Reuters опублікувало відповідь України та Європи на "мирний план" Трампа: гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після припинення вогню

Під час зустрічі в Лондоні в середу, 23 квітня, українські та європейські чиновники передали американським свої ідеї щодо завершення війни РФ проти України.

Про це пише агентство Reuters, яке ознайомилося із текстом пропозицій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Запропонований проєкт рамкової угоди між РФ та Україною складається з чотирьох розділів: припинення вогню, гарантії безпеки для України, територія та економіка.

Отож, який вигляд має спільний мирний план України та Європи.

Припинення вогню:

сторони повинні взяти на себе зобов'язання щодо повного і беззастережного припинення вогню в небі, на суші та на морі;

обидві сторони негайно вступають у переговори про технічну реалізацію за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та умов для повної мирної угоди;

моніторинг режиму припинення вогню під керівництвом США і за підтримки третіх країн;

Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіма військовополоненими (принцип "всіх на всіх"). Росія має звільнити всіх цивільних полонених.

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Гарантії безпеки для України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода, аналогічна до статті 5 договору НАТО про колективну оборону), тоді як серед союзників немає консенсусу щодо членства в НАТО ;

; немає обмежень для українських сил оборони;

держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських країн і неєвропейських країн, що проявлять бажання. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України;

Україна прагне до вступу в ЄС.

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Територіальні питання:

територіальні питання обговорюватимуться і вирішуватимуться після повного і беззастережного припинення вогню ;

; територіальні переговори почнуться на основі лінії контролю;

Україна повертає собі контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею;

Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру і контроль над Кінбурнською косою.

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Економічні питання:

США та Україна реалізують угоду про корисні копалини;

Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, зокрема за рахунок російських суверенних активів, які будуть заморожені доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні;

санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово ослаблені після досягнення стійкого миру і відновлені в разі порушення мирної угоди.

Нагадаємо, що раніше агентство Reuters ознайомилося з текстом американських пропозицій про припинення війни Росії проти Україні. Видання опублікувало текст документа повністю без змін.

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