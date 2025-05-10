Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня, - Трамп (дополнено)

Президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров Индия и Пакистан договорились о "полном и немедленном прекращении огня".

Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве США Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня", - отметил он.

Американский президент поздравил обе страны с тем, что они "сделали выбор в пользу здравого смысла и большого ума".

Впоследствии глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что они с Индией договорились о прекращении огня, которое вступает в силу немедленно.

"Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не уступая свой суверенитет и территориальную целостность!" - написал он.

Госсекретарь США Рубио заявил, что правительства Индии и Пакистана договорились начать переговоры на нейтральной территории по широкому кругу вопросов.

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Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.

Ранее Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

США заявили, что не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном, однако призывают обе страны к деэскалации.

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