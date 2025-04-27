С начала суток на фронте произошло 123 боевых столкновения, - Генштаб

Силы обороны продолжают защищать Украину. С начала суток произошло 123 боевых столкновения, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 57 авиационных ударов, применив 106 управляемых авиационных бомб, 785 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3700 артиллерийских обстрелов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки, продолжается два боестолкновения.

На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово, сейчас продолжается одно боестолкновение.

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Боевые действия на Востоке

Двадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодязи, Ямполовка, Мирное и в направлении Нового Мира.

На Северском направлении наши воины отражают атаку противника в направлении Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 15 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочек, Белой Горы.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Озоряновки, Щербиновки и Торецка, продолжается одно боестолкновение.

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 42 штурмовые и наступательные действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Троицкое Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Багатир, Надиевка и в направлении Алексеевки, Малиновки. Семь боестолкновений продолжается. Под ударами российских КАБов оказались Константиновка и Зирка.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 222 оккупанта, 104 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили четыре автомобиля, шесть мотоциклов, три БпЛА и три антенны управления БпЛА, кроме этого, значительно повредили два танка и два мотоцикла противника.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении наши защитники остановили семь атак в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Свободное Поле и в направлении Отрадного, еще три боестолкновения продолжаются. Новополь подвергся авиационному удару неуправляемыми авиационными ракетами, а на Зеленое Поле враг сбросил КАБы.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Гуляйполю, Малиновке и Железнодорожному.

На Ореховском направлении авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Орехов, Малая Токмачка и Приморское. Наступательных действий враг не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

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Курское направление

Двадцать одно боестолкновение произошло сегодня на Курском направлении, четыре из которых до сих пор продолжаются.

В течение суток враг совершил 262 артиллерийских обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня, нанес четыре авиационных удара, сбросив семь управляемых бомб.

Сегодня следует отметить воинов 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Украины, 27-я Печерская бригада НГ Украины, которые в чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника, нанося ему значительные потери.

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