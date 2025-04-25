Reuters опублікувало відповідь України та Європи на "мирний план" Трампа: гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після припинення вогню
Під час зустрічі в Лондоні в середу, 23 квітня, українські та європейські чиновники передали американським свої ідеї щодо завершення війни РФ проти України.
Про це пише агентство Reuters, яке ознайомилося із текстом пропозицій, повідомляє Цензор.НЕТ.
Запропонований проєкт рамкової угоди між РФ та Україною складається з чотирьох розділів: припинення вогню, гарантії безпеки для України, територія та економіка.
Отож, який вигляд має спільний мирний план України та Європи.
Припинення вогню:
- сторони повинні взяти на себе зобов'язання щодо повного і беззастережного припинення вогню в небі, на суші та на морі;
- обидві сторони негайно вступають у переговори про технічну реалізацію за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та умов для повної мирної угоди;
- моніторинг режиму припинення вогню під керівництвом США і за підтримки третіх країн;
- Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіма військовополоненими (принцип "всіх на всіх"). Росія має звільнити всіх цивільних полонених.
Гарантії безпеки для України:
- Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода, аналогічна до статті 5 договору НАТО про колективну оборону), тоді як серед союзників немає консенсусу щодо членства в НАТО;
- немає обмежень для українських сил оборони;
- держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських країн і неєвропейських країн, що проявлять бажання. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України;
- Україна прагне до вступу в ЄС.
Територіальні питання:
- територіальні питання обговорюватимуться і вирішуватимуться після повного і беззастережного припинення вогню;
- територіальні переговори почнуться на основі лінії контролю;
- Україна повертає собі контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею;
- Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру і контроль над Кінбурнською косою.
Економічні питання:
- США та Україна реалізують угоду про корисні копалини;
- Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, зокрема за рахунок російських суверенних активів, які будуть заморожені доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні;
- санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово ослаблені після досягнення стійкого миру і відновлені в разі порушення мирної угоди.
- Нагадаємо, що раніше агентство Reuters ознайомилося з текстом американських пропозицій про припинення війни Росії проти Україні. Видання опублікувало текст документа повністю без змін.
Топ коментарі
+7 Victor Litarchuk
показати весь коментар25.04.2025 21:39
+5 НБ
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+4 Green Bill #603485
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1) По територіям.
План трампа це по лінії фронту. але ж Україна може ще представити альтернативний варіант: росіє віддає Україні ті частини Херсонської і Запорізької областей, які вона захватила, в обмін на ту частину Донбасу, яку вона не спромоглася захватити.
Плюси такого варіанту для України: В Херсонській і Запорізькій областях живе проукраїнське населення, там 80% населення українці, 80% жителів цих областей за Україну. Не можна їх залишати мучитися під російською окупацією. Що ж по донбасу. Там живе полуватне населення , вони в 2014 році виходили на проросійські мітинги, в 2014 і в 2019 роках жителі підконтрольного Україні Донбасу голосували на виборах за опзж і за бойка. Тобто, дивлячись на населення, Україні вигідніше зберегти проукраїнські регіони, аніж полуватні. Подивіться на карту України, представте її без нині окупованих територій і без Криму-Донбасу і зрозумійте який варіант територіально для нас кращий. Найбільше , що ми зараз можемо зробити - це виторгувати у Заходу хоча б 2 наші області. Інакше - варіант трампа.
2) По гарантіям безпеки.
Якщо Захід боїться нас брати в НАТО, членство в нато потрібно замінити на інші сильні гарантії безпеки.
Якими вони можуть бути:
+ ввід європейського миротворчого контингенту в Україну.
+ миротворчий контингент ООН по лінії розмежування, щоб гарантувати відсутність бойових дій.
+ 30 країн заходу підписують з Україною загальний договір, що вони зобов'язуються, в випадку повторного нападу росії, надати Україні збройну і фінансову підтримку.
+ додаткові гарантії: у випадку повторного нападу - автоматично запускається західний ленд ліз і росію автоматично признають країною спонсором тероризму; На росію накладають таке ж ембарго, як лежить на ірані і венесуелі (захід сам не купує у них нафти і іншим країнам не дозволяє); Україні дають ракети великої дальності і вона сама вправі буде розпоряджатися куди ними бити. Захід надасть Україні авіацію, Україна найме частних пілотів.
