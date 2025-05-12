Мелони критикуют за отсутствие на встрече "Коалиции желающих" в Киеве, - Euractiv

В Италии критикуют премьера Джорджу Мелони за то, что она не присутствовала на встрече в Киеве с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши.

Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

По словам итальянских оппозиционных партий, состоявшаяся в субботу встреча напоминала символическую поездку 2022 года, когда тогдашний премьер-министр Марио Драги прибыл в столицу Украины на поезде вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцем, отмечает издание.

Бывший премьер Джузеппе Конте сказал, что Мелони "наблюдает со стороны" и "отдаленно придерживается чужих решений".

"При Мелони Италия потеряна: мы больше не на передовой", - сказал еще один экс-премьер Маттео Ренци.

Читайте: Медведев о встрече "Коалиции желающих" в Киеве: "Засуньте мирные планы в свои задницы"

В офисе Мелони объяснили, что решение не ехать в Киев было политическим. Там отметили, что Италия планирует добиться для Украины более серьезных гарантий безопасности, в частности речь идет о применении 5-й статьи НАТО, но без обязательного принятия нашей страны в Альянс.

Помощники Мелони утверждают, что ее отсутствие "помогло сохранить европейское единство" и избежать публичного раскола, "если бы встал вопрос о развертывании войск".

В то же время близкие к премьеру источники заявили, что Италия намеренно решила дистанцироваться от группы, которая "более открыта для развертывания войск в Украине, кроме миротворческих миссий".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон взял на себя инициативу позвонить Трампу после совместного разговора западных лидеров и Зеленского, - Politico

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве состоялась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

В свою очередь представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.

Также читайте: Украина готова к безусловному перемирию с 12 мая, - Зеленский и лидеры "Коалиции желающих" поговорили с Трампом