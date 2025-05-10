Индия обвиняет Пакистан в нарушении режима прекращения огня, - Reuters
Из Индии поступают сообщения о нарушении Пакистаном прекращения огня через несколько часов после того, как страны договорились о тишине.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сообщения о нарушении режима прекращения огня начали поступать из главных городов индийского Кашмира.
Reuters со ссылкой на индийские власти, местных жителей и свидетелей сообщает, что взрывы раздавались в Сринагаре и Джамму, а в ночном небе над Джамму были замечены вспышки, похожие на события предыдущего вечера.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.
Ранее Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.
США заявили, что не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном, однако призывают обе страны к деэскалации.
Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров Индия и Пакистан договорились о "полном и немедленном прекращении огня".
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Не «ядерно» гаряче, однак достатньо для того, щоб кидати в жар і населення Індії та Пакистану, і міжнародну спільноту.
Наслідком цих дій стало не лише придбання технологій для Пакистану, а і їхня незаконна передача до Лівії, Ірану та Північної Кореї. Під тиском США пакистанська влада відсторонила його від посади, і з 2004 року він перебуває під фактичним домашнім арештом в Ісламабаді.
США потребують союзників у цьому регіоні.
Хоча Індія офіційно не є союзником США, вона теж зацікавлена у стримуванні Китаю.
в Кашмірі ,то цього б не сталося)