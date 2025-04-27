Штурмовые действия противника на Покровском направлении в большей степени безрезультативны, как и соотношение потерь с продвижениями, - DeepState.

Количество штурмовых действий противника на Покровском направлении является в большей степени безрезультативными, как и соотношение потерь с продвижениями, ведь их у кацапов по сравнению с этим довольно мало.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Осинтеры отмечают, что Покровский отрезок простирается длинными километрами линии боевого столкновения, но характер этих столкновений разнообразен и имеет свою динамику:

Отрезок Новоторецкое-Калиново

"От Новоторецкого до Калиново враг осуществляет постоянные попытки прорвать оборону украинских военных, применяя как просто пехоту, так и технику, которая служит поддержкой. А иногда собирают технику из десятков единиц, особенно, мотоциклетной и идут в штурмы", - говорится в сообщении.

Самая большая активность врага фиксируется в районе Елизаветовки, Тарасовки и Старой Николаевки. Отмечается, что если с первым для кацапа все безуспешно, то район Тарасовки является напряженным из-за давления врага на Водяное Второе и Зеленое Поле, которое практически стало оккупированным, а вокруг Старой Николаевки, где противник подобрался вплотную к селу, сейчас обстановка обостряется.

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Отрезок Николаевка-Гродовка

По отрезку Николаевка-Гродовка, где Силам Обороны удается контролировать передвижение врага и осуществлять своевременное поражение ситуация не меняется. Но стоит отметить, что активность кацапов там небольшая.

Район Лысовки

"Сверхсложной является ситуация в районе Лысовки, где враг осуществляет сильное давление на позиции Сил Обороны, но десантники 25 ОПДБр прилагают максимальные усилия, чтобы не допустить успехов для кацапов. Также осуществляют периодические попытки безуспешных штурмовых действий по отрезку Даченское-Зеленое-Возрождение (Новый Труд)", - пишут в DeepState.

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Отрезок Шевченко-Песчаное

Также сложным остается отрезок Шевченко-Песчаное, которому враг уделил достаточно много внимания, чтобы снова занять местность, которую освободили или пробовали освободить Силы Обороны.

"Это важные для противника населенные пункты, ведь Шевченко для кацапа служит, таким себе, опорником и местом для накопления сил и сейчас они заводят туда все больше и больше пехоты. Песчаное важно для логистики, в частности, путь через Волково, которое московиты так тщательно защищают", - подчеркивают аналитики проекта.

Отрезок Котлино-Удачное

"Этот отрезок является особенно насыщенным на боевые действия, ведь каждый может видеть достаточно немалую синюю зону, где украинские военные проявляют инициативу, чтобы остановить и оттеснить врага, в частности, пользуясь достижениями на других участках Покровского отрезка", - пишут в DeepState.

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Осинтеры подчеркивают, что Котлино является путем для открытия оперативного пространства в сторону трассы Павлоград-Покровск, чтобы обойти город и увеличить зону огневого контроля логистики.

"Удачное - в нем враг также видит возможность сделать хороший опорный пункт и место для накопления,. Ну и не стоит забывать о медийной составляющей для врага - несколько километров до границы Донецкой области, что они обязательно используют", - говорится в заметке.

Успеновка

Успеновка стала местом ожесточенных боев и смертью большого количества кацапни, но ситуация там сейчас складывается не лучшим образом, ведь постоянное давление врага сказывается и из-за больших потерь противнику почти удалось занять полностью село. Именно здесь противник совершил огромное количество накатов легковой автомобильной техникой за последнее время и привлек много пехоты, которую Силы Обороны уничтожали и уничтожают пачками.

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Надиевка

Надиевка (Надеждинка)-Котляровка-Богдановка. Здесь в последнее время очень сложно бойцам СОУ, которых понемногу выдавливает противник. Кацапы пытаются уничтожать позиции в ноль перед тем, как осуществлять движение пехотой. Идут постоянные обмены ударами дронов, поэтому стоит отметить, что район Троицкого-Преображенки и Котляровки это сплошная зона активных боевых действий.

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"Стоит отметить, что количество штурмовых действий противника является в большей степени безрезультативными, как и соотношение потерь с продвижениями, ведь их у кацапов по сравнению с этим довольно мало. Это, в первую очередь, усилия бойцов Сил Обороны, которые держат данный участок, и которые проделали огромную работу, чтобы создать именно такой характер боев с врагом. Важно продолжать развивать работу СОУ на данном отрезке, предоставлять все необходимое обеспечение и уже сейчас думать о накоплении необходимых ресурсов, ведь с большой вероятностью после Курщины, большая часть Курской группировки кацапских войск окажется в районе Покровска, что в некоторой степени уже начало проявляться на стыке Покровского и Торецкого отрезков, где враг провалил оборону", - резюмируют осинтеры.