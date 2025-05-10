Індія звинувачує Пакистан у порушенні режиму припинення вогню, - Reuters
З Індії надходять повідомлення про порушення Пакистаном припинення вогню через кілька годин після того, як країни домовилися про тишу.
Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що повідомлення про порушення режиму припинення вогню почали надходити з головних міст індійського Кашміру.
Reuters з посиланням на індійську владу, місцевих жителів та свідків повідомляє, що вибухи лунали в Срінагарі і Джамму, а в нічному небі над Джамму були помічені спалахи, схожі на події попереднього вечора.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 10 травня Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом опинилися військові обʼєкти, зокрема авіабази та ракетні сховища.
Раніше Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.
США заявили, що не мають наміру втручатися у конфлікт між Індією та Пакистаном, однак закликають обидві країни до деескалації.
Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що після перемовин Індія та Пакистан домовилися про "повне та негайне припинення вогню".
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Не «ядерно» гаряче, однак достатньо для того, щоб кидати в жар і населення Індії та Пакистану, і міжнародну спільноту.
Наслідком цих дій стало не лише придбання технологій для Пакистану, а і їхня незаконна передача до Лівії, Ірану та Північної Кореї. Під тиском США пакистанська влада відсторонила його від посади, і з 2004 року він перебуває під фактичним домашнім арештом в Ісламабаді.
США потребують союзників у цьому регіоні.
Хоча Індія офіційно не є союзником США, вона теж зацікавлена у стримуванні Китаю.
в Кашмірі ,то цього б не сталося)
А може це вже китайський Буданов підключився?