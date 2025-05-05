Трамп планирует назначить Миллера советником по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что через 6 месяцев планирует назначить заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера на должность советника по национальной безопасности, которую ранее занимал Майк Уолтц.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One во время возвращения в Вашингтон после выходных в своем клубе во Флориде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как известно, Трамп отстранил Волца от должности на прошлой неделе и временно назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности.

"Я вскоре кого-то назначу", - сказал он.

Американский президент отметил, что ожидает назначить постоянного советника примерно через шесть месяцев - и этим кандидатом может стать Миллер.

"Я думаю, что он уже в определенной степени выполняет эту роль. Потому что он имеет веское слово во многих вопросах. Стивен - очень ценный человек в нашей администрации", - добавил Трамп.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что политический советник Трампа Миллер является главным кандидатом на должность вместо Уолтца.

Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.

Источники западных медиа сообщали, что на эту должность рассматривают спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил увольнение своего советника по вопросам нацбезопасности Майка Уолтца. Он станет новым постоянным представителем Штатов в Организации объединенных наций.

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