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Новини Мирний план Трампа Відповідь України та Європи мирному плану Трампа
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Reuters опублікувало відповідь України та Європи на "мирний план" Трампа: гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після припинення вогню

Україна та Європа дали спільну відповідь на план США

Під час зустрічі в Лондоні в середу, 23 квітня, українські та європейські чиновники передали американським свої ідеї щодо завершення війни РФ проти України.

Про це пише агентство Reuters, яке ознайомилося із текстом пропозицій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Запропонований проєкт рамкової угоди між РФ та Україною складається з чотирьох розділів: припинення вогню, гарантії безпеки для України, територія та економіка.

Отож, який вигляд має спільний мирний план України та Європи.

Припинення вогню:

  • сторони повинні взяти на себе зобов'язання щодо повного і беззастережного припинення вогню в небі, на суші та на морі;
  • обидві сторони негайно вступають у переговори про технічну реалізацію за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та умов для повної мирної угоди;
  • моніторинг режиму припинення вогню під керівництвом США і за підтримки третіх країн;
  • Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіма військовополоненими (принцип "всіх на всіх"). Росія має звільнити всіх цивільних полонених.

Читайте також: Припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа, - Стармер

Гарантії безпеки для України:

  • Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода, аналогічна до статті 5 договору НАТО про колективну оборону), тоді як серед союзників немає консенсусу щодо членства в НАТО;
  • немає обмежень для українських сил оборони;
  • держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських країн і неєвропейських країн, що проявлять бажання. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України;
  • Україна прагне до вступу в ЄС.

Читайте також: Трамп розглядає війну в Україні через призму Путіна. Його однобокий підхід може ще більше покарати жертву, - CNN

Територіальні питання:

  • територіальні питання обговорюватимуться і вирішуватимуться після повного і беззастережного припинення вогню;
  • територіальні переговори почнуться на основі лінії контролю;
  • Україна повертає собі контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею;
  • Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру і контроль над Кінбурнською косою.

Читайте також: Україна не повинна підписувати "мирну угоду", запропоновану Трампом, - Bloomberg

Економічні питання:

  • США та Україна реалізують угоду про корисні копалини;
  • Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, зокрема за рахунок російських суверенних активів, які будуть заморожені доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні;
  • санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово ослаблені після досягнення стійкого миру і відновлені в разі порушення мирної угоди.
  • Нагадаємо, що раніше агентство Reuters ознайомилося з текстом американських пропозицій про припинення війни Росії проти Україні. Видання опублікувало текст документа повністю без змін.

Читайте також: Reuters опублікувало "остаточний мирний план США": Юридично російський Крим та контроль України над окупованою частиною Харківщини

Автор: 

Європа (1812) США (22879) гарантії безпеки (120) припинення вогню (157)


