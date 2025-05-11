Макрон взял на себя инициативу позвонить Трампу после совместного разговора западных лидеров и Зеленского, - Politico

Телефонный звонок президенту США Дональду Трампу во время встречи европейских лидеров в Киеве 10 мая совершил французский лидер Эмманюэль Макрон.

Об этом говорится в материале издания Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что во время трехчасовой встречи в Мариинском дворце 10 мая именно Макрон предложил телефонный разговор с Трампом. Французский лидер позвонил американскому коллеге прямо с мобильного на личный номер, чтобы проинформировать о ходе переговоров.

Трамп, взял трубку от Макрона, несмотря на ранний час в США - на тот момент в Вашингтоне еще не было и 7 утра. Выслушав детали, он согласился поддержать инициативу европейских лидеров о прекращении огня.

Детали этого разговора Politico рассказали двое осведомленных чиновников.

Напомним, что по итогам встречи в Киеве в субботу, 10 мая 2025 года, лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины согласовали совместное заявление.

Читайте также: Зеленский и Макрон общаются через защищенные линии WhatsApp и Signal,- NYT

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

В свою очередь представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.

Читайте также: Не может быть переговоров, пока говорит оружие, - Макрон