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Новости Ракетная атака на Кривой Рог
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Российский террор не только не остановился, он продолжает обостряться ежесекундно, - Посольство Украины в Израиле

Удар по Кривому Рогу

В Посольстве в Израиле отреагировали на российскую атаку на Кривой Рог, подчеркнув, что если обстрелы не остановить немедленно, гуманитарные последствия станут темным пятном на истории человечества.

Такое заявление опубликовано на фейсбук-странице посольства, передает Цензор.НЕТ.

"День траура в Украине. Жестокий ракетный удар России унес жизни 18 невинных мирных жителей, среди которых - 9 детей. Медики неустанно работают над лечением еще 72 раненых, среди них - 12 детей", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что после этой разрушительной атаки воскресенье объявлено национальным днем траура в Украине.

"Террор не только не остановился, он продолжает обостряться ежесекундно. Если мы не остановим это немедленно, гуманитарные последствия станут темным пятном на истории человечества", - добавили в посольстве.

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Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля

Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Погибло 18 человек, среди них 9 детей, десятки пострадавших.

Ночью 5 апреля 2025 года была завершена поисково-спасательная операция.

7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим в результате террористических атак РФ на город.

Кроме того, города и села Украины объявили 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге.

Автор: 

Израиль (1922) Кривой Рог (1403) посольство Украины (333) Днепропетровская область (3933) Криворожский район (121)


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Топ комментарии
+8
Ізраїль перейшов на темну сторону своїм голосуванням в ООН, разом з КНДР, росією та іншими терористами...
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06.04.2025 16:11
+8
У Росії виробляють безпілотники за ізраїльською ліцензією. Чи відкличуть її - посол Ізраїлю не знає

Ексклюзив

09 липня, 2023,
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06.04.2025 16:13
+5
Ізраїль тепер, по факту, союзник і співучасник російських злочинів. Якого співчуття ви від них чекаєте - вони тільки порадіють за друга Володью...
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06.04.2025 16:14
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Это шутка такая у посольства? Израиль и россия действуют один в один и это чудо рассказывает мастерам террора, что-то про российский террор????? Мда, украинский народ ничего иного не заслужил если он таких вот чудиков рожает.
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06.04.2025 16:03 Ответить
якби у палестини були потужності московії, вони б діяли так як москалі. Ізраїль захищає своє право на існування так як це робить Україна від скажених собак палестинців яких більше 50 років підтримував спочатку ссср, а зараз русня. нічого спільного між Ізраілем та росією немає. вчи матчасть.
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06.04.2025 16:08 Ответить
Ізраїль перейшов на темну сторону своїм голосуванням в ООН, разом з КНДР, росією та іншими терористами...
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06.04.2025 16:11 Ответить
У Росії виробляють безпілотники за ізраїльською ліцензією. Чи відкличуть її - посол Ізраїлю не знає

Ексклюзив

09 липня, 2023,
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06.04.2025 16:13 Ответить
Якби не було,"між московією й ізраїлем",то висловлювалось би посольство Ізраїлю в Україні а не України у Ізраїлі! Особливим цинізмом є порівняння Ізраїлю з Україною у контексті "права на існування"!
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06.04.2025 16:29 Ответить
Ти брехун і маніпулятор, перестань нахабно брехати. Знищення 40 тисяч палестинців в секторі Газа , землю яких захопив Ізраїль, тільки за останній час це не що інше, як геноцид і тваринний антисемітизм, враховуючи , що палестинці - семіти. Не скажеш, Адольф Гітлер теж захищав своє право на існування понабудувавши концентраційних таборів і знищивши майже 60 млн. людей?
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06.04.2025 17:19 Ответить
Один из 50 000 израильских ботов, которые везде серят свою ложь. Палестинцы как и украинцы у себя дома. А вот террористы к ним пришли и убивают их детей и разрушают все, что они построили за сотни лет.
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06.04.2025 18:37 Ответить
Дозвольте спитати - які ізраїльські території палестинці окупували і на які ще посягають ісконно ізраїські зємлі? Це кляті палестинці понаєхалі і свої права 80 років качають? Рєфєрєндум може був? В чому ви побачили спільність Ізраїлю з Україною?
За підтримки регулярних частин солдати 101-го спецзагону під командуванням Аріеля Шарона перейшли кордон, зробили рейд і увійшли до іорданського села Кібія. Маючи при собі велику кількість вибухівки, підірвали 42 будинки. Більшість жителів розбіглася, але в результаті вибуху загинуло 69 людей, включаючи жінок і дітей, що сховалися в будинках. 14 жовтня 1953. - Коли таке творила українська армія?
За три роки на фоні рашистських звірств, яке рашкіне місто ЗСУ розбомбили так, як ЦАХАЛ Газу?
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06.04.2025 21:47 Ответить
А чого н в штатах ?
Ізраїлю наші проблеми нецікаві.
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06.04.2025 16:10 Ответить
Штатам також.
Поц Ді Венс прямим текстом сказав, що йому плювати, що там з Україною є чи буде.
Трампон теж майже те саме сказав.
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06.04.2025 16:25 Ответить
В штатах можна агітувати людей, а вони вже будуть тиснути на владу. В Ізраїлі це все безперспективно.
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06.04.2025 16:38 Ответить
Ізраїль тепер, по факту, союзник і співучасник російських злочинів. Якого співчуття ви від них чекаєте - вони тільки порадіють за друга Володью...
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06.04.2025 16:14 Ответить
Вже давно союзнички марширують разом 2018-й
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06.04.2025 21:53 Ответить
Взагалі то про це мало би казати посольство Ізраїля в Україні, а не України в Ізраїлі...
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06.04.2025 16:21 Ответить
Нє даждьотєсь.
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06.04.2025 21:54 Ответить
От якби посольство Ізраілю в Україні таке заявило - варто було б щось писати, а посольство України в Ізраілі просто бисер перед свинями розкидали...Ізраіль Україні жодного співчуття не виказав і ніяк не засудив РФ.
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06.04.2025 16:24 Ответить
Ого! Щось в лісі здохло...
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06.04.2025 16:24 Ответить
І що Ізраіль повинен зробити після цієї заяви, зіпсувати (хорошие отношения) зі своїм союзником
, чи Нітаньягу повинен відмовитись від візиту на парад 9 травня ? Після того як наш гундосий хрипун заявив про підтримку створення Палестинської держави ,можна очікувпати тільки
на сухе дипломатичне співчуття.
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06.04.2025 16:28 Ответить
Израилю плевать на украинцев. Они надеются что путин и орбан утихомирят Иран. Евреи не друзья.
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06.04.2025 16:41 Ответить
Ізраїль те саме робить у Газі!!!
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06.04.2025 17:02 Ответить
В Штатах посольство існує? Де та грьобана посолкиня ховається?
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06.04.2025 17:16 Ответить
Пожалел волк овцу- съел ,но рога оставил.
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06.04.2025 18:56 Ответить
 
 