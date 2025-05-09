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Новости Ситуация на фронте Боевые действия на Покровском направлении
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193 боестолкновения провели Силы обороны на передовой. Больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

Что происходит на фронте 9 мая 2025 года

За прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими захватчиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 18 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 32 КАБ. Кроме этого, совершил почти 4000 обстрелов, из них 67 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2659 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Бруски, Бояро-Лежачие, Ворожба, Яструбино, Белополье, Новая Слобода Сумской области.

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Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, два пункта управления, пять артиллерийских средств, склад хранения военных запасов и четыре других важных объекта оккупантов.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.

Что происходит на фронте 9 мая 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки также произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового.

Что происходит на фронте 9 мая 2025 года

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Бои на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.

Что происходит на фронте 9 мая 2025 года

Пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки отбили украинские защитники на Северском направлении.

Что происходит на фронте 9 мая 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Часова Яра и Курдюмовки.

Что происходит на фронте 9 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил девять атак на позиции Сил обороны вблизи Крымского и Торецка.

Что происходит на фронте 9 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 71 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

Что происходит на фронте 9 мая 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного, Бурлацкого и в направлении Отрадного.

Что происходит на фронте 9 мая 2025 года

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Юг

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

Что происходит на фронте 9 мая 2025 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки подразделения агрессора осуществили пять безрезультатных попыток продвинуться вперед на позиции наших войск.

Что происходит на фронте 9 мая 2025 года

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага за минувшие сутки не фиксировалось.

Что происходит на фронте 9 мая 2025 года

Курщина

Подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки на Курском направлении отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 9 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб, а также совершил 274 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на фронте 9 мая 2025 года

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 963 270 человек (+1300 за сутки), 10 786 танков, 27 588 артсистем, 22 433 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Генштаб ВС (6343) боевые действия (4142) война в Украине (4173)


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"На Костянтинівському напрямку російські війська продовжують штурм південної частини Нової Полтавки. За повідомленнями від бійців ЗСУ, противник просунувся в забудові на глибину до 300 метрів. Українські війська активно працюють за противником артилерією та FPV-дронами.
Наприкінці 8 травня на ділянці Нова-Полтавка-Олександропіль (північний) зберігалась висока інтенсивність бойових дій.

Курська область:
У Тьоткіному бої йдуть уздовж вулиць Чапаєва та Погранічная. З боку противника задіяно оперативно-тактичну авіацію та розрахунки БПЛА.
В районі Успенівки та Нікалаєво-Дар'їно російські війська накопичують сили для штурму у напрямку селища Біловоди.
В районі Олешні та балки Вершина ситуація без істотних змін."
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09.05.2025 08:29 Ответить
Нормально, як для кацапського припинення вогню.Головне,шахеди не запускали. ПАРАДЬ,
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09.05.2025 08:30 Ответить
Це називаєтся перемир я по путінське ? головне що в москві спокійно.
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09.05.2025 08:58 Ответить
 
 