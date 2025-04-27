С начала суток на фронте произошло 123 боевых столкновения, - Генштаб
Силы обороны продолжают защищать Украину. С начала суток произошло 123 боевых столкновения, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 57 авиационных ударов, применив 106 управляемых авиационных бомб, 785 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3700 артиллерийских обстрелов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки, продолжается два боестолкновения.
На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово, сейчас продолжается одно боестолкновение.
Боевые действия на Востоке
Двадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодязи, Ямполовка, Мирное и в направлении Нового Мира.
На Северском направлении наши воины отражают атаку противника в направлении Верхнекаменского.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили 15 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочек, Белой Горы.
Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Озоряновки, Щербиновки и Торецка, продолжается одно боестолкновение.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 42 штурмовые и наступательные действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Троицкое Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Багатир, Надиевка и в направлении Алексеевки, Малиновки. Семь боестолкновений продолжается. Под ударами российских КАБов оказались Константиновка и Зирка.
По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 222 оккупанта, 104 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили четыре автомобиля, шесть мотоциклов, три БпЛА и три антенны управления БпЛА, кроме этого, значительно повредили два танка и два мотоцикла противника.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении наши защитники остановили семь атак в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Свободное Поле и в направлении Отрадного, еще три боестолкновения продолжаются. Новополь подвергся авиационному удару неуправляемыми авиационными ракетами, а на Зеленое Поле враг сбросил КАБы.
На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Гуляйполю, Малиновке и Железнодорожному.
На Ореховском направлении авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Орехов, Малая Токмачка и Приморское. Наступательных действий враг не проводил.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
Курское направление
Двадцать одно боестолкновение произошло сегодня на Курском направлении, четыре из которых до сих пор продолжаются.
В течение суток враг совершил 262 артиллерийских обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня, нанес четыре авиационных удара, сбросив семь управляемых бомб.
Сегодня следует отметить воинов 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Украины, 27-я Печерская бригада НГ Украины, которые в чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника, нанося ему значительные потери.
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Противник захопив населений пункт Надіївка, розташовану північніше ферму і просунувся в північному напрямку до опорного пункту.
Костянтинівський напрямок:
Противник просунувся на схід від населеного пункту Водяне 2-ге і на східній околиці населеного пункту Березівка. В останньому російські війська штурмують центральну частину.
Сумська область:
У Басівці російські війська утримують північну та центральну частини населеного пункту та штурмують у напрямку Локні. В останньому, за повідомленнями українських бійців, противнику закріпитись не вдалося. А
під час накату російські штурмовики підірвалися на мінах на захід від Локні.
Російські війська підтягують сили в Басівку, Журавку, Свєрдліково та Нікалаєво-Дар'їно з метою посилити тиск у напрямку населеного пункту Юнаківка, розташованого на південь від Локні."