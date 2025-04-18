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Новости Дело Александра Тупицкого
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Бывшему председателю КСУ Тупицкому аннулировали украинские паспорта, - СМИ

Александр Тупицкий

Бывшему председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому аннулировали внутренний и заграничный паспорта. Из-за этого Подольский районный суд Киева отложил судебное заседание по обвинению Тупицкого в уголовном производстве до июня этого года.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает Цензор.НЕТ.

Так, во время заседания Подольского районного суда Киева Тупицкий не смог дистанционно подключиться к судебному заседанию из-за проблем с генерированием электронной подписи.

Издание напоминает, что для авторизации в системе "Электронный суд" нужна электронная цифровая подпись. Однако при попытку сгенерировать подпись у Тупицкого возникли проблемы - система не смогла его идентифицировать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-главе Конституционного суда Тупицкому сообщили о подозрении в незаконной переправке через границу

"Выяснилось, что в декабре 2024-го Управление Государственной миграционной службы в Закарпатской области признало недействительными паспорта Тупицкого. Как внутренний, так и заграничный", - пишет издание.

Адвокат Тупицкого Максим Бахарев, который представляет экс-главу КСУ с февраля этого года, утверждает, что в Государственной миграционной службе не смогли объяснить, почему паспорта признаны недействительными.

В ГМС заявили, что это внутренняя служебная документация, которая не подлежит разглашению. Поэтому он собирается подать заявление в суд о признании неправомерности действий службы.

Во время заседания 18 апреля защитник Тупицкого просил суд разрешить его клиенту участвовать в заседании суда по видеосвязи с помощью любой другой программы, не требующей цифровой подписи. Однако такая возможность не предусмотрена законодательством Украины, поэтому ходатайство защитника Тупицкого отклонили, а заседание отложили.

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В деле, которое слушает Подольский районный суд Киева, Тупицкий проходит как обвиняемый в подкупе свидетеля в интересах бывшего Председателя Высшего хозяйственного суда Украины Юрия Татькова для дачи заведомо ложных показаний в уголовном производстве о завладении имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Дело Тупицкого

Напомним, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого с должности судьи КСУ сроком на два месяца. В свою очередь в пресс-службе КСУ тогда заявили, что этот указ противоречит Конституции. Впоследствии Зеленский продлил срок отстранения председателя КСУ еще на месяц, а затем отменил указ Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда. Однако Верховный Суд признал этот указ незаконным, обжалование этого решения продолжается.

В итоге срок полномочий Тупицкого истек 15 мая 2022 года, лишь после этого присягу судьи КСУ приняла Оксана Грищук, назначенная указом Зеленского на место Тупицкого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого, - СМИ

Перед отстранением исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил Тупицкому о подозрении по делу о коррупции. По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, он повлиял на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, по особо тяжкому преступлению, связанному с противоправным завладением имущественными активами ПАО "Зуевский энергомеханический завод".

В декабре 2024 года Печерский районный суд заочно арестовал Александра Тупицкого по подозрению в незаконном пересечении границы. По данным следствия, Тупицкий смог пересечь границу в Закарпатской области благодаря содействию организованной преступной группы из числа сотрудников полиции, пограничной службы и таможни.

Автор: 

паспорт (1180) Тупицкий Александр (234)


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Топ комментарии
+9
Він якраз і не затупив, та і інші теж, це з нас роблять тупих.
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18.04.2025 18:33
+7
Не поспішили? Треба було ще почекати. Все не так однозначно.
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18.04.2025 18:00
+4
так справа тепер зависла. і здохне за давністю, бо не слухати обвинувачуваного суд не може, і слухати його ніяк. чудовий вихід із ситуації
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18.04.2025 18:19
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Тупицький просто затупив.....
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18.04.2025 18:00 Ответить
Він якраз і не затупив, та і інші теж, це з нас роблять тупих.
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18.04.2025 18:33 Ответить
Не поспішили? Треба було ще почекати. Все не так однозначно.
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18.04.2025 18:00 Ответить
"....захисник Тупицького просив суд дозволити його клієнту брати участь у засіданні суду по відеозв'язку за допомогою будь-якої іншої програми..." - через Дія Підпис теж не міг зайти, у нього немає коштів на смартфон і не встановлена Дія
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18.04.2025 18:04 Ответить
так справа тепер зависла. і здохне за давністю, бо не слухати обвинувачуваного суд не може, і слухати його ніяк. чудовий вихід із ситуації
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18.04.2025 18:19 Ответить
перетнув кордон завдяки сприянню організованої злочинної групи з-поміж працівників поліції, прикордонної служби й митниці, які й досі, я впевнений, продовжують свою нелегку службу і клали на всіх.
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18.04.2025 18:28 Ответить
Вкрав, випив і.... за кордон, романтика.
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18.04.2025 18:29 Ответить
Може він біьше так не буде? ))
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18.04.2025 18:41 Ответить
Як раділи дебіли як блазень розправився з Верховною радою у 2019,принижував мерів невеличкіх містечок,журналістів,відсторонив суддю тому що його призначив янек,повідміняв укази попередніх презідентів порушуючи головний закон України -констітуцію,гарантом якої він повинен бути.А зараз ниють про "беспредел".Так це і є те за що голосували у 2019 році.Як вам така бурутьба з алігархами?
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18.04.2025 18:41 Ответить
завдяки сприянню організованої злочинної групи з-поміж працівників поліції, прикордонної служби й митниці. Джерело: https://censor.net/ua/n3547593

И конечно они все арестрвані и против них возбуждено дело?
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18.04.2025 18:51 Ответить
Колишньому голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому анулювали внутрішній і закордонний паспорти. Через це Подільський районний суд Києва відклав судове засідання за обвинуваченням Тупицького у кримінальному провадженні до червня цього року.
Вангую, что его паспорта теперь "не найдутся" ещё лет 30-40.
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18.04.2025 19:02 Ответить
У нього мабуть паспорти інших країн, тепен він не громадянин україни, отож і судити ніхто не буде, звалить кудись
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18.04.2025 19:06 Ответить
Головне,що пенсію більш ніж 200тис.гр. продовжує отримувати!А паспорти - це таке!
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18.04.2025 19:35 Ответить
ворон ворону око не виклює - короче підарюги та й все
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18.04.2025 20:13 Ответить
Вдумаймося! Голова Конституційного Суду, ТІКАЄ з України!!
Це усе, що треба знати Українцям, про отих «ДОБРОЧЕСНИХ»!!
Він, не під санкціями!?!? У нього в Україні, є купа осіб на посадах суддівських, щоб він вчасно і гроші отримував, як утікач, і бізнеси своїх родичів підтримував!
Санкції на нього, Зеленський+татаров+єрмак+шмигаль та отара з РНБОУ, якось, геть «забули» ввести!! Сволота з урядового кварталу, готується до переобрання на посади???
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18.04.2025 20:13 Ответить
Тобто тепер він навіть неосудний, бо не є громадянином України, а значіть справу проти нього закриють. А потім він, через суд, поновить громадянство, бо президент чи хто інший не має права позбавляти громадянства українця, що народився в Україні. Ще й компенсацію отримає... А поки, нещасний, буде страждати десь в Австрії...
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19.04.2025 12:20 Ответить
 
 