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Топ коментарі
+7
У тексті також містяться заклики прискорити процес вступу України до Європейського Союзу та НАТО, конфіскацію заморожених активів РФ на користь Києва, а також вимога притягнути до відповідальності особисто Путіна та "всіх його спільників" за воєнні злочини.
«Ми не повинні повторювати помилок, допущених у Мюнхені в 1938 році. Переговори з воєнним злочинцем Путіним безглузді: його головна мета - послабити та принизити нашого союзника - США", - йдеться у документі.
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25.04.2025 21:39
+5
Єдиною гарантією безпеки Європи є повна поразка ********** в Україні і відновлення кордонів 1991 року. Оце і є отой "справедливий мир" про який так багато говорять і так мало роблять для його досягнення...
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25.04.2025 21:34
+4
Прежде чем ставить лайк на первый взгляд разумным предложениям Украины в сегодняшней ситуации надо вспомнить, что сама эта ситуация сложилась благодаря сдаче }{уйлу наркомом оманским и его парашным окружением практически всего юго-востока Украины и практически без боя. Напоминаю, что когда быдло выбрало наркома во власть, президентом США ещё был Трампон. Скорее всего, оманский договорняк был намного шире, чем квинтет Янелох-Дерьмак-Козак-Израитель-Патрушев, и трампоновские говнюки ещё тогда были в курсе. Обломал им их планы приход Байдена в Белый Дом, за что деду большое спасибо.
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25.04.2025 21:34
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25.04.2025 21:28 Відповісти
Трампло може перднути. ***** на такі умови не погодиться. А рижий може отримати не Нобелівську, а премію Дарвіна.
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25.04.2025 21:34 Відповісти
Зовсім не те саме.
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25.04.2025 21:34 Відповісти
Будь-який договір має включати 2 пункти: 1) «по територіям» 2) «по гарантіям безпеки».
1) По територіям.
План трампа це по лінії фронту. але ж Україна може ще представити альтернативний варіант: росіє віддає Україні ті частини Херсонської і Запорізької областей, які вона захватила, в обмін на ту частину Донбасу, яку вона не спромоглася захватити.
Плюси такого варіанту для України: В Херсонській і Запорізькій областях живе проукраїнське населення, там 80% населення українці, 80% жителів цих областей за Україну. Не можна їх залишати мучитися під російською окупацією. Що ж по донбасу. Там живе полуватне населення , вони в 2014 році виходили на проросійські мітинги, в 2014 і в 2019 роках жителі підконтрольного Україні Донбасу голосували на виборах за опзж і за бойка. Тобто, дивлячись на населення, Україні вигідніше зберегти проукраїнські регіони, аніж полуватні. Подивіться на карту України, представте її без нині окупованих територій і без Криму-Донбасу і зрозумійте який варіант територіально для нас кращий. Найбільше , що ми зараз можемо зробити - це виторгувати у Заходу хоча б 2 наші області. Інакше - варіант трампа.
2) По гарантіям безпеки.
Якщо Захід боїться нас брати в НАТО, членство в нато потрібно замінити на інші сильні гарантії безпеки.
Якими вони можуть бути:
+ ввід європейського миротворчого контингенту в Україну.
+ миротворчий контингент ООН по лінії розмежування, щоб гарантувати відсутність бойових дій.
+ 30 країн заходу підписують з Україною загальний договір, що вони зобов'язуються, в випадку повторного нападу росії, надати Україні збройну і фінансову підтримку.
+ додаткові гарантії: у випадку повторного нападу - автоматично запускається західний ленд ліз і росію автоматично признають країною спонсором тероризму; На росію накладають таке ж ембарго, як лежить на ірані і венесуелі (захід сам не купує у них нафти і іншим країнам не дозволяє); Україні дають ракети великої дальності і вона сама вправі буде розпоряджатися куди ними бити. Захід надасть Україні авіацію, Україна найме частних пілотів.

путін вищевикладене вирішення ситуації може представити росіянам як перемогу. Він скаже, що воював проти вступу України до нато і за "звільнення" Донбасу. І що він свого добився. Влада України теж це може представити українцям як перемогу: звільнили частину території невійськовим шляхом, не витрачаючи наших військових, вступаємо в єс, отримали гарантії, що росія на нас вже більше ніколи не нападе.

До путіна доводять інформацію, що, якщо він не захоче піти по мирному шляху, захід піде по воєнному шляху. А саме:

1) Захід повинен допомогти Україні почати виробляти свої далекобійні ракети.
2) Українськими ракетами знищити російські військові об'єкти (літаки, кораблі, військові заводи, військові склади)
3) Знищити російські нафто-видобувні і газо-видобувні підприємства, НПЗ, порти, через які експортується нафта, магістральні нафто-газо-проводи.
4) Добити російську промисловість - металургійні комбінати і підприємтва хімічної промисловості.
5) Знищити російські ГЕС, ТЕС, розподільні підстанції.
6) Заходу потрібно зробити українську армію сильнішою від російської, щоб в Української армії було більше ніж у російської армії: танків, БТР-ів, артилеріських установок, ***********...
7) Якщо росія ввела війська в південно-східну Україну, то чому Захід не може ввести війська в північно-західну частину України? На запрошення президента Зеленського! І хай вони розміщують тут свої військові бази.
8 ) Захід можуть надати україні 400 літаків і Україна може купити собі по всьому світу відставних пілотів на пенсії.
9) Заходу потрібно профінансувати рос опозицію. Рос опозиція не може вести опозиційну діяльність в росії, то хай веде опозиційну діяльність з-за кордону на територію росії. Потрібно вести анти-пропаганду, виступати проти путіна і проти війни. путін тратить на пропаганду 2 млрд на рік, стільки треба витрачати і на антипропаганду. вести діяльність через супутникові канали, сайти, ютуб, телеграм, тікток, мобільні дотатки. Витрачати повно грошей на рекламу цього контенту.
10) ліквідувати путіна. У США є для цього засоби.
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25.04.2025 21:31 Відповісти
Після другого абзацу могли вже не стирати пальці. Єресь і брєд
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25.04.2025 21:43 Відповісти
Альтернативний варіант. Пункт 1. США виходять з переговорів, без продовження допомоги і навіть продажу зброї. Пункт 2. Далі їб***ся самі зі своїми планами.
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25.04.2025 22:07 Відповісти
Та годі вже нам отим тромбом вуха тромбувати. Начасі вже забути про того ідіота, хай він зламає собі зуби та шию об Китай, Іран, Канаду та інших. Годі вже плазувати перед рудим чмом
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25.04.2025 21:32 Відповісти
Єдиною гарантією безпеки Європи є повна поразка ********** в Україні і відновлення кордонів 1991 року. Оце і є отой "справедливий мир" про який так багато говорять і так мало роблять для його досягнення...
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25.04.2025 21:34 Відповісти
От і підеш відновлювати кордони 1991 року,а ми подивимось.
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25.04.2025 21:50 Відповісти
Прежде чем ставить лайк на первый взгляд разумным предложениям Украины в сегодняшней ситуации надо вспомнить, что сама эта ситуация сложилась благодаря сдаче }{уйлу наркомом оманским и его парашным окружением практически всего юго-востока Украины и практически без боя. Напоминаю, что когда быдло выбрало наркома во власть, президентом США ещё был Трампон. Скорее всего, оманский договорняк был намного шире, чем квинтет Янелох-Дерьмак-Козак-Израитель-Патрушев, и трампоновские говнюки ещё тогда были в курсе. Обломал им их планы приход Байдена в Белый Дом, за что деду большое спасибо.
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25.04.2025 21:34 Відповісти
воно не бидло, воно новоспечена свинособака,
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25.04.2025 21:53 Відповісти
а хто на момент вторгнення командував військом ?
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25.04.2025 21:44 Відповісти
Какого по счёту вторгнення? См. Конституцию Украины.
Сначала (20.02.2014) Хам, потом Турчинов, потом Янелох.
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25.04.2025 21:47 Відповісти
