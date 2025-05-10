Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню, - Трамп (доповнено)
Президент США Дональд Трамп заявив, що після перемовин Індія та Пакистан домовилися про "повне та негайне припинення вогню".
Про це він написав у власній соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Після довгої ночі переговорів за посередництва США Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - зазначив він.
Американський президент привітав обидві країни з тим, що вони "зробили вибір на користь здорового глузду і великого розуму".
Згодом очільник МЗС Пакистану Ісхак Дар підтвердив, що вони з Індією домовилися про припинення вогню, яке набирає чинності негайно.
"Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні, не поступаючись своїм суверенітетом та територіальною цілісністю!" - написав він.
Держсекретар США Рубіо заявив, що уряди Індії та Пакистану домовились почати переговори на нейтральній території з широкого кола питань.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 10 травня Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом опинилися військові обʼєкти, зокрема авіабази та ракетні сховища.
Раніше Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.
США заявили, що не мають наміру втручатися у конфлікт між Індією та Пакистаном, однак закликають обидві країни до деескалації.
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і вороги "зробили вибір на користь здорового глузду і великого розуму"
це дорогого коштує - людських життів !
чого не скажеш про буйла
І сам пакистанський народ бажає повернутися додому, тому потрібно починати негайні ядерні удари по Пакистану для звільнення всіх, хто живе там!
Что із гімназіі прінєс Ульянов-гімназіст...
Одін сстакан, другой сстакан, ссєстра глядіт, как ссич
И вдруг, как вдаріт мнє щєлбан, і говоріт
Ільіч - он нє рєволюціонєр в прострєлєном пальто!
Он антікоррупціонєр! Ннавальний! Вот он кто!..." (с)
,що воно употребляет?
Єдине питання, Індія і Пакистан в курсі цього? Бо з хуситами Трамп уже теж беззастережну перемогу оголошував нещодавно
а ще в книгу рекордів гінеса цього чубчика: всього одним постом в соц. мережі зупинено війну. Чубчик-титанисько !
ото ж ! як би ми не ставились до трампа (а він заслуговує на це) сьогодні він зробив велику справу !
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індуси все ж воїни проти китайців
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я щось пропустив? вітьков їздив налагоджувати ще одне перемир'я?
Хоча є сенс почекати до завтра, бо в Україні війна теж "закінчилась" ще 21 січня...
Перша серйозна удача адміністрації Трампа в міжнародних відносинах.