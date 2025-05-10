Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню, - Трамп (доповнено)

Президент США Дональд Трамп заявив, що після перемовин Індія та Пакистан домовилися про "повне та негайне припинення вогню".

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Після довгої ночі переговорів за посередництва США Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - зазначив він.

Американський президент привітав обидві країни з тим, що вони "зробили вибір на користь здорового глузду і великого розуму".

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Згодом очільник МЗС Пакистану Ісхак Дар підтвердив, що вони з Індією домовилися про припинення вогню, яке набирає чинності негайно.

"Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні, не поступаючись своїм суверенітетом та територіальною цілісністю!" - написав він.

Держсекретар США Рубіо заявив, що уряди Індії та Пакистану домовились почати переговори на нейтральній території з широкого кола питань.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 10 травня Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом опинилися військові обʼєкти, зокрема авіабази та ракетні сховища.

Раніше Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.

США заявили, що не мають наміру втручатися у конфлікт між Індією та Пакистаном, однак закликають обидві країни до деескалації.

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