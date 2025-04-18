Бывшему председателю КСУ Тупицкому аннулировали украинские паспорта, - СМИ

Бывшему председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому аннулировали внутренний и заграничный паспорта. Из-за этого Подольский районный суд Киева отложил судебное заседание по обвинению Тупицкого в уголовном производстве до июня этого года.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает Цензор.НЕТ.

Так, во время заседания Подольского районного суда Киева Тупицкий не смог дистанционно подключиться к судебному заседанию из-за проблем с генерированием электронной подписи.

Издание напоминает, что для авторизации в системе "Электронный суд" нужна электронная цифровая подпись. Однако при попытку сгенерировать подпись у Тупицкого возникли проблемы - система не смогла его идентифицировать.

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"Выяснилось, что в декабре 2024-го Управление Государственной миграционной службы в Закарпатской области признало недействительными паспорта Тупицкого. Как внутренний, так и заграничный", - пишет издание.

Адвокат Тупицкого Максим Бахарев, который представляет экс-главу КСУ с февраля этого года, утверждает, что в Государственной миграционной службе не смогли объяснить, почему паспорта признаны недействительными.

В ГМС заявили, что это внутренняя служебная документация, которая не подлежит разглашению. Поэтому он собирается подать заявление в суд о признании неправомерности действий службы.

Во время заседания 18 апреля защитник Тупицкого просил суд разрешить его клиенту участвовать в заседании суда по видеосвязи с помощью любой другой программы, не требующей цифровой подписи. Однако такая возможность не предусмотрена законодательством Украины, поэтому ходатайство защитника Тупицкого отклонили, а заседание отложили.

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В деле, которое слушает Подольский районный суд Киева, Тупицкий проходит как обвиняемый в подкупе свидетеля в интересах бывшего Председателя Высшего хозяйственного суда Украины Юрия Татькова для дачи заведомо ложных показаний в уголовном производстве о завладении имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Дело Тупицкого

Напомним, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого с должности судьи КСУ сроком на два месяца. В свою очередь в пресс-службе КСУ тогда заявили, что этот указ противоречит Конституции. Впоследствии Зеленский продлил срок отстранения председателя КСУ еще на месяц, а затем отменил указ Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда. Однако Верховный Суд признал этот указ незаконным, обжалование этого решения продолжается.

В итоге срок полномочий Тупицкого истек 15 мая 2022 года, лишь после этого присягу судьи КСУ приняла Оксана Грищук, назначенная указом Зеленского на место Тупицкого.

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Перед отстранением исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил Тупицкому о подозрении по делу о коррупции. По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, он повлиял на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, по особо тяжкому преступлению, связанному с противоправным завладением имущественными активами ПАО "Зуевский энергомеханический завод".

В декабре 2024 года Печерский районный суд заочно арестовал Александра Тупицкого по подозрению в незаконном пересечении границы. По данным следствия, Тупицкий смог пересечь границу в Закарпатской области благодаря содействию организованной преступной группы из числа сотрудников полиции, пограничной службы и таможни.