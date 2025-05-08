На Покровском направлении с начала суток обезвредили 407 оккупантов, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение и истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 154 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применив одну ракету и 25 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 830 дронов-камикадзе и осуществили 2685 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении в течение дня наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении украинские защитники отражали четыре штурма в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Один бой продолжается до сих пор.

Пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки отразили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боевых столкновений в районах Часова Яра и Курдюмовки, из которых три продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Крымского и Торецка.

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С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 55 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 407 оккупантов, 225 из них - безвозвратно; уничтожили четыре автомобиля, 19 мотоциклов, терминал спутниковой связи и антенну БпЛА; также повредили танк и пять мотоциклов противника.

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Обстановка на юге

На Новопавловском направлении враг 25 раз атаковал вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного и Бурлацкого. Двадцать четыре атаки уже отражены, одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в районе Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед.

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Курское направление

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 16 атак российских захватчиков, еще два боестолкновения незавершены. Кроме этого, враг нанес 8 авиационных ударов с применением 11 управляемых бомб, а также совершил 245 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня следует отметить отважных воинов 27-го полка Национальной гвардии Украины, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 34-й отдельной бригады береговой обороны Морской Пехоты, которые эффективно противостоят натиску противника.

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