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Новини Ситуація на фронті Бойові дії на Покровському напрямку
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193 боєзіткнення провели Сили оборони на передовій. Найбільше - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Що відбувається на фронті 9 травня 2025 року

Протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення Сил оборони України із російськими загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 18 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 32 КАБ. Крім цього, здійснив майже 4000 обстрілів, з них 67 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2659 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бруски, Бояро-Лежачі, Ворожба, Яструбине, Білопілля, Нова Слобода Сумської області.

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Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників, два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад зберігання військових запасів та чотири інші важливі об’єкти окупантів.

Бої на Харківщині

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

Що відбувається на фронті 9 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.

Що відбувається на фронті 9 травня 2025 року

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Бої на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

Що відбувається на фронті 9 травня 2025 року

П’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

Що відбувається на фронті 9 травня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки.

Що відбувається на фронті 9 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак на позиції Сил оборони поблизу Кримського та Торецька.

Що відбувається на фронті 9 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

Що відбувається на фронті 9 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного, Бурлацького та в напрямку Одрадного.

Що відбувається на фронті 9 травня 2025 року

Дивіться: Воїни ССО полонили шістьох окупантів у тилу ворога: "Вам п#зда, если вы не вылезете, вы окружены". ВIДЕО

Південь

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

Що відбувається на фронті 9 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку минулої доби підрозділи агресора здійснили п’ять безрезультатних спроб просунутись вперед на позиції наших військ.

Що відбувається на фронті 9 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога за минулу добу не фіксувалося.

Що відбувається на фронті 9 травня 2025 року

Курщина

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу на Курському напрямку відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 9 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 274 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Що відбувається на фронті 9 травня 2025 року

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 963 270 осіб (+1300 за добу), 10 786 танків, 27 588 артсистем, 22 433 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Генштаб ЗС (6643) бойові дії (3897) війна в Україні (4207)


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"На Костянтинівському напрямку російські війська продовжують штурм південної частини Нової Полтавки. За повідомленнями від бійців ЗСУ, противник просунувся в забудові на глибину до 300 метрів. Українські війська активно працюють за противником артилерією та FPV-дронами.
Наприкінці 8 травня на ділянці Нова-Полтавка-Олександропіль (північний) зберігалась висока інтенсивність бойових дій.

Курська область:
У Тьоткіному бої йдуть уздовж вулиць Чапаєва та Погранічная. З боку противника задіяно оперативно-тактичну авіацію та розрахунки БПЛА.
В районі Успенівки та Нікалаєво-Дар'їно російські війська накопичують сили для штурму у напрямку селища Біловоди.
В районі Олешні та балки Вершина ситуація без істотних змін."
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09.05.2025 08:29 Відповісти
Нормально, як для кацапського припинення вогню.Головне,шахеди не запускали. ПАРАДЬ,
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09.05.2025 08:30 Відповісти
Це називаєтся перемир я по путінське ? головне що в москві спокійно.
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09.05.2025 08:58 Відповісти
 
 