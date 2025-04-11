РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9755 посетителей онлайн
Новости Военная помощь Украине
850 15

Страны ЕС выделили Украине более 23 млрд евро с начала 2025 года, - Каллас

Каллас о помощи Украине от стран ЖС

В этом году европейские страны уже выделили более 23 миллиардов евро на военную помощь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас

"Европейские страны уже выделили более 23 млрд евро на военную помощь Украине в этом году. Это превышает сумму, которая была выделена в прошлом году", - заявила Каллас.

Помощь Украине от стран ЕС в апреле от стран ЕС

С начала апреля 2025 года ряд европейских стран объявили о предоставлении пакетов военной помощи. Так, 1 апреля во время визита в Киев министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о предоставлении пакета военной помощи на общую сумму 11,25 млрд евро. По ее словам, 3 миллиарда евро выделят для краткосрочной поддержки, а еще 8,25 млрд - для военной помощи до 2029 года.

Также правительство Германии предоставит 130 млн евро на гуманитарные и стабилизационные проекты.

3 апреля Дания объявила о выделении Украине 25-го пакета помощи на 6,7 млрд датских крон (почти 970 млн долларов). Новый пакет обеспечивает военную поддержку Украины в течение 2025-2027 годов и финансируется средствами Украинского фонда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У России не должно быть иллюзий: поддержка Украины будет продолжаться, - Писториус

Ключевыми элементами пакета являются противовоздушная оборона, артиллерия и финансовая поддержка Воздушных сил Украины.

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг сообщил, что норвежское правительство согласилось увеличить объем поддержки Украины в 2025 году еще на 50 миллиардов крон (примерно $4,6 млрд). Поэтому общая сумма помощи составит 85 миллиардов крон ($7,8 млрд).

6 апреля премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна предоставит пакет военной помощи для Украины на 1 млрд евро. Отмечается, что Брюссель планирует помочь Украине построить больше возможностей для самозащиты и для того, чтобы подготовить Европу к возможным агрессивным действиям со стороны РФ.

Во время заседания "Рамштайн" стало известно, что Германия передала Украине 30 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, а также готовит масштабный пакет военной помощи, в том числе ПВО, бронетехнику, беспилотники и боеприпасы. Литва планирует предоставить Украине поддержку на 20 млн евро на закупку боеприпасов.

Норвегия поможет вооружить бригады ВСУ современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями, а также готова выделить значительные средства на закупку боеприпасов в рамках "чешской инициативы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС обсудит увеличение военной поддержки Украины, включая боеприпасы на сумму 5 млрд евро, - СМИ

Автор: 

помощь (7797) Украина (44937) Евросоюз (17117)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Говори прямо. Виділили Україні у борг. Навіщо ця двозначність?
показать весь комментарий
11.04.2025 13:21
+2
зелёным есть где порезвиться...
показать весь комментарий
11.04.2025 13:48
+2
Ніде не кажуть про кредити, всюди лише транші, гранти і фінансова допомога.
Але чомусь зовнішній державний борг України кожного року росте в астрономічній пропорції. Цікаво, чому?
показать весь комментарий
11.04.2025 14:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говори прямо. Виділили Україні у борг. Навіщо ця двозначність?
показать весь комментарий
11.04.2025 13:21 Ответить
Ватник, где там сказано про кредит? Еще раз гавкни и тю-тю.
показать весь комментарий
11.04.2025 13:55 Ответить
Ніде не кажуть про кредити, всюди лише транші, гранти і фінансова допомога.
Але чомусь зовнішній державний борг України кожного року росте в астрономічній пропорції. Цікаво, чому?
показать весь комментарий
11.04.2025 14:00 Ответить
Цифры астрономических пропорций предъяви или будет ссылка на гугл?
показать весь комментарий
11.04.2025 14:54 Ответить
Ти хто?
показать весь комментарий
12.04.2025 03:50 Ответить
а, трамп каже, що виділив україні 350 млрд.
але ж, ми підписали бумажкі з сомалі, тепер стане набагато легше.
показать весь комментарий
11.04.2025 13:29 Ответить
кому виділили ?зеленим почварам ,які набивають свої кишені..... які ці єуропейці смішні .....
показать весь комментарий
11.04.2025 13:36 Ответить
Це ж скільки яєць по 17 грн можна звкупити...
показать весь комментарий
11.04.2025 13:38 Ответить
А сколько они заплатили за нефть и газ путну?
показать весь комментарий
11.04.2025 13:43 Ответить
зелёным есть где порезвиться...
показать весь комментарий
11.04.2025 13:48 Ответить
обезьяны зелёные сейчас кудахтать начнут о своих заслугах
показать весь комментарий
11.04.2025 14:00 Ответить
Таке враження, що першим у коменти залітає тупувате русняве ботвиння. Схоже, на болотах тотальна срачка. ))
Дякуємо європейськии друзям!
показать весь комментарий
11.04.2025 14:00 Ответить
І вони розчинились як і не було.
показать весь комментарий
11.04.2025 14:24 Ответить
інтуіція підказує, що це переобіцянка раніше обіцяного:

- німці вже обіцяли 3 млрд, а потім по 2 млрд щороку до 2029 . Це ж вже було

"Європейські країни вже виділили понад 23 млрд євро на військову допомогу Україні цього року. Це перевищує суму, яка була виділена минулого року"

- виділили - це добре, але якщо снаряд чи зброя це доїде до 2029 року, то ніфіга це не цього року
показать весь комментарий
11.04.2025 14:36 Ответить
Зе все вкрали чи ще не встигли?
показать весь комментарий
11.04.2025 19:42 Ответить
 
 