на початок великої війни 2022 року ?
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25.04.2025 21:49 Відповісти
тоді все зрозуміло . А головнокомандувач ЗСУ хто був ?
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25.04.2025 21:54 Відповісти
А вам "какая разница"? Кто ракетную программу в асфальт закатал, войска отвёл, Чонгар разминировал, вагнеровцев отпустил и совершил тысячи других особо тяжких преступлений против Украины в период 2019-2022 гг.?
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25.04.2025 21:56 Відповісти
даю підказку . Призначення відбулось за пів року ДО 24.02.22
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25.04.2025 22:01 Відповісти
Я здесь пишу не о Залужном, а о тех, кто всё это организовал и просрал. Возможно, вина Залужного тоже есть, но с этим разберёмся позже. А вот вина Янелоха налицо уже сейчас.
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25.04.2025 22:03 Відповісти
відповідальність є у всіх , навіть у вас .
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25.04.2025 22:08 Відповісти
Как вы понимаете, я в 2019 г. за это дерьмо не голосовал.
В первом туре я голосовал за Кошулинского, и никогда об этом не жалел.
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25.04.2025 22:10 Відповісти
кожен має право на своє бачення хто його кандидат .
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25.04.2025 22:14 Відповісти
Главное, не повторить ошибки или своей дурости от 2019 г.
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25.04.2025 22:23 Відповісти
Якщо ти взагалі не пішов на другий тур, то вважай за зебіла і проголосував.
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25.04.2025 22:17 Відповісти
Анюта, я же не зебил. Я пошёл на 2-й тур и проголосовал против Янелоха, т.е. за Порошенко. Но я уже прекрасно понимал, что быдла в стране больше, чем нормальных людей и моё голосование ничего не изменит.
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25.04.2025 22:21 Відповісти
Якщо рахувати всі вторгнення, то спочатку був Грушевський, потім Вінніченко, потім Петлюра.
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25.04.2025 22:39 Відповісти
Это ты Green Bill быдло! . Не суди по себе !
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25.04.2025 22:18 Відповісти
Чмо, ты опять здесь вылезло перед тем, как уйти в бан на 3 дня.
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25.04.2025 22:19 Відповісти
Это ты чмо недоделанное выползло зачем то тут опять .
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25.04.2025 22:22 Відповісти
Зескот, ты мелок, туп и вонюч.
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25.04.2025 22:24 Відповісти
Хорошая самокритика. Ты еще и зескот оказываеться помимо того что обслуживаешь кремлеского упыря ротом. и людей быдлом обзываешь а потом обижаешься когда выясняеться что быдло классическое ********** это таки ты..
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25.04.2025 22:27 Відповісти
Быдло- это все те, кто проголосовал за }{уйловского дегенерата в 2019 г.
Зескот, продолжим по теме. Вопрос № 1 к тебе, чмо: кто разминировал Чонгар?
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25.04.2025 22:32 Відповісти
Дальше, свинья тупая, вопросы к тебе пойдут в виде картинок, т.к. текста ты не понимаешь. Вопрос № 2. Кто такой Дерьмак?
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25.04.2025 22:34 Відповісти
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25.04.2025 22:35 Відповісти
Вопрос № 3. Уютно было лететь в самолёте одного из главных парашных упырей?
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25.04.2025 22:37 Відповісти
Вопрос № 4: не жмут ли тебе яйца по 17 гривен?
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25.04.2025 22:40 Відповісти
DW

