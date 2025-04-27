Штурмові дії противника на Покровському напрямку є більшою мірою безрезультативними, як і співвідношення втрат з просуваннями, - DeepState

Кількість штурмових дій противника на Покровському напрямку є більшою мірою безрезультативними, як і співвідношення втрат з просуваннями, адже їх у кацапів в порівнянні з цим доволі мало.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Осінтери зазначають, що Покровський відтинок протягується довгими кілометрами лінії бойового зіткнення, але характер цих зіткнень різноманітний і має свою динаміку:

Відтинок Новоторецьке-Калинове

"Від Новоторецького до Калинового ворог здійснює постійні спроби прорвати оборону українських військових, застосовуючи як просто піхоту, так і техніку, яка слугує підтримкою. А іноді збирають техніку з десятків одиниць, особливо, мотоциклетної і йдуть в штурми", - йдеться в повідомленні.

Найбільша активність ворога фіксується в районі Єлизаветівки, Тарасівки і Старої Миколаївки. Зазначається, що якщо з першим для кацапа все безуспішно, то район Тарасівки є напруженим через тиск ворога на Водяне Друге і Зелене Поле, яке практично стало окупованим, а навколо Старої Миколаївки, де противник підібрався впритул до села, наразі обстановка загострюється.

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Відтинок Миколаївка-Гродівка

По відтинку Миколаївка-Гродівка, де Силам Оборони вдається контролювати пересування ворога і здійснювати вчасне ураження ситуація не змінюється. Але варто зазначити, що активність кацапів там невелика.

Район Лисівки

"Надскладною є ситуація в районі Лисівки, де ворог здійснює сильний тиск на позиції Сил Оборони, але десантники 25 ОПДБр докладають максимальних зусиль, щоб не допустити успіхів для кацапів. Також здійснюють періодичні спроби безуспішних штурмових дій по відтинку Даченське-Зелене-Відродження (Новий Труд)", - пишуть в DeepState.

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Відтинок Шевченко-Піщане

Також складним залишається відтинок Шевченко-Піщане, якому ворог приділив досить багато уваги, щоб знову зайняти місцевість, яку звільнили або пробували звільнити Сили Оборони.

"Це важливі для противника населені пункти, адже Шевченко для кацапа слугує, таким собі, опорником та місцем для накопичення сил і наразі вони заводять туди все більше і більше піхоти. Піщане важливе для логістики, зокрема, шлях через Вовкове, яке московити так ретельно захищають", - підкреслюють аналітики проєкту.

Відтинок Котлине-Удачне

"Цей відтинок є особливо насиченим на бойові дії, адже кожен може бачити досить немалу синю зону, де українські військові проявляють ініціативу, щоб зупинити та відтіснити ворога, зокрема, користуючись здобутками на інших ділянках Покровського відтинку", - пишуть у DeepState.

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Осінтери підкреслюють, що Котлине є шляхом для відкриття оперативного простору в бік траси Павлоград-Покровськ, щоб обійти місто і збільшити зону вогневого контролю логістики.

"Удачне — в ньому ворог також бачить можливість зробити хороший опорний пункт і місце для накопичення,. Ну і не варто забувати про медійну складову для ворога — декілька кілометрів до кордону Донецької області, що вони обов'язково використають", - йдеться в дописі.

Успенівка

Успенівка стала місцем запеклих боїв і смертю великої кількості кацапні, але ситуація там наразі складається не найкращим чином, адже постійний тиск ворога дається взнаки і через великі втрати противнику майже вдалося зайняти повністю село. Саме тут противник здійснив величезну кількість накатів легковою автомобільною технікою за останній час і залучив багато піхоти, яку Сили Оборони знищували і знищують пачками.

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Надіївка

Надіївка (Надеждинка)-Котлярівка-Богданівка. Тут останнім часом дуже складно бійцям СОУ, яких потроху видавлює противник. Кацапи намагаються знищувати позиції в нуль перед тим, як здійснювати рух піхотою. Йдуть постійні обміни ударами дронів, тож варто зазначити, що район Троїцького-Преображенки і Котлярівки це суцільна зона активних бойових дій.

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"Варто відмітити, що кількість штурмових дій противника є в більшій мірі безрезультативними, як і співвідношення втрат з просуваннями, адже їх у кацапів в порівнянні з цим доволі мало. Це, в першу чергу, зусилля бійців Сил Оборони, які тримають дану ділянку, і які проробили величезну роботу, щоб утворити саме такий характер боїв з ворогом. Важливо продовжувати розвивати роботу СОУ на даному відтинку, надавати все необхідне забезпечення і вже зараз думати про накопичення необхідних ресурсів, адже з великою ймовірністю після Курщини, велика частина Курського угрупування кацапських військ опиниться в районі Покровська, що в деякій мірі вже почало проявлятися на стику Покровського і Торецького відтинків, де ворог провалив оборону", - резюмують осінтери.