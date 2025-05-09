193 боестолкновения провели Силы обороны на передовой. Больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими захватчиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 18 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 32 КАБ. Кроме этого, совершил почти 4000 обстрелов, из них 67 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2659 дронов-камикадзе.



Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Бруски, Бояро-Лежачие, Ворожба, Яструбино, Белополье, Новая Слобода Сумской области.

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Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, два пункта управления, пять артиллерийских средств, склад хранения военных запасов и четыре других важных объекта оккупантов.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки также произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового.

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Бои на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.

Пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Часова Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил девять атак на позиции Сил обороны вблизи Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 71 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного, Бурлацкого и в направлении Отрадного.

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Юг

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки подразделения агрессора осуществили пять безрезультатных попыток продвинуться вперед на позиции наших войск.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага за минувшие сутки не фиксировалось.

Курщина

Подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки на Курском направлении отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 9 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб, а также совершил 274 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

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