Трамп планує призначити Міллера радником з нацбезпеки
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що за 6 місяців планує призначити заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера на посаду радника з національної безпеки, яку раніше обіймав Майк Волц.
Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One під час повернення до Вашингтона після вихідних у своєму клубі у Флориді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як відомо, Трамп усунув Волца з посади минулого тижня і тимчасово призначив держсекретаря Марко Рубіо виконуючим обов’язки.
"Я незабаром когось призначу", - сказав він.
Американський президент зазначив, що очікує призначити постійного радника приблизно за шість місяців - і цим кандидатом може стати Міллер.
"Я думаю, що він вже певною мірою виконує цю роль. Тому що він має вагоме слово у багатьох питаннях. Стівен - дуже цінна людина в нашій адміністрації", - додав Трамп.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що політичний радник Трампа Міллер є головним кандидатом на посаду замість Волца.
Раніше повідомлялося, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.
Джерела західних медіа повідомляли, що на цю посаду розглядають спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа.
Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив звільнення свого радника з питань нацбезпеки Майка Волца. Він стане новим постійним представником Штатів в Організації об'єднаних націй.
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Ключове - когось. Тобто будь-кого. І класти на ту безпеку.
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После убийства Соединёнными Штатами Абу Бакра аль-Багдади Миллер предложил «окунуть [голову аль-Багдади] в свиную кровь и выставить её напоказ, чтобы предупредить других террористов».