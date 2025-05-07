С начала суток на Покровском направлении 40 боевых столкновений, противник несет значительные потери, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение и истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 139 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли два ракетных и 63 авиационных удара, использовав две ракеты и 103 КАБ. Кроме этого, враг применил 1076 дронов-камикадзе и совершил 4234 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении агрессор восемь раз пытался штурмовать позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Купянском направлении противник совершил шесть попыток штурма в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 24 атаки в районах Копанок, Грековки, Колодязей, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.

На Северском направлении враг шесть раз пытался прорвать нашу оборону вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении произошло десять боевых столкновений в районах Белой Горы, Часова Яра и Предтечино. До сих пор продолжаются две вражеские атаки.

На Торецком направлении враг 11 раз атаковал наши позиции, сосредотачивая усилия вблизи Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки.

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На Покровском направлении захватчики 40 раз пытались прорвать оборону в районах Малиновки, Лысовки, Котлиного, Зверевого, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Надеевки, Богдановки, Андреевки, а также в направлениях Богатиря, Алексеевки, Новой Полтавки и Котляровки. Силы обороны отбили 32 атаки, еще восемь боевых столкновений продолжаются.

Противник несет значительные потери - только на этом направлении украинские воины обезвредили 121 оккупанта, из них 83 - безвозвратно. Уничтожены также три автомобиля, девять БПЛА, четыре мотоцикла и два спутниковых терминала.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, а также в сторону Новополя, Богатыря и Отрадного. Продолжается еще три боевых столкновения. Авиаударам подверглись Новодаровка, Темировка и Новополь.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку продвижения противника вблизи Высокого. Захватчики также нанесли авиаудары по Малиновке, Высокому и Гуляйполю.

На Ореховском направлении зафиксировано шесть штурмов в районах Степного и Каменского.

На Приднепровском направлении враг совершил одну тщетную попытку атаковать.

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Курское направление

На Курщине украинские воины отбили 17 атак, одно боевое столкновение еще продолжается. Враг нанес четыре авиаудара, сбросил девять управляемых авиационных бомб и осуществил 277 артиллерийских обстрелов, в частности один - из реактивной системы залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня отмечаем воинов 104-й отдельной бригады территориальной обороны, 31-й отдельной механизированной бригады, 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Украины, которые стойко сдерживают противника.

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