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Новости Майк Уолц уходит в отставку
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Трамп планирует назначить Миллера советником по нацбезопасности

Стив Миллер является главным кандидатом на вакантную должность советника по нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что через 6 месяцев планирует назначить заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера на должность советника по национальной безопасности, которую ранее занимал Майк Уолтц.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One во время возвращения в Вашингтон после выходных в своем клубе во Флориде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как известно, Трамп отстранил Волца от должности на прошлой неделе и временно назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности.

"Я вскоре кого-то назначу", - сказал он.

Американский президент отметил, что ожидает назначить постоянного советника примерно через шесть месяцев - и этим кандидатом может стать Миллер.

"Я думаю, что он уже в определенной степени выполняет эту роль. Потому что он имеет веское слово во многих вопросах. Стивен - очень ценный человек в нашей администрации", - добавил Трамп.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что политический советник Трампа Миллер является главным кандидатом на должность вместо Уолтца.

Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.

Источники западных медиа сообщали, что на эту должность рассматривают спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил увольнение своего советника по вопросам нацбезопасности Майка Уолтца. Он станет новым постоянным представителем Штатов в Организации объединенных наций.

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Автор: 

США (26835) Трамп Дональд (5368) Майк Уолтц (90)


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Я незабаром когось призначу", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3550407
Ключове - когось. Тобто будь-кого. І класти на ту безпеку.
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05.05.2025 09:12 Ответить
Я нє протів ..
.
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05.05.2025 09:13 Ответить
Яке воно дурне.
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05.05.2025 09:20 Ответить
Для волца в самий раз посада. В нікчемній організації, від якої тепер нічого не залежить, буде озвучувати дурню трампа.
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05.05.2025 09:25 Ответить
Трохи не допрацював, невже в штатах немає жодного Мюллера
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05.05.2025 09:35 Ответить
"Мірошник" англійською мовою Miller, а німецькою - Müller.
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05.05.2025 09:54 Ответить
Міллер бєларуській еврей. І така ж сама злобна, тупа і неосвічена тварюка як всі інші в адміністрації тромба.

После убийства Соединёнными Штатами Абу Бакра аль-Багдади Миллер предложил «окунуть [голову аль-Багдади] в свиную кровь и выставить её напоказ, чтобы предупредить других террористов».
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05.05.2025 10:12 Ответить
" Раніше він був директором з комунікацій тодішнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 сенатора від штату https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Алабама https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84_%D0%A1%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%81 Джеффа Сешнса, працював прес-секретарем членів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Палати представників США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD Мішель Бакмен і Джона Шадегга.[4] " (С) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80 Яким чином він до питань безпеки?
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05.05.2025 10:24 Ответить
Такім же як трампонутий до президентства
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05.05.2025 10:34 Ответить
 
 