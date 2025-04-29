Пострадавшие от обстрела 24 апреля жители Святошина получат компенсацию за аренду жилья, - КГГА

Жители микрорайона Святошин в Киеве, которые понесли потери в результате российского обстрела 24 апреля, получат компенсацию за аренду жилья вместо временного переселения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, люди единодушно выбрали этот вариант как самый удобный, ведь многие из них привязаны к местным школам, детсадам и работе, поэтому не готовы переезжать в другие районы, даже временно. Хотя город предлагал и социальные квартиры, и общежития, именно компенсация аренды получила безоговорочную поддержку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Остатки ракеты типа "Точка-У" обнаружили в заливе в Оболонском районе Киева. ФОТОрепортаж

По состоянию на сегодня подано 34 заявления на получение компенсации за аренду жилья. Также подано почти 600 обращений на единовременную материальную помощь по программе "Забота. Навстречу киевлянам".

Поворозник добавил, что в пострадавших домах продолжаются восстановительные работы: накрыты крыши, проводятся замеры окон, составляются сметы на ремонт. Неподалеку - в школе № 96 - работает оперативный штаб по оказанию помощи, где жители могут получить горячее питание, помощь с оформлением заявлений и другую поддержку.

Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля был объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки россиян на столицу.

В результате удара РФ 13 человек погибли, а около 90 - получили ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 17-летним Даниилом Худей и его родителями, которые погибли во время массированной атаки РФ 24 апреля, попрощались в Киеве. ФОТОрепортаж