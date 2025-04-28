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Новости Боевые действия на Курщине Операция ВСУ на Курщине
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Площадь контроля ВСУ на Курщине сократилась до 29 км², - DeepState. КАРТА

Украинские военные контролируют три участка территории в Курской области РФ общей площадью 29 квадратных километров.

Об этом сообщает DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, две из которых в Суджанском районе (5 кв. км напротив Суджи и 12,67 кв. км напротив с.Гуево) и один 11,35 кв. км в районе поселка Теткино Глушковского района.

Площадь контроля обоих участков в Суджанском районе с 19 апреля сократилась почти вдвое (до этого составляла 9,96 кв. км и 21,08 кв. км соответственно), а в Глушковском не изменилась.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы спецопераций уничтожили на Курщине группу российских морпехов, еще двое оккупантов сдались в плен. ВИДЕО

Под украинским контролем в Курской области остаются, в частности, части сел Горналь и Олешня. Частично они находятся в "серой зоне".

Площадь Сумской области под контролем войск РФ по-прежнему составляет всего 0,69 кв. км без населенных пунктов. В "серой зоне" с неопределенным контролем находятся села по обе стороны государственной границы в Курской и Сумской областях.

DeepState: ВСУ в Курской области РФ контролируют до 29 кв. км

Напомним, что сегодня, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору РФ Владимиру Путину о якобы полном "освобождении" Курщины.

В Генштабе ВСУ заявили, что сообщения представителей высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сохраняет присутствие на территории Курской и Белгородской областей РФ, - Зеленский

Автор: 

боевые действия (4082) Курск (1108) война в Украине (3953) DeepState (102)


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Топ комментарии
+5
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28.04.2025 15:19
+3
Про що суперечка ? 20 % України - ТОТ. Це як ? І чому ? умєркє не потрібен Крим ? Це вже не його Батьківщина. А лише Мустафи Джемілєва. Якщо ні, то чого умєрка ТИБЗИТЬ у ЗСУ кошти ? Щоб знайти ПОТІМ іншу батьківщину ?
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28.04.2025 15:20
+3
"зелений курський кулак" всохся .як і вся "зелена брехня" починаючи з 2019 року .
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28.04.2025 15:46
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Площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км без населених пунктів Джерело: https://censor.net/ua/p3549213
- DeepState вважає інакше !
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28.04.2025 15:16 Ответить
ти взагалі здатне уважно читати? написано для дебілів: Про це https://deepstatemap.live/#11/51.1733163/35.3217316 повідомляє DeepState + скірншот з мапи DeepState, так що там в тебе інакше?
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28.04.2025 15:54 Ответить
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28.04.2025 15:19 Ответить
"Що ти будеш там робити ?" спитав Генерал Залужий у сирка ще ДО курської авантюри

.
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28.04.2025 16:08 Ответить
Про що суперечка ? 20 % України - ТОТ. Це як ? І чому ? умєркє не потрібен Крим ? Це вже не його Батьківщина. А лише Мустафи Джемілєва. Якщо ні, то чого умєрка ТИБЗИТЬ у ЗСУ кошти ? Щоб знайти ПОТІМ іншу батьківщину ?
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28.04.2025 15:20 Ответить
куйло хоче повністю звільнити кемську курську волость і більше завоювати території України на Донбасі. Потім піде на переговори по припинення вогню по лінії розмежування.
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28.04.2025 15:22 Ответить
Та срав він на ту курську волость, шо ви носитесь із тим як дурні. Задумка була непогана, якби Тром і справді зміг домовитись про шось з }{уйлом одразу після обрання. А тепер це буферна зона і не більше.
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28.04.2025 15:24 Ответить
Задумка была дебильной с самого начала.
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28.04.2025 15:37 Ответить
"Що ти будеш там робити ?" спитав Генерал Залужий у сирка ще ДО курської авантюри
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28.04.2025 16:09 Ответить
Было 1200 кв. км осталось всего 29.
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28.04.2025 15:36 Ответить
то до ср..ки !

скільки людей та техніки поклали в цій авантюрі !!!!

.
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28.04.2025 16:10 Ответить
"зелений курський кулак" всохся .як і вся "зелена брехня" починаючи з 2019 року .
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28.04.2025 15:46 Ответить
Вова прострав час та ресурси
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28.04.2025 15:53 Ответить
А потім піде на Сумщину...(( Я зразу казав, що зелина ідея з Курськом закінчиться початком окупації Сумщини.
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28.04.2025 15:58 Ответить
Вже давно просуваються ...
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28.04.2025 16:01 Ответить
І який результат,скільки втрат пішло,а головне,людських?
В ім'я чого,зеленого марева?
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28.04.2025 16:17 Ответить
 
 