Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня, - Трамп (дополнено)
Президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров Индия и Пакистан договорились о "полном и немедленном прекращении огня".
Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"После долгой ночи переговоров при посредничестве США Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня", - отметил он.
Американский президент поздравил обе страны с тем, что они "сделали выбор в пользу здравого смысла и большого ума".
Впоследствии глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что они с Индией договорились о прекращении огня, которое вступает в силу немедленно.
"Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не уступая свой суверенитет и территориальную целостность!" - написал он.
Госсекретарь США Рубио заявил, что правительства Индии и Пакистана договорились начать переговоры на нейтральной территории по широкому кругу вопросов.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.
Ранее Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.
США заявили, что не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном, однако призывают обе страны к деэскалации.
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Точніше, повелити зволив?
І сам пакистанський народ бажає повернутися додому, тому потрібно починати негайні ядерні удари по Пакистану для звільнення всіх, хто живе там!
,що воно употребляет?
Єдине питання, Індія і Пакистан в курсі цього? Бо з хуситами Трамп уже теж беззастережну перемогу оголошував нещодавно
а ще в книгу рекордів гінеса цього чубчика: всього одним постом в соц. мережі зупинено війну. Чубчик-титанисько !
я щось пропустив? вітьков їздив налагоджувати ще одне перемир'я?
Хоча є сенс почекати до завтра, бо в Україні війна теж "закінчилась" ще 21 січня...
Перша серйозна удача адміністрації Трампа в міжнародних відносинах.