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Новости Конфликт Индии и Пакистана
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Индия обвиняет Пакистан в нарушении режима прекращения огня, - Reuters

Индия заявляет, что Пакистан нарушил прекращение огня

Из Индии поступают сообщения о нарушении Пакистаном прекращения огня через несколько часов после того, как страны договорились о тишине.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сообщения о нарушении режима прекращения огня начали поступать из главных городов индийского Кашмира.

Reuters со ссылкой на индийские власти, местных жителей и свидетелей сообщает, что взрывы раздавались в Сринагаре и Джамму, а в ночном небе над Джамму были замечены вспышки, похожие на события предыдущего вечера.

Читайте также: Пакистан созвал экстренное заседание органа, который контролирует ядерный арсенал, - Reuters

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.

Ранее Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

США заявили, что не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном, однако призывают обе страны к деэскалации.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров Индия и Пакистан договорились о "полном и немедленном прекращении огня".

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Индия (415) Пакистан (157) прекращения огня (195)


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10.05.2025 19:57 Ответить
B Кашмірі надалі час від часу може ставати дуже гаряче.

Не «ядерно» гаряче, однак достатньо для того, щоб кидати в жар і населення Індії та Пакистану, і міжнародну спільноту.
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10.05.2025 19:58 Ответить
Індія працювала над своєю ядерною програмою самостійно і впродовж довгих років. На відміну від неї, Ісламабад створив масштабну мережу промислового шпигунства, призначену для викачування західних технологій і досвіду. На чолі цієї таємної операції стояв науковець Абдул Кадир Хан, якого називають «батьком пакистанської атомної бомби».

Наслідком цих дій стало не лише придбання технологій для Пакистану, а і їхня незаконна передача до Лівії, Ірану та Північної Кореї. Під тиском США пакистанська влада відсторонила його від посади, і з 2004 року він перебуває під фактичним домашнім арештом в Ісламабаді.
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10.05.2025 20:01 Ответить
Довгостроковий стратегічний пріоритет Вашингтона полягає в тому, щоб утримати Пекін від повного домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтримувати вільний потік міжнародної торгівлі.

США потребують союзників у цьому регіоні.
Хоча Індія офіційно не є союзником США, вона теж зацікавлена у стримуванні Китаю.
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10.05.2025 20:10 Ответить
Сейчас Трамп опять порешает и снова "перемирие" будет...
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10.05.2025 19:58 Ответить
Питання одне - чи вистачить у трампа волосся на дупі!??
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10.05.2025 19:59 Ответить
Якби Трампон жив
в Кашмірі ,то цього б не сталося)
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10.05.2025 20:02 Ответить
Зірвалась чергова премія миру у Тримпа
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10.05.2025 20:07 Ответить
 
 