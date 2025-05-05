УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11963 відвідувача онлайн
Новини Майк Волц йде у відставку
2 457 9

Трамп планує призначити Міллера радником з нацбезпеки

Стів Міллер є головним кандидатом на вакантну посаду радника з нацбезпеки США

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що за 6 місяців планує призначити заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера на посаду радника з національної безпеки, яку раніше обіймав Майк Волц.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One під час повернення до Вашингтона після вихідних у своєму клубі у Флориді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як відомо, Трамп усунув Волца з посади минулого тижня і тимчасово призначив держсекретаря Марко Рубіо виконуючим обов’язки.

"Я незабаром когось призначу", - сказав він.

Американський президент зазначив, що очікує призначити постійного радника приблизно за шість місяців - і цим кандидатом може стати Міллер.

"Я думаю, що він вже певною мірою виконує цю роль. Тому що він має вагоме слово у багатьох питаннях. Стівен - дуже цінна людина в нашій адміністрації", - додав Трамп.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що політичний радник Трампа Міллер є головним кандидатом на посаду замість Волца.

Раніше повідомлялося, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.

Джерела західних медіа повідомляли, що на цю посаду розглядають спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив звільнення свого радника з питань нацбезпеки Майка Волца. Він стане новим постійним представником Штатів в Організації об'єднаних націй.

Також читайте: Трамп хоче збільшити оборонний бюджет США до понад $1 трильйона

Автор: 

США (23032) Трамп Дональд (5795) Волц Майк (90)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я незабаром когось призначу", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3550407
Ключове - когось. Тобто будь-кого. І класти на ту безпеку.
показати весь коментар
05.05.2025 09:12 Відповісти
Я нє протів ..
.
показати весь коментар
05.05.2025 09:13 Відповісти
Яке воно дурне.
показати весь коментар
05.05.2025 09:20 Відповісти
Для волца в самий раз посада. В нікчемній організації, від якої тепер нічого не залежить, буде озвучувати дурню трампа.
показати весь коментар
05.05.2025 09:25 Відповісти
Трохи не допрацював, невже в штатах немає жодного Мюллера
показати весь коментар
05.05.2025 09:35 Відповісти
"Мірошник" англійською мовою Miller, а німецькою - Müller.
показати весь коментар
05.05.2025 09:54 Відповісти
Міллер бєларуській еврей. І така ж сама злобна, тупа і неосвічена тварюка як всі інші в адміністрації тромба.

После убийства Соединёнными Штатами Абу Бакра аль-Багдади Миллер предложил «окунуть [голову аль-Багдади] в свиную кровь и выставить её напоказ, чтобы предупредить других террористов».
показати весь коментар
05.05.2025 10:12 Відповісти
" Раніше він був директором з комунікацій тодішнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 сенатора від штату https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Алабама https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84_%D0%A1%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%81 Джеффа Сешнса, працював прес-секретарем членів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Палати представників США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD Мішель Бакмен і Джона Шадегга.[4] " (С) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80 Яким чином він до питань безпеки?
показати весь коментар
05.05.2025 10:24 Відповісти
Такім же як трампонутий до президентства
показати весь коментар
05.05.2025 10:34 Відповісти
 
 