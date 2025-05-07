С начала суток на Покровском направлении 40 боевых столкновений, противник несет значительные потери, - Генштаб
Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение и истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 139 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Российские захватчики нанесли два ракетных и 63 авиационных удара, использовав две ракеты и 103 КАБ. Кроме этого, враг применил 1076 дронов-камикадзе и совершил 4234 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении агрессор восемь раз пытался штурмовать позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.
На Купянском направлении противник совершил шесть попыток штурма в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 24 атаки в районах Копанок, Грековки, Колодязей, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.
На Северском направлении враг шесть раз пытался прорвать нашу оборону вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении произошло десять боевых столкновений в районах Белой Горы, Часова Яра и Предтечино. До сих пор продолжаются две вражеские атаки.
На Торецком направлении враг 11 раз атаковал наши позиции, сосредотачивая усилия вблизи Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки.
На Покровском направлении захватчики 40 раз пытались прорвать оборону в районах Малиновки, Лысовки, Котлиного, Зверевого, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Надеевки, Богдановки, Андреевки, а также в направлениях Богатиря, Алексеевки, Новой Полтавки и Котляровки. Силы обороны отбили 32 атаки, еще восемь боевых столкновений продолжаются.
Противник несет значительные потери - только на этом направлении украинские воины обезвредили 121 оккупанта, из них 83 - безвозвратно. Уничтожены также три автомобиля, девять БПЛА, четыре мотоцикла и два спутниковых терминала.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, а также в сторону Новополя, Богатыря и Отрадного. Продолжается еще три боевых столкновения. Авиаударам подверглись Новодаровка, Темировка и Новополь.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку продвижения противника вблизи Высокого. Захватчики также нанесли авиаудары по Малиновке, Высокому и Гуляйполю.
На Ореховском направлении зафиксировано шесть штурмов в районах Степного и Каменского.
На Приднепровском направлении враг совершил одну тщетную попытку атаковать.
Курское направление
На Курщине украинские воины отбили 17 атак, одно боевое столкновение еще продолжается. Враг нанес четыре авиаудара, сбросил девять управляемых авиационных бомб и осуществил 277 артиллерийских обстрелов, в частности один - из реактивной системы залпового огня.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Сегодня отмечаем воинов 104-й отдельной бригады территориальной обороны, 31-й отдельной механизированной бригады, 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Украины, которые стойко сдерживают противника.
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