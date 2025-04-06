Российский террор не только не остановился, он продолжает обостряться ежесекундно, - Посольство Украины в Израиле

В Посольстве в Израиле отреагировали на российскую атаку на Кривой Рог, подчеркнув, что если обстрелы не остановить немедленно, гуманитарные последствия станут темным пятном на истории человечества.

Такое заявление опубликовано на фейсбук-странице посольства, передает Цензор.НЕТ.

"День траура в Украине. Жестокий ракетный удар России унес жизни 18 невинных мирных жителей, среди которых - 9 детей. Медики неустанно работают над лечением еще 72 раненых, среди них - 12 детей", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что после этой разрушительной атаки воскресенье объявлено национальным днем траура в Украине.

"Террор не только не остановился, он продолжает обостряться ежесекундно. Если мы не остановим это немедленно, гуманитарные последствия станут темным пятном на истории человечества", - добавили в посольстве.

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Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля

Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Погибло 18 человек, среди них 9 детей, десятки пострадавших.

Ночью 5 апреля 2025 года была завершена поисково-спасательная операция.

7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим в результате террористических атак РФ на город.

Кроме того, города и села Украины объявили 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге.