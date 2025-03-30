Новый премьер Гренландии Нильсен: США не получат остров, мы сами определяем свое будущее

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, передает LBC, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп говорит, что Соединенные Штаты получат Гренландию. Позвольте мне сказать четко: Соединенные Штаты ее не получат. Мы не принадлежим никому другому. Мы сами определяем свое будущее", - заявил политик.

Нильсен также добавил, что Гренландия должна спокойно показать президенту США Дональду Трампу, что остров принадлежит ее жителям.

"Мы не должны действовать от страха. Мы должны ответить миром, достоинством и единством. И именно через эти ценности мы должны четко, ясно и спокойно показать американскому президенту, что Гренландия наша. Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", - сказал новый глава правительства Гренландии.

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Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

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