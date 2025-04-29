Постраждалі від обстрілу 24 квітня мешканці Святошина отримають компенсацію за оренду житла, - КМДА

Жителі мікрорайону Святошин у Києві, які зазнали втрат внаслідок російського обстрілу 24 квітня, отримають компенсацію за оренду житла замість тимчасового переселення.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, люди одностайно обрали цей варіант як найзручніший, адже багато хто з них прив’язаний до місцевих шкіл, дитсадків і роботи, тому не готові переїжджати в інші райони, навіть тимчасово. Хоча місто пропонувало і соціальні квартири, і гуртожитки, саме компенсація оренди отримала беззаперечну підтримку.

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Станом на сьогодні подано 34 заяви на отримання компенсації за оренду житла. Також подано майже 600 звернень на одноразову матеріальну допомогу за програмою "Турбота. Назустріч киянам".

Поворозник додав, що в постраждалих будинках тривають відновлювальні роботи: накрито дахи, проводяться заміри вікон, складаються кошториси на ремонт. Неподалік - у школі № 96 - працює оперативний штаб із надання допомоги, де мешканці можуть отримати гаряче харчування, допомогу з оформленням заяв та іншу підтримку.

Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня було оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян на столицю.

Унаслідок удару РФ 13 людей загинули, а близько 90 – дістали поранення.

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