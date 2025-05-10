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Новини Конфлікт Індії та Пакистану
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Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню, - Трамп (доповнено)

Трамп: Індія та Пакистан домовилися про повне припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив, що після перемовин Індія та Пакистан домовилися про "повне та негайне припинення вогню".

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Після довгої ночі переговорів за посередництва США Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - зазначив він.

Американський президент привітав обидві країни з тим, що вони "зробили вибір на користь здорового глузду і великого розуму".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пакистан скликав екстрене засідання органу, який контролює ядерний арсенал, - Reuters

Згодом очільник МЗС Пакистану Ісхак Дар підтвердив, що вони з Індією домовилися про припинення вогню, яке набирає чинності негайно.

"Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні, не поступаючись своїм суверенітетом та територіальною цілісністю!" - написав він.

Держсекретар США Рубіо заявив, що уряди Індії та Пакистану домовились почати переговори на нейтральній території з широкого кола питань. 

Також читайте: Українське МЗС закликало Індію та Пакистан до стриманості на тлі загострення конфлікту

Трамп заявив, що Індія та Пакистан домовилися про повне припинення вогню

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 10 травня Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом опинилися військові обʼєкти, зокрема авіабази та ракетні сховища.

Раніше Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.

США заявили, що не мають наміру втручатися у конфлікт між Індією та Пакистаном, однак закликають обидві країни до деескалації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пакистані кажуть про понад 30 загиблих внаслідок ударів Індії та обіцяють помсту, - СNN

Автор: 

Індія (680) Пакистан (73) США (23119) Трамп Дональд (5853) припинення вогню (187)


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Топ коментарі
+11
Індія не прагне окупувати весь Пакистан і не заперечує право пакистанців і їх мови на існування. Тупе порівняння
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10.05.2025 15:21
+8
Це він так самому собі бреше, чи своїм магашистам?
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10.05.2025 15:12
+6
Якщо припинити вогонь зараз - то через 20 років Індія знову нападе. Треба воювати до знищення однієї з сторін.
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10.05.2025 15:16
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Повелів?
Точніше, повелити зволив?
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10.05.2025 15:11 Відповісти
домовився

 і вороги "зробили вибір на користь здорового глузду і великого розуму"

це дорогого коштує - людських життів !

чого не скажеш про буйла
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10.05.2025 16:26 Відповісти
Це він так самому собі бреше, чи своїм магашистам?
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10.05.2025 15:12 Відповісти
Переговори представників відбувалися https://www.youtube.com/watch?v=ukznXQ3MgN0 приблизно так
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10.05.2025 15:15 Відповісти
Треба двічі повторити, щоб Індія і Пакистан були в курсі, що вони домовились.
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10.05.2025 15:15 Відповісти
Якщо припинити вогонь зараз - то через 20 років Індія знову нападе. Треба воювати до знищення однієї з сторін.
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10.05.2025 15:16 Відповісти
Індія не прагне окупувати весь Пакистан і не заперечує право пакистанців і їх мови на існування. Тупе порівняння
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10.05.2025 15:21 Відповісти
То сарказм був, вмикайте мізки
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10.05.2025 15:25 Відповісти
(той хлопак зовсім не про сарказм, він на всіх темах таке пише, пропагує переміріє)
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10.05.2025 16:04 Відповісти
Пакистан - це споконвічний індійський народ, який був відділений від рідного лона західними спецслужбами.
І сам пакистанський народ бажає повернутися додому, тому потрібно починати негайні ядерні удари по Пакистану для звільнення всіх, хто живе там!
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10.05.2025 15:27 Відповісти
А хіба не чЛєнін створив Пакістан?
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10.05.2025 15:38 Відповісти
австрійський генштаб
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10.05.2025 16:54 Відповісти
"...Ббутилку ббєрєжно нєсєм, как тот ппохвальний ліст,
Что із гімназіі прінєс Ульянов-гімназіст...
Одін сстакан, другой сстакан, ссєстра глядіт, как ссич
И вдруг, как вдаріт мнє щєлбан, і говоріт
Ільіч - он нє рєволюціонєр в прострєлєном пальто!
Он антікоррупціонєр! Ннавальний! Вот он кто!..." (с)
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10.05.2025 17:11 Відповісти
ти на смєне? внедрьож лахтінских тез?
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10.05.2025 16:03 Відповісти
Якщо так то гут,бо ця війна шодіть Украіні
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10.05.2025 15:16 Відповісти
Старий піз Дун .Тільки зрання читав Ісламабад ядерне озброєння рахує
,що воно употребляет?
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10.05.2025 15:18 Відповісти
А пакистанцы с индусами об этом знают?
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10.05.2025 15:19 Відповісти
"В моїй голові Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню," - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3551511
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10.05.2025 15:22 Відповісти
Клоун
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10.05.2025 15:22 Відповісти
Милі сваряться - тільки тішаться

