Новый премьер Гренландии Нильсен: США не получат остров, мы сами определяем свое будущее
Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров.
Об этом он написал в соцсети фейсбук, передает LBC, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп говорит, что Соединенные Штаты получат Гренландию. Позвольте мне сказать четко: Соединенные Штаты ее не получат. Мы не принадлежим никому другому. Мы сами определяем свое будущее", - заявил политик.
Нильсен также добавил, что Гренландия должна спокойно показать президенту США Дональду Трампу, что остров принадлежит ее жителям.
"Мы не должны действовать от страха. Мы должны ответить миром, достоинством и единством. И именно через эти ценности мы должны четко, ясно и спокойно показать американскому президенту, что Гренландия наша. Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", - сказал новый глава правительства Гренландии.
Трамп хочет купить Гренландию
Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.
CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.
Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
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люськадонни эти макароны !"
Мабуть, йому пороблено !?!?
На данный момент 60 военнослужащих гренландских командос размещены в порте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B8%D1%82 Кангилиннгуит. Командос несёт ответственность за оборону Гренландии,
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Коли Янукович перестав бути президентом?
Президент України (25 лютого 2010 - 22 лютого 2014)
****, секта стурбованих.
Ну можно послать к берегам эсминцы, устроить морскую блокаду (временно) и высадить много-много вояков. Стрелять не надо. Думаю никто и не пикнет. Ну то есть озабоченность выскажут в Европе, но защищать остров конечно же никто не будет.
"Це ж було вже!"©