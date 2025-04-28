Площадь контроля ВСУ на Курщине сократилась до 29 км², - DeepState. КАРТА

Украинские военные контролируют три участка территории в Курской области РФ общей площадью 29 квадратных километров.

Об этом сообщает DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, две из которых в Суджанском районе (5 кв. км напротив Суджи и 12,67 кв. км напротив с.Гуево) и один 11,35 кв. км в районе поселка Теткино Глушковского района.

Площадь контроля обоих участков в Суджанском районе с 19 апреля сократилась почти вдвое (до этого составляла 9,96 кв. км и 21,08 кв. км соответственно), а в Глушковском не изменилась.

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Под украинским контролем в Курской области остаются, в частности, части сел Горналь и Олешня. Частично они находятся в "серой зоне".

Площадь Сумской области под контролем войск РФ по-прежнему составляет всего 0,69 кв. км без населенных пунктов. В "серой зоне" с неопределенным контролем находятся села по обе стороны государственной границы в Курской и Сумской областях.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору РФ Владимиру Путину о якобы полном "освобождении" Курщины.

В Генштабе ВСУ заявили, что сообщения представителей высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

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