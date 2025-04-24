Силы обороны обезвредили 216 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 133 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики привлекли для поражения 72 ракеты различного типа, а также нанесли 72 авиационных удара, применив 125 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1223 дроны-камикадзе и осуществили 4578 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Редкодуб и Путниково.

На Купянском направлении враг совершил четыре штурма позиций наших защитников в районах Новой Кругляковки, Загрызово и в сторону Богуславки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев вблизи Нового Колодязя, Торского, Ямполовки и в направлениях Ольговки, Редкодуба и Нового Мира. Сейчас украинские защитники отражают четыре атаки противника.

Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки, в сторону Верхнекаменского и Григорьевки на Северском направлении. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении на данный момент зафиксировано 13 боестолкновений в районах Часова Яра, Андреевки и в сторону Белой Горы, Предтечино и Дилиевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару управляемыми бомбами подвергся населенный пункт Краматорск.

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На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Леонидовки и в сторону Дилиевки и Новоспасского. Сейчас продолжаются шесть боестолкновений.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 51 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Тарасовка, Сухой Яр, Березовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Котляровка, Андреевка, а также в направлении населенных пунктов Покровск, Новопавловка, Чунишино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка, Миролюбовка. К этому времени продолжаются 12 боестолкновений. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Александро-Калиново, Николаевка, Яблоновка, Гродовка, Сухой Яр, Удачное, Новониколаевка, Зеленый Кут, Новопавловка и Покровск.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 216 оккупантов, 109 из них - безвозвратно. Также уничтожено 12 единиц автомобильной техники, семь мотоциклов, четыре антенны БпЛА, два наблюдательных комплекса "Муром-М", пять БпЛА и один спутниковый терминал.

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Обстановка на юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили восемь вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное и в сторону Разлива. В то же время враг наносил авиационные удары по району населенного пункта Багатырь.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг восемь раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Щербаки и в сторону Малой Токмачки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару подвергся населенный пункт Приморское.

На Приднепровском направлении наши воины успешно остановили три попытки противника продвинуться вперед.

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Курское направление

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 27 штурмов позиций украинских подразделений. Сейчас продолжается два боестолкновения. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 18 управляемых бомб, и совершил 315 артиллерийских обстрелов, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 47-й отдельной механизированной бригады, 65-й отдельной механизированной бригады и 40-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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