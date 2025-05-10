Индия обвиняет Пакистан в нарушении режима прекращения огня, - Reuters

Из Индии поступают сообщения о нарушении Пакистаном прекращения огня через несколько часов после того, как страны договорились о тишине.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сообщения о нарушении режима прекращения огня начали поступать из главных городов индийского Кашмира.

Reuters со ссылкой на индийские власти, местных жителей и свидетелей сообщает, что взрывы раздавались в Сринагаре и Джамму, а в ночном небе над Джамму были замечены вспышки, похожие на события предыдущего вечера.

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Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.

Ранее Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

США заявили, что не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном, однако призывают обе страны к деэскалации.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров Индия и Пакистан договорились о "полном и немедленном прекращении огня".

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