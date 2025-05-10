УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12702 відвідувача онлайн
Новини Конфлікт Індії та Пакистану
902 11

Індія звинувачує Пакистан у порушенні режиму припинення вогню, - Reuters

Індія каже, що Пакистан порушив припинення вогню

З Індії надходять повідомлення про порушення Пакистаном припинення вогню через кілька годин після того, як країни домовилися про тишу.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що повідомлення про порушення режиму припинення вогню почали надходити з головних міст індійського Кашміру.

Reuters з посиланням на індійську владу, місцевих жителів та свідків повідомляє, що вибухи лунали в Срінагарі і Джамму, а в нічному небі над Джамму були помічені спалахи, схожі на події попереднього вечора.

Читайте також: Пакистан скликав екстрене засідання органу, який контролює ядерний арсенал, - Reuters

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 10 травня Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом опинилися військові обʼєкти, зокрема авіабази та ракетні сховища.

Раніше Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.

США заявили, що не мають наміру втручатися у конфлікт між Індією та Пакистаном, однак закликають обидві країни до деескалації.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що після перемовин Індія та Пакистан домовилися про "повне та негайне припинення вогню".

Читайте також: Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню, - Трамп (доповнено)

Автор: 

Індія (683) Пакистан (73) припинення вогню (187)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
10.05.2025 19:57
+1
Сейчас Трамп опять порешает и снова "перемирие" будет...
показати весь коментар
10.05.2025 19:58
+1
Якби Трампон жив
в Кашмірі ,то цього б не сталося)
показати весь коментар
10.05.2025 20:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.05.2025 19:57 Відповісти
B Кашмірі надалі час від часу може ставати дуже гаряче.

Не «ядерно» гаряче, однак достатньо для того, щоб кидати в жар і населення Індії та Пакистану, і міжнародну спільноту.
показати весь коментар
10.05.2025 19:58 Відповісти
Індія працювала над своєю ядерною програмою самостійно і впродовж довгих років. На відміну від неї, Ісламабад створив масштабну мережу промислового шпигунства, призначену для викачування західних технологій і досвіду. На чолі цієї таємної операції стояв науковець Абдул Кадир Хан, якого називають «батьком пакистанської атомної бомби».

Наслідком цих дій стало не лише придбання технологій для Пакистану, а і їхня незаконна передача до Лівії, Ірану та Північної Кореї. Під тиском США пакистанська влада відсторонила його від посади, і з 2004 року він перебуває під фактичним домашнім арештом в Ісламабаді.
показати весь коментар
10.05.2025 20:01 Відповісти
Довгостроковий стратегічний пріоритет Вашингтона полягає в тому, щоб утримати Пекін від повного домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтримувати вільний потік міжнародної торгівлі.

США потребують союзників у цьому регіоні.
Хоча Індія офіційно не є союзником США, вона теж зацікавлена у стримуванні Китаю.
показати весь коментар
10.05.2025 20:10 Відповісти
Сейчас Трамп опять порешает и снова "перемирие" будет...
показати весь коментар
10.05.2025 19:58 Відповісти
Питання одне - чи вистачить у трампа волосся на дупі!??
показати весь коментар
10.05.2025 19:59 Відповісти
Якби Трампон жив
в Кашмірі ,то цього б не сталося)
показати весь коментар
10.05.2025 20:02 Відповісти
Зірвалась чергова премія миру у Тримпа
показати весь коментар
10.05.2025 20:07 Відповісти
"Індія звинувачує Пакистан у порушенні режиму припинення вогню" -

А може це вже китайський Буданов підключився?
показати весь коментар
10.05.2025 20:26 Відповісти
,,Шура--запускай Берлагу---прокричал от буйков Остап Бендер,, сын Рабиндраната Тагора, Остап Берта Сулейман Оглы!
показати весь коментар
10.05.2025 20:27 Відповісти
Доні спиш? Це ще ми з кацапами не 'мирилися'.
показати весь коментар
10.05.2025 20:35 Відповісти
 
 