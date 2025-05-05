Трамп планує призначити Міллера радником з нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що за 6 місяців планує призначити заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера на посаду радника з національної безпеки, яку раніше обіймав Майк Волц.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One під час повернення до Вашингтона після вихідних у своєму клубі у Флориді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як відомо, Трамп усунув Волца з посади минулого тижня і тимчасово призначив держсекретаря Марко Рубіо виконуючим обов’язки.

"Я незабаром когось призначу", - сказав він.

Американський президент зазначив, що очікує призначити постійного радника приблизно за шість місяців - і цим кандидатом може стати Міллер.

"Я думаю, що він вже певною мірою виконує цю роль. Тому що він має вагоме слово у багатьох питаннях. Стівен - дуже цінна людина в нашій адміністрації", - додав Трамп.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що політичний радник Трампа Міллер є головним кандидатом на посаду замість Волца.

Раніше повідомлялося, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.

Джерела західних медіа повідомляли, що на цю посаду розглядають спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив звільнення свого радника з питань нацбезпеки Майка Волца. Він стане новим постійним представником Штатів в Організації об'єднаних націй.

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