такі самі картинки з бабою типу камала виграла
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30.03.2025 23:58 Ответить
В день космонавтики Трумпа відправлять на Марс.

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31.03.2025 11:40 Ответить
Ми не повинні діяти від страху. Ми повинні відповісти миром, гідністю та єдністю. І саме через ці цінності ми повинні чітко, ясно і спокійно показати американському президентові, що Гренландія наша. Так було вчора. Так є сьогодні. І так буде в майбутньому" - нагадує 2019 рік….
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30.03.2025 22:42 Ответить
Діти.
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30.03.2025 22:47 Ответить
Чубчик вже образився.
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30.03.2025 22:53 Ответить
для того, щоб розісрати світовий авторитет США і свій ,"трамбону" достатньо молоти всяку куйню,як український "зепоцріот" меле щодня
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30.03.2025 22:57 Ответить
"Солдатушкі-бразерушкі! Нашему президенту показалі фігу! Умрьом все до послєднєго!"
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30.03.2025 23:17 Ответить
Колись українці так само думали і під тиском США віддали всю потужну зброю ,нанівець скоротили інше наступальне озброєння, що танки ледь не перетворилися на музейні експонати, США не пошкодували коштів на знищення сотень тисяч мін які зараз могли б спинити агресора на кордонах.
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30.03.2025 23:54 Ответить
Ат вартот паварот(((( А неадекватный вже залишки бусинків та склянок від купівлі Манхеттену з музею спер((((
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31.03.2025 00:46 Ответить
Ну такое. А чем защищаться будете?
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31.03.2025 01:54 Ответить
А ви всерйоз вірите у військову окупацію Гренландії Штатами?
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31.03.2025 09:13 Ответить
В идеале бы купить (но, очевидно, Дания не хочет продавать).
Ну можно послать к берегам эсминцы, устроить морскую блокаду (временно) и высадить много-много вояков. Стрелять не надо. Думаю никто и не пикнет. Ну то есть озабоченность выскажут в Европе, но защищать остров конечно же никто не будет.
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31.03.2025 09:27 Ответить
Вам би у трампона військовим радником працювати; усе так розписали, як по нотах.
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31.03.2025 16:26 Ответить
В Данії теж є флот і не малий і навіть підводні ложки
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03.04.2025 06:41 Ответить
Ага, но сша обеспечивает 67% бюджета НАТО. 1 страна - 67%. Подумай об этом.
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07.04.2025 12:03 Ответить
Молодий чоловік просто не розуміє,що собака поважає тільки силу. Протиставляти йому щось інше-смішити людей.
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31.03.2025 07:34 Ответить
Ми повинні відповісти миром, гідністю та єдністю Джерело: https://censor.net/ua/n3544097

"Це ж було вже!"©
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31.03.2025 07:46 Ответить
Ото біда! Знову трампона послали!..
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31.03.2025 09:11 Ответить
 
 