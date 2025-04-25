Reuters опубликовало ответ Украины и Европы на "мирный план" Трампа: гарантии безопасности от США, территориальные вопросы будут решаться после прекращения огня
Во время встречи в Лондоне в среду, 23 апреля, украинские и европейские чиновники передали американским свои идеи относительно завершения войны РФ против Украины.
Об этом пишет агентство Reuters, которое ознакомилось с текстом предложений, сообщает Цензор.НЕТ.
Предложенный проект рамочного соглашения между РФ и Украиной состоит из четырех разделов: прекращение огня, гарантии безопасности для Украины, территория и экономика.
Итак, как выглядит общий мирный план Украины и Европы.
Прекращение огня:
- стороны должны взять на себя обязательства по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море;
- обе стороны немедленно вступают в переговоры о технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и условий для полного мирного соглашения;
- мониторинг режима прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран;
- Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всеми военнопленными (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленных.
Гарантии безопасности для Украины:
- Украина получает надежные гарантии безопасности, в частности от США (соглашение, аналогичное статье 5 договора НАТО о коллективной обороне), тогда как среди союзников нет консенсуса относительно членства в НАТО;
- нет ограничений для украинских сил обороны;
- государства-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских стран и неевропейских стран, которые проявят желание. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины;
- Украина стремится к вступлению в ЕС.
Территориальные вопросы:
- территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня;
- территориальные переговоры начнутся на основе линии контроля;
- Украина возвращает себе контроль над Запорожской атомной электростанцией при участии США, а также над Каховской плотиной;
- Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
Экономические вопросы:
- США и Украина реализуют соглашение о полезных ископаемых;
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут заморожены до тех пор, пока Россия не возместит убытки Украине;
- санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно ослаблены после достижения устойчивого мира и восстановлены в случае нарушения мирного соглашения.
- Напомним, что ранее агентство Reuters ознакомилось с текстом американских предложений о прекращении войны России против Украины. Издание опубликовало текст документа полностью без изменений.
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+5 Victor Litarchuk
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1) По територіям.
План трампа це по лінії фронту. але ж Україна може ще представити альтернативний варіант: росіє віддає Україні ті частини Херсонської і Запорізької областей, які вона захватила, в обмін на ту частину Донбасу, яку вона не спромоглася захватити.
Плюси такого варіанту для України: В Херсонській і Запорізькій областях живе проукраїнське населення, там 80% населення українці, 80% жителів цих областей за Україну. Не можна їх залишати мучитися під російською окупацією. Що ж по донбасу. Там живе полуватне населення , вони в 2014 році виходили на проросійські мітинги, в 2014 і в 2019 роках жителі підконтрольного Україні Донбасу голосували на виборах за опзж і за бойка. Тобто, дивлячись на населення, Україні вигідніше зберегти проукраїнські регіони, аніж полуватні. Подивіться на карту України, представте її без нині окупованих територій і без Криму-Донбасу і зрозумійте який варіант територіально для нас кращий. Найбільше , що ми зараз можемо зробити - це виторгувати у Заходу хоча б 2 наші області. Інакше - варіант трампа.
2) По гарантіям безпеки.
Якщо Захід боїться нас брати в НАТО, членство в нато потрібно замінити на інші сильні гарантії безпеки.
Якими вони можуть бути:
+ ввід європейського миротворчого контингенту в Україну.
+ миротворчий контингент ООН по лінії розмежування, щоб гарантувати відсутність бойових дій.
+ 30 країн заходу підписують з Україною загальний договір, що вони зобов'язуються, в випадку повторного нападу росії, надати Україні збройну і фінансову підтримку.
+ додаткові гарантії: у випадку повторного нападу - автоматично запускається західний ленд ліз і росію автоматично признають країною спонсором тероризму; На росію накладають таке ж ембарго, як лежить на ірані і венесуелі (захід сам не купує у них нафти і іншим країнам не дозволяє); Україні дають ракети великої дальності і вона сама вправі буде розпоряджатися куди ними бити. Захід надасть Україні авіацію, Україна найме частних пілотів.
путін вищевикладене вирішення ситуації може представити росіянам як перемогу. Він скаже, що воював проти вступу України до нато і за "звільнення" Донбасу. І що він свого добився. Влада України теж це може представити українцям як перемогу: звільнили частину території невійськовим шляхом, не витрачаючи наших військових, вступаємо в єс, отримали гарантії, що росія на нас вже більше ніколи не нападе.
До путіна доводять інформацію, що, якщо він не захоче піти по мирному шляху, захід піде по воєнному шляху. А саме:
1) Захід повинен допомогти Україні почати виробляти свої далекобійні ракети.
2) Українськими ракетами знищити російські військові об'єкти (літаки, кораблі, військові заводи, військові склади)
3) Знищити російські нафто-видобувні і газо-видобувні підприємства, НПЗ, порти, через які експортується нафта, магістральні нафто-газо-проводи.
4) Добити російську промисловість - металургійні комбінати і підприємтва хімічної промисловості.
5) Знищити російські ГЕС, ТЕС, розподільні підстанції.
6) Заходу потрібно зробити українську армію сильнішою від російської, щоб в Української армії було більше ніж у російської армії: танків, БТР-ів, артилеріських установок, ***********...
7) Якщо росія ввела війська в південно-східну Україну, то чому Захід не може ввести війська в північно-західну частину України? На запрошення президента Зеленського! І хай вони розміщують тут свої військові бази.
8 ) Захід можуть надати україні 400 літаків і Україна може купити собі по всьому світу відставних пілотів на пенсії.
9) Заходу потрібно профінансувати рос опозицію. Рос опозиція не може вести опозиційну діяльність в росії, то хай веде опозиційну діяльність з-за кордону на територію росії. Потрібно вести анти-пропаганду, виступати проти путіна і проти війни. путін тратить на пропаганду 2 млрд на рік, стільки треба витрачати і на антипропаганду. вести діяльність через супутникові канали, сайти, ютуб, телеграм, тікток, мобільні дотатки. Витрачати повно грошей на рекламу цього контенту.
10) ліквідувати путіна. У США є для цього засоби.
Сначала (20.02.2014) Хам, потом Турчинов, потом Янелох.
В первом туре я голосовал за Кошулинского, и никогда об этом не жалел.
Голови комітетів із закордонних справ парламентів країн Балтії, Франції, Чехії, Великої Британії та України у п'ятницю, 25 квітня, виступили зі спільною заявою, в якій наголосили на необхідності відмови від компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України.
У документі, опублікованому на офіційному сайті естонського парламенту, глави комітетів закликали Трампа і Конгрес США «продемонструвати справжнє лідерство в умовах глобальної загрози, яку становить Росія як держава-агресор». "Настійно радимо не піддаватися на шантаж і обман", - йдеться в заяві.
«Ми не повинні повторювати помилок, допущених у Мюнхені в 1938 році. Переговори з воєнним злочинцем Путіним безглузді: його головна мета - послабити та принизити нашого союзника - США", - йдеться у документі.
Чому в документі немає жодної згадки про устав ООН, про принцип непорушності кордонів, про тероризм проти цивільних, про військову агресію параші врешті-решт?
якийсь дебільний переклад
Має бути так: "держави-гаранти утворюватимуть спеціальну групу"
🤣
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Трамп 100 разів уже повторював, що не буде жодних гарантій від США. Зеленський спецом нездійсненні вимоги кидає, щоб переговори зірвати? Ах ви не даєте гарантій, то ми будемо далі воювати без вашої допомоги? На зло мамі вуха відморожу?
https://www.youtube.com/watch?v=iktwkCMcu2A