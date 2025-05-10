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Новости Конфликт Индии и Пакистана
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Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня, - Трамп (дополнено)

Трамп: Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров Индия и Пакистан договорились о "полном и немедленном прекращении огня".

Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве США Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня", - отметил он.

Американский президент поздравил обе страны с тем, что они "сделали выбор в пользу здравого смысла и большого ума".

Впоследствии глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что они с Индией договорились о прекращении огня, которое вступает в силу немедленно.

"Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не уступая свой суверенитет и территориальную целостность!" - написал он.

Госсекретарь США Рубио заявил, что правительства Индии и Пакистана договорились начать переговоры на нейтральной территории по широкому кругу вопросов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пакистан созвал экстренное заседание органа, который контролирует ядерный арсенал, - Reuters

Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.

Ранее Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

США заявили, что не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном, однако призывают обе страны к деэскалации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пакистане говорят о более 30 погибших в результате ударов Индии и обещают месть, - СNN

Автор: 

Индия (415) Пакистан (157) США (26901) Трамп Дональд (5421) прекращения огня (183)


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Топ комментарии
+7
Це він так самому собі бреше, чи своїм магашистам?
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10.05.2025 15:12
+7
Індія не прагне окупувати весь Пакистан і не заперечує право пакистанців і їх мови на існування. Тупе порівняння
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10.05.2025 15:21
+5
Якщо припинити вогонь зараз - то через 20 років Індія знову нападе. Треба воювати до знищення однієї з сторін.
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10.05.2025 15:16
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Повелів?
Точніше, повелити зволив?
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10.05.2025 15:11 Ответить
Це він так самому собі бреше, чи своїм магашистам?
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10.05.2025 15:12 Ответить
Переговори представників відбувалися https://www.youtube.com/watch?v=ukznXQ3MgN0 приблизно так
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10.05.2025 15:15 Ответить
Треба двічі повторити, щоб Індія і Пакистан були в курсі, що вони домовились.
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10.05.2025 15:15 Ответить
Якщо припинити вогонь зараз - то через 20 років Індія знову нападе. Треба воювати до знищення однієї з сторін.
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10.05.2025 15:16 Ответить
Індія не прагне окупувати весь Пакистан і не заперечує право пакистанців і їх мови на існування. Тупе порівняння
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10.05.2025 15:21 Ответить
То сарказм був, вмикайте мізки
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10.05.2025 15:25 Ответить
(той хлопак зовсім не про сарказм, він на всіх темах таке пише, пропагує переміріє)
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10.05.2025 16:04 Ответить
Пакистан - це споконвічний індійський народ, який був відділений від рідного лона західними спецслужбами.
І сам пакистанський народ бажає повернутися додому, тому потрібно починати негайні ядерні удари по Пакистану для звільнення всіх, хто живе там!
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10.05.2025 15:27 Ответить
А хіба не чЛєнін створив Пакістан?
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10.05.2025 15:38 Ответить
ти на смєне? внедрьож лахтінских тез?
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10.05.2025 16:03 Ответить
Якщо так то гут,бо ця війна шодіть Украіні
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10.05.2025 15:16 Ответить
Старий піз Дун .Тільки зрання читав Ісламабад ядерне озброєння рахує
,що воно употребляет?
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10.05.2025 15:18 Ответить
А пакистанцы с индусами об этом знают?
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10.05.2025 15:19 Ответить
"В моїй голові Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню," - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3551511
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10.05.2025 15:22 Ответить
Клоун
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10.05.2025 15:22 Ответить
Милі сваряться - тільки тішаться

Єдине питання, Індія і Пакистан в курсі цього? Бо з хуситами Трамп уже теж беззастережну перемогу оголошував нещодавно
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10.05.2025 15:24 Ответить
І всіх заручників з Гази визволив!
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10.05.2025 15:26 Ответить
Також відхилив від курсу на землю п'ять метеоритів і врятував від іржі весь золотий запас США. І все це не встаючи з гольф-кара на цих вихідних
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10.05.2025 15:29 Ответить
це він їх попросив трохи постріляти щоб нібито "я закінчив війну за добу".
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10.05.2025 15:24 Ответить
Трамп зупинив війну! Негайно Нобелівську премію миру йому!!!!!!!
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10.05.2025 15:26 Ответить
Якби Трамп був призедентом ,то б не почалася війна
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10.05.2025 15:26 Ответить
ну потужнік ! 2 нобелівки цьому пану , негайно ! Врятував світ від ядерної катастрофи.

а ще в книгу рекордів гінеса цього чубчика: всього одним постом в соц. мережі зупинено війну. Чубчик-титанисько !
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10.05.2025 15:33 Ответить
Якби Трамп жив в плейстоцен, метеорит, який викликав льодовик, не впав би в мексиканську затоку.
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10.05.2025 15:34 Ответить
Так, метеорит не наважився б впасти! Бо затока називалася б Американською!
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10.05.2025 15:36 Ответить
в американську затоку
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10.05.2025 15:37 Ответить
метеорит би все одно впав, просто трамп би сказав: "це не мій метеорит", "це метеорит Байдена, до нього і претензії"
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10.05.2025 15:38 Ответить
тобто Байден зробив великий вибух, з чого все почалося.
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10.05.2025 15:46 Ответить
Значить настала черга двух інших держав зробити теж саме. І не Ізраїлю та Палестині
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10.05.2025 15:44 Ответить
Что то кидайские товарищи сплоховали, надо было под шумок сбросить индусятину в океан и освободить свои территории.
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10.05.2025 15:44 Ответить
"Після довгої ночі переговорів за посередництва США Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3551511

я щось пропустив? вітьков їздив налагоджувати ще одне перемир'я?
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10.05.2025 15:52 Ответить
може якщо схоче
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10.05.2025 15:58 Ответить
👍
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10.05.2025 15:59 Ответить
Ну це ж треба, так швидко! А з пуйлом чому так не можна? А-а, корефан...
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10.05.2025 16:00 Ответить
мораль - как быстро и успешно идут переговоры при наличии ядерного оружия. и никто не говорит "разбирайтесь сами". хотя, имхо, это уже как мертвому припарки.
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10.05.2025 16:00 Ответить
з поваги до трампона??
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10.05.2025 16:01 Ответить
Потому что там действительно конфликт, а тут нападение и аннексия
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10.05.2025 16:02 Ответить
Знову Трамп не такий. Хай би воювали застосовуючи ЯЗ.
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10.05.2025 16:03 Ответить
100% заслуга "великого переговірника" Трампа🤗😂🤣🤣
Хоча є сенс почекати до завтра, бо в Україні війна теж "закінчилась" ще 21 січня...
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10.05.2025 16:09 Ответить
В жодній з цих країн немає свого козиря,щоб все звів до нуля.Перевибори там не стояли на порядку денному,як умова і все пішло,як по маслу.
Перша серйозна удача адміністрації Трампа в міжнародних відносинах.
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10.05.2025 16:11 Ответить
 
 