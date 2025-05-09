193 боєзіткнення провели Сили оборони на передовій. Найбільше - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення Сил оборони України із російськими загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 18 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 32 КАБ. Крім цього, здійснив майже 4000 обстрілів, з них 67 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2659 дронів-камікадзе.



Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бруски, Бояро-Лежачі, Ворожба, Яструбине, Білопілля, Нова Слобода Сумської області.

Дивіться: Дронарі спалили російську БМП з десантом і танк окупантів. ВIДЕО

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників, два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад зберігання військових запасів та чотири інші важливі об’єкти окупантів.

Бої на Харківщині

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.

Також читайте: Венс про мирні перемовини: Росії не віддадуть територію України, яку вона навіть не захопила

Бої на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

П’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак на позиції Сил оборони поблизу Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного, Бурлацького та в напрямку Одрадного.

Дивіться: Воїни ССО полонили шістьох окупантів у тилу ворога: "Вам п#зда, если вы не вылезете, вы окружены". ВIДЕО

Південь

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби підрозділи агресора здійснили п’ять безрезультатних спроб просунутись вперед на позиції наших військ.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога за минулу добу не фіксувалося.

Курщина

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу на Курському напрямку відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 9 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 274 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 963 270 осіб (+1300 за добу), 10 786 танків, 27 588 артсистем, 22 433 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА