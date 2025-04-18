Бывшему председателю КСУ Тупицкому аннулировали украинские паспорта, - СМИ
Бывшему председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому аннулировали внутренний и заграничный паспорта. Из-за этого Подольский районный суд Киева отложил судебное заседание по обвинению Тупицкого в уголовном производстве до июня этого года.
Об этом сообщает "Судебный репортер", передает Цензор.НЕТ.
Так, во время заседания Подольского районного суда Киева Тупицкий не смог дистанционно подключиться к судебному заседанию из-за проблем с генерированием электронной подписи.
Издание напоминает, что для авторизации в системе "Электронный суд" нужна электронная цифровая подпись. Однако при попытку сгенерировать подпись у Тупицкого возникли проблемы - система не смогла его идентифицировать.
"Выяснилось, что в декабре 2024-го Управление Государственной миграционной службы в Закарпатской области признало недействительными паспорта Тупицкого. Как внутренний, так и заграничный", - пишет издание.
Адвокат Тупицкого Максим Бахарев, который представляет экс-главу КСУ с февраля этого года, утверждает, что в Государственной миграционной службе не смогли объяснить, почему паспорта признаны недействительными.
В ГМС заявили, что это внутренняя служебная документация, которая не подлежит разглашению. Поэтому он собирается подать заявление в суд о признании неправомерности действий службы.
Во время заседания 18 апреля защитник Тупицкого просил суд разрешить его клиенту участвовать в заседании суда по видеосвязи с помощью любой другой программы, не требующей цифровой подписи. Однако такая возможность не предусмотрена законодательством Украины, поэтому ходатайство защитника Тупицкого отклонили, а заседание отложили.
В деле, которое слушает Подольский районный суд Киева, Тупицкий проходит как обвиняемый в подкупе свидетеля в интересах бывшего Председателя Высшего хозяйственного суда Украины Юрия Татькова для дачи заведомо ложных показаний в уголовном производстве о завладении имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".
Дело Тупицкого
Напомним, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого с должности судьи КСУ сроком на два месяца. В свою очередь в пресс-службе КСУ тогда заявили, что этот указ противоречит Конституции. Впоследствии Зеленский продлил срок отстранения председателя КСУ еще на месяц, а затем отменил указ Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда. Однако Верховный Суд признал этот указ незаконным, обжалование этого решения продолжается.
В итоге срок полномочий Тупицкого истек 15 мая 2022 года, лишь после этого присягу судьи КСУ приняла Оксана Грищук, назначенная указом Зеленского на место Тупицкого.
Перед отстранением исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил Тупицкому о подозрении по делу о коррупции. По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, он повлиял на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.
Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, по особо тяжкому преступлению, связанному с противоправным завладением имущественными активами ПАО "Зуевский энергомеханический завод".
В декабре 2024 года Печерский районный суд заочно арестовал Александра Тупицкого по подозрению в незаконном пересечении границы. По данным следствия, Тупицкий смог пересечь границу в Закарпатской области благодаря содействию организованной преступной группы из числа сотрудников полиции, пограничной службы и таможни.
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И конечно они все арестрвані и против них возбуждено дело?
Вангую, что его паспорта теперь "не найдутся" ещё лет 30-40.
Це усе, що треба знати Українцям, про отих «ДОБРОЧЕСНИХ»!!
Він, не під санкціями!?!? У нього в Україні, є купа осіб на посадах суддівських, щоб він вчасно і гроші отримував, як утікач, і бізнеси своїх родичів підтримував!
Санкції на нього, Зеленський+татаров+єрмак+шмигаль та отара з РНБОУ, якось, геть «забули» ввести!! Сволота з урядового кварталу, готується до переобрання на посади???