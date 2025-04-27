Від початку доби на фронті відбулось 123 бойових зіткнення, - Генштаб

Сили оборони продовжують захищати Україну. З початку доби відбулося 123 бойових зіткнення, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 57 авіаційних ударів, застосувавши 106 керованих авіаційних бомб, 785 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 3700 артилерійських обстрілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку противник шість разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки, триває два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового, наразі триває одне боєзіткнення.

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Бойові дії на Сході

Двадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в напрямку Нового Миру.

На Сіверському напрямку наші воїни відбивають атаку противника в напрямку Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 15 ворожих спроб просунутися вперед поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Озорянівки, Щербинівки та Торецька, триває одне боєзіткнення.

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Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Троїцьке Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир, Надіївка та в напрямку Олексіївки, Малинівки. Сім боєзіткнень триває. Під ударами російських КАБів опинилися Костянтинівка та Зірка.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 222 окупанти, 104 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили чотири автомобілі, шість мотоциклів, три БпЛА та три антени управління БпЛА, окрім цього, значно пошкодили два танки та два мотоцикли противника.

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Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили сім атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в напрямку Одрадного, ще три боєзіткнення тривають. Новопіль зазнав авіаційного удару некерованими авіаційними ракетами, а на Зелене Поле ворог скинув КАБи.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Гуляйполю, Малинівці та Залізничному.

На Оріхівському напрямку авіаударів керованими авіабомбами зазнали Оріхів, Мала Токмачка та Приморське. Наступальних дій ворог не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

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Курський напрямок

Двадцять одне боєзіткнення відбулося сьогодні на Курському напрямку, чотири з яких досі тривають.

Протягом доби ворог здійснив 262 артилерійських обстріли, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню, завдав чотири авіаційних удари, скинувши сім керованих бомб.

Сьогодні слід відзначити воїнів 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС України, 27-ма Печерська бригада НГ України, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдаючи йому значних втрат.

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