Єдине питання, Індія і Пакистан в курсі цього? Бо з хуситами Трамп уже теж беззастережну перемогу оголошував нещодавно
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10.05.2025 15:24 Відповісти
І всіх заручників з Гази визволив!
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10.05.2025 15:26 Відповісти
Також відхилив від курсу на землю п'ять метеоритів і врятував від іржі весь золотий запас США. І все це не встаючи з гольф-кара на цих вихідних
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10.05.2025 15:29 Відповісти
це він їх попросив трохи постріляти щоб нібито "я закінчив війну за добу".
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10.05.2025 15:24 Відповісти
Трамп зупинив війну! Негайно Нобелівську премію миру йому!!!!!!!
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10.05.2025 15:26 Відповісти
Якби Трамп був призедентом ,то б не почалася війна
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10.05.2025 15:26 Відповісти
ну потужнік ! 2 нобелівки цьому пану , негайно ! Врятував світ від ядерної катастрофи.

а ще в книгу рекордів гінеса цього чубчика: всього одним постом в соц. мережі зупинено війну. Чубчик-титанисько !
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10.05.2025 15:33 Відповісти
скільки коштує припинення війни між ядерними державами ?

ото ж ! як би ми не ставились до трампа (а він заслуговує на це) сьогодні він зробив велику справу !

.
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10.05.2025 16:29 Відповісти
Якби Трамп жив в плейстоцен, метеорит, який викликав льодовик, не впав би в мексиканську затоку.
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10.05.2025 15:34 Відповісти
Так, метеорит не наважився б впасти! Бо затока називалася б Американською!
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10.05.2025 15:36 Відповісти
в американську затоку
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10.05.2025 15:37 Відповісти
метеорит би все одно впав, просто трамп би сказав: "це не мій метеорит", "це метеорит Байдена, до нього і претензії"
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10.05.2025 15:38 Відповісти
тобто Байден зробив великий вибух, з чого все почалося.
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10.05.2025 15:46 Відповісти
Значить настала черга двух інших держав зробити теж саме. І не Ізраїлю та Палестині
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10.05.2025 15:44 Відповісти
Что то кидайские товарищи сплоховали, надо было под шумок сбросить индусятину в океан и освободить свои территории.
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10.05.2025 15:44 Відповісти
кішка тонка у китайоз проти Індії

індуси все ж воїни проти китайців

.
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10.05.2025 16:31 Відповісти
"Після довгої ночі переговорів за посередництва США Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3551511

я щось пропустив? вітьков їздив налагоджувати ще одне перемир'я?
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10.05.2025 15:52 Відповісти
може якщо схоче
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10.05.2025 15:58 Відповісти
👍
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10.05.2025 15:59 Відповісти
Ну це ж треба, так швидко! А з пуйлом чому так не можна? А-а, корефан...
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10.05.2025 16:00 Відповісти
мораль - как быстро и успешно идут переговоры при наличии ядерного оружия. и никто не говорит "разбирайтесь сами". хотя, имхо, это уже как мертвому припарки.
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10.05.2025 16:00 Відповісти
з поваги до трампона??
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10.05.2025 16:01 Відповісти
Потому что там действительно конфликт, а тут нападение и аннексия
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10.05.2025 16:02 Відповісти
Знову Трамп не такий. Хай би воювали застосовуючи ЯЗ.
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10.05.2025 16:03 Відповісти
100% заслуга "великого переговірника" Трампа🤗😂🤣🤣
Хоча є сенс почекати до завтра, бо в Україні війна теж "закінчилась" ще 21 січня...
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10.05.2025 16:09 Відповісти
В жодній з цих країн немає свого козиря,щоб все звів до нуля.Перевибори там не стояли на порядку денному,як умова і все пішло,як по маслу.
Перша серйозна удача адміністрації Трампа в міжнародних відносинах.
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10.05.2025 16:11 Відповісти
Це вже досягнення Трампа на шляху миротворчих зусиль. Одну війну він зупинив
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10.05.2025 16:28 Відповісти
Коли керівники держав при РОЗУМІ це на користь
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10.05.2025 16:56 Відповісти
 
 