Голови комітетів із закордонних справ парламентів країн Балтії, Франції, Чехії, Великої Британії та України у п'ятницю, 25 квітня, виступили зі спільною заявою, в якій наголосили на необхідності відмови від компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

У документі, опублікованому на офіційному сайті естонського парламенту, глави комітетів закликали Трампа і Конгрес США «продемонструвати справжнє лідерство в умовах глобальної загрози, яку становить Росія як держава-агресор». "Настійно радимо не піддаватися на шантаж і обман", - йдеться в заяві.
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25.04.2025 21:36 Відповісти
У тексті також містяться заклики прискорити процес вступу України до Європейського Союзу та НАТО, конфіскацію заморожених активів РФ на користь Києва, а також вимога притягнути до відповідальності особисто Путіна та "всіх його спільників" за воєнні злочини.
«Ми не повинні повторювати помилок, допущених у Мюнхені в 1938 році. Переговори з воєнним злочинцем Путіним безглузді: його головна мета - послабити та принизити нашого союзника - США", - йдеться у документі.
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25.04.2025 21:39 Відповісти
Що значить "територіяльні питання"??

Чому в документі немає жодної згадки про устав ООН, про принцип непорушності кордонів, про тероризм проти цивільних, про військову агресію параші врешті-решт?
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25.04.2025 21:37 Відповісти
тому що устав оон та інші міжнардні документи наразі перейшли в категорію туалетного паперу. А якщо вони в електронній формі - тоді з них взагалі немає жодної користі ...
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25.04.2025 21:46 Відповісти
100%. Розділ територіальні питання повинен містити одну фразу - територіальні питання повинні бути врегульовані згідно Будапештського меморандуму.
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25.04.2025 21:58 Відповісти
Що саме це значить, буде обговорюватись після перемирʼя.

Скоріш за все, буде відмова України деокуповувати тимчасово окуповані території військовим шляхом де факто, а де юре всі території залишаться в складі України згідно з уставом ООН.

Тероризм і військова агресія параші, це взагалі не тема мирної угоди, це окремий трек, який розглядатиметься на міжнародному спецтрибуналі по злочинам русні.
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25.04.2025 22:22 Відповісти
Ну це вже щось схоже на реальну угоду, хоча йбнрс не згодиться віддати Запорізьку АЕС
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25.04.2025 21:38 Відповісти
Она и не отдает. По этому плану находится на оккупированной территории, управляется США, электроэнергия двум сторонам, доходы на троих.
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25.04.2025 22:01 Відповісти
Ну те, що не віддає, це не відноситься до плану.

В плані це мабуть один з небагатьох пунктів, по якому у США і у України однакова позиція: рашка має повернути ЗАЕС Україні, але в обмін на це Україна повинна запустити американців на ЗАЕС, щоб вони контролювали, що українські енергетики також обслуговують і гілку, яка живить окуповані території.

Без українського персоналу і ліній живлення обладнання з України ні русня, ні американці нічого з ЗАЕС зробити не зможуть.
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25.04.2025 22:30 Відповісти
"держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу"
якийсь дебільний переклад
Має бути так: "держави-гаранти утворюватимуть спеціальну групу"
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25.04.2025 21:39 Відповісти
"надежные гарантии безопасности, в частности от США"

🤣
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25.04.2025 21:45 Відповісти
Ну это уже более вменяемый и адекватный план, учитывая непростые обстоятельства, без признания Крыма и т.д., но кремль скорее всего не согласится. А еще не по душе мне, что за орками остается Запорожская область, место сыгравшее историческую роль в национально освободительной войне украинского народа против Речи Посполитой
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25.04.2025 21:46 Відповісти
Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода, аналогічна до статті 5 договору НАТО про колективну оборону), тоді як серед союзників немає консенсусу щодо членства в НАТО
--------------------------

Трамп 100 разів уже повторював, що не буде жодних гарантій від США. Зеленський спецом нездійсненні вимоги кидає, щоб переговори зірвати? Ах ви не даєте гарантій, то ми будемо далі воювати без вашої допомоги? На зло мамі вуха відморожу?
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25.04.2025 21:46 Відповісти
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25.04.2025 21:50 Відповісти
Нова позіція США відірвана від реальністі, її спроможні прийняти тільки під дуже важкими наркотіками)
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25.04.2025 22:41 Відповісти
Віткофф - Путін: підсумки | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=iktwkCMcu2A
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25.04.2025 22:02 Відповісти
Просто капитуляция чтобы Россия закрепила завоевание.
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25.04.2025 22:03 Відповісти
Які гарантії? Тим більше від США! Почитайте будапештський меморандум. Договір, який підписаний з США, не коштує паперу, на якому він підписаний.
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25.04.2025 22:20 Відповісти
В этом варианте исчезло упоминание о возврате Украине оккупированной части Харьковской области. Строго по лбс.
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25.04.2025 22:24 Відповісти
В цьому варіанті і повернення русні частей Курщини та Білгородщини теж нема. Бо це все територіальні питання, які виходять поза рамки питання припинення вогню.
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25.04.2025 22:32 Відповісти
Однако Кинбурнскую косу(сейчас оккупированную), часть Николаевской области, упомянули. Рамки при желании раздвигаются.
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25.04.2025 22:40 Відповісти
 
 