путін вищевикладене вирішення ситуації може представити росіянам як перемогу. Він скаже, що воював проти вступу України до нато і за "звільнення" Донбасу. І що він свого добився. Влада України теж це може представити українцям як перемогу: звільнили частину території невійськовим шляхом, не витрачаючи наших військових, вступаємо в єс, отримали гарантії, що росія на нас вже більше ніколи не нападе.
До путіна доводять інформацію, що, якщо він не захоче піти по мирному шляху, захід піде по воєнному шляху. А саме:
1) Захід повинен допомогти Україні почати виробляти свої далекобійні ракети.
2) Українськими ракетами знищити російські військові об'єкти (літаки, кораблі, військові заводи, військові склади)
3) Знищити російські нафто-видобувні і газо-видобувні підприємства, НПЗ, порти, через які експортується нафта, магістральні нафто-газо-проводи.
4) Добити російську промисловість - металургійні комбінати і підприємтва хімічної промисловості.
5) Знищити російські ГЕС, ТЕС, розподільні підстанції.
6) Заходу потрібно зробити українську армію сильнішою від російської, щоб в Української армії було більше ніж у російської армії: танків, БТР-ів, артилеріських установок, ***********...
7) Якщо росія ввела війська в південно-східну Україну, то чому Захід не може ввести війська в північно-західну частину України? На запрошення президента Зеленського! І хай вони розміщують тут свої військові бази.
8 ) Захід можуть надати україні 400 літаків і Україна може купити собі по всьому світу відставних пілотів на пенсії.
9) Заходу потрібно профінансувати рос опозицію. Рос опозиція не може вести опозиційну діяльність в росії, то хай веде опозиційну діяльність з-за кордону на територію росії. Потрібно вести анти-пропаганду, виступати проти путіна і проти війни. путін тратить на пропаганду 2 млрд на рік, стільки треба витрачати і на антипропаганду. вести діяльність через супутникові канали, сайти, ютуб, телеграм, тікток, мобільні дотатки. Витрачати повно грошей на рекламу цього контенту.
10) ліквідувати путіна. У США є для цього засоби.
Сначала (20.02.2014) Хам, потом Турчинов, потом Янелох.
В первом туре я голосовал за Кошулинского, и никогда об этом не жалел.
Зескот, продолжим по теме. Вопрос № 1 к тебе, чмо: кто разминировал Чонгар?
Голови комітетів із закордонних справ парламентів країн Балтії, Франції, Чехії, Великої Британії та України у п'ятницю, 25 квітня, виступили зі спільною заявою, в якій наголосили на необхідності відмови від компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України.
У документі, опублікованому на офіційному сайті естонського парламенту, глави комітетів закликали Трампа і Конгрес США «продемонструвати справжнє лідерство в умовах глобальної загрози, яку становить Росія як держава-агресор». "Настійно радимо не піддаватися на шантаж і обман", - йдеться в заяві.
«Ми не повинні повторювати помилок, допущених у Мюнхені в 1938 році. Переговори з воєнним злочинцем Путіним безглузді: його головна мета - послабити та принизити нашого союзника - США", - йдеться у документі.
Чому в документі немає жодної згадки про устав ООН, про принцип непорушності кордонів, про тероризм проти цивільних, про військову агресію параші врешті-решт?
Скоріш за все, буде відмова України деокуповувати тимчасово окуповані території військовим шляхом де факто, а де юре всі території залишаться в складі України згідно з уставом ООН.
Тероризм і військова агресія параші, це взагалі не тема мирної угоди, це окремий трек, який розглядатиметься на міжнародному спецтрибуналі по злочинам русні.
В плані це мабуть один з небагатьох пунктів, по якому у США і у України однакова позиція: рашка має повернути ЗАЕС Україні, але в обмін на це Україна повинна запустити американців на ЗАЕС, щоб вони контролювали, що українські енергетики також обслуговують і гілку, яка живить окуповані території.
Без українського персоналу і ліній живлення обладнання з України ні русня, ні американці нічого з ЗАЕС зробити не зможуть.
якийсь дебільний переклад
Має бути так: "держави-гаранти утворюватимуть спеціальну групу"
🤣
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Трамп 100 разів уже повторював, що не буде жодних гарантій від США. Зеленський спецом нездійсненні вимоги кидає, щоб переговори зірвати? Ах ви не даєте гарантій, то ми будемо далі воювати без вашої допомоги? На зло мамі вуха відморожу?
https://www.youtube.com/watch?v=iktwkCMcu2A