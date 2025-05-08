На Покровском направлении с начала суток обезвредили 407 оккупантов, - Генштаб
Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение и истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 154 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Российские захватчики нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применив одну ракету и 25 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 830 дронов-камикадзе и осуществили 2685 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении в течение дня наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении украинские защитники отражали четыре штурма в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Один бой продолжается до сих пор.
Пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки отразили украинские защитники на Северском направлении.
На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боевых столкновений в районах Часова Яра и Курдюмовки, из которых три продолжаются до сих пор.
На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Крымского и Торецка.
С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 55 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.
Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 407 оккупантов, 225 из них - безвозвратно; уничтожили четыре автомобиля, 19 мотоциклов, терминал спутниковой связи и антенну БпЛА; также повредили танк и пять мотоциклов противника.
Обстановка на юге
На Новопавловском направлении враг 25 раз атаковал вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного и Бурлацкого. Двадцать четыре атаки уже отражены, одно боестолкновение продолжается.
На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в районе Степного и Щербаков.
На Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед.
Курское направление
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 16 атак российских захватчиков, еще два боестолкновения незавершены. Кроме этого, враг нанес 8 авиационных ударов с применением 11 управляемых бомб, а также совершил 245 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Сегодня следует отметить отважных воинов 27-го полка Национальной гвардии Украины, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 34-й отдельной бригады береговой обороны Морской Пехоты, которые эффективно противостоят натиску противника.
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Смерть клятим москалям 👹
Противник просунувся Троїцьким і проводить стабілізаційні заходи в західній частині селища, повідомляє боєць ЗСУ з позивним «Мучной». Також російські війська готуються штурмувати у напрямку селища Оріхове, яке розташоване на захід.
Липцівський напрямок:
Українські війська просунулися на південний схід від н.п. Глибоке на глибину до 1.7 км. і взяли під контроль лісовий масив."