Страны ЕС выделили Украине более 23 млрд евро с начала 2025 года, - Каллас

В этом году европейские страны уже выделили более 23 миллиардов евро на военную помощь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас

"Европейские страны уже выделили более 23 млрд евро на военную помощь Украине в этом году. Это превышает сумму, которая была выделена в прошлом году", - заявила Каллас.

Помощь Украине от стран ЕС в апреле от стран ЕС

С начала апреля 2025 года ряд европейских стран объявили о предоставлении пакетов военной помощи. Так, 1 апреля во время визита в Киев министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о предоставлении пакета военной помощи на общую сумму 11,25 млрд евро. По ее словам, 3 миллиарда евро выделят для краткосрочной поддержки, а еще 8,25 млрд - для военной помощи до 2029 года.

Также правительство Германии предоставит 130 млн евро на гуманитарные и стабилизационные проекты.

3 апреля Дания объявила о выделении Украине 25-го пакета помощи на 6,7 млрд датских крон (почти 970 млн долларов). Новый пакет обеспечивает военную поддержку Украины в течение 2025-2027 годов и финансируется средствами Украинского фонда.

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Ключевыми элементами пакета являются противовоздушная оборона, артиллерия и финансовая поддержка Воздушных сил Украины.

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг сообщил, что норвежское правительство согласилось увеличить объем поддержки Украины в 2025 году еще на 50 миллиардов крон (примерно $4,6 млрд). Поэтому общая сумма помощи составит 85 миллиардов крон ($7,8 млрд).

6 апреля премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна предоставит пакет военной помощи для Украины на 1 млрд евро. Отмечается, что Брюссель планирует помочь Украине построить больше возможностей для самозащиты и для того, чтобы подготовить Европу к возможным агрессивным действиям со стороны РФ.

Во время заседания "Рамштайн" стало известно, что Германия передала Украине 30 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, а также готовит масштабный пакет военной помощи, в том числе ПВО, бронетехнику, беспилотники и боеприпасы. Литва планирует предоставить Украине поддержку на 20 млн евро на закупку боеприпасов.

Норвегия поможет вооружить бригады ВСУ современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями, а также готова выделить значительные средства на закупку боеприпасов в рамках "чешской инициативы".

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