2 098 14

Макрон взял на себя инициативу позвонить Трампу после совместного разговора западных лидеров и Зеленского, - Politico

лидеры ЕС и Зеленский звонят Трампу

Телефонный звонок президенту США Дональду Трампу во время встречи европейских лидеров в Киеве 10 мая совершил французский лидер Эмманюэль Макрон.

Об этом говорится в материале издания Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что во время трехчасовой встречи в Мариинском дворце 10 мая именно Макрон предложил телефонный разговор с Трампом. Французский лидер позвонил американскому коллеге прямо с мобильного на личный номер, чтобы проинформировать о ходе переговоров.

Трамп, взял трубку от Макрона, несмотря на ранний час в США - на тот момент в Вашингтоне еще не было и 7 утра. Выслушав детали, он согласился поддержать инициативу европейских лидеров о прекращении огня.

Детали этого разговора Politico рассказали двое осведомленных чиновников.

Напомним, что по итогам встречи в Киеве в субботу, 10 мая 2025 года, лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины согласовали совместное заявление.

Читайте также: Зеленский и Макрон общаются через защищенные линии WhatsApp и Signal,- NYT

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

В свою очередь представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.

Читайте также: Не может быть переговоров, пока говорит оружие, - Макрон

Автор: 

Трамп Дональд (6342) Макрон Эмманюэль (1413) Коалиция желающих (24)
+5
Правільно.Добивайте рієлттера.
11.05.2025 16:34 Ответить
+2
Макрон взяв на себе ініціативу зателефонувати Трампу

Бо має мужність та не боїтся важкої праці!
11.05.2025 16:48 Ответить
+2
трамп це 80% НАТО і другий ЯО потенціал в світі.

за решту путуги США я мовчу........

Макрон і європейці молодці! вони випрацьовують спільну позицію і втягують в неї трампа

.
11.05.2025 17:03 Ответить
Правільно.Добивайте рієлттера.
11.05.2025 16:34 Ответить
Хто такий Трамп ? це недолугий недоумок для якого понад усе бізнесінтереси ,політики для нього не існує лише збагачення і рейтинг для недоумків.
11.05.2025 16:43 Ответить
трамп це 80% НАТО і другий ЯО потенціал в світі.

за решту путуги США я мовчу........

Макрон і європейці молодці! вони випрацьовують спільну позицію і втягують в неї трампа

.
11.05.2025 17:03 Ответить
До Трампона дзвонити все одно що до Папи : послухає,поспівчуває,натхне)))
11.05.2025 16:45 Ответить
Взяв вогонь на себе
11.05.2025 16:46 Ответить
Макрон взяв на себе ініціативу зателефонувати Трампу

Бо має мужність та не боїтся важкої праці!
11.05.2025 16:48 Ответить
саме так.
скільки він вже від путінських половців з печенігами натерпівся.

а зараз робить собі імідж європейського лідера

.
11.05.2025 17:07 Ответить
Цікаво а Трамп Макрону не розповідав про набіги сіу і команчів на білих переселенців?
11.05.2025 19:25 Ответить
поки ні, але все ще попереду

.
11.05.2025 20:51 Ответить
Дивлячись на всю ту клоунаду зі всіх сторін яка йде на протязі всієї війни, я вже давно усвідомив як писалася історія і які там були потужні та незламні Черчілі та іже з ними.
11.05.2025 17:09 Ответить
Були і Ганібали, і Черчилі

але наш час це час політичних фейків

.
11.05.2025 20:53 Ответить
Ух ти, який незламний Макрон. Цілу ініціативу зателефонувати Трампові проявив...
11.05.2025 17:23 Ответить
Це типу, як студент дзвонить професору, який завтра буде приймати у його групи залік.
Пів на першу ночі:
- Алло !
- Кто звоніт ?
- Спіш ****? А ми учім !
11.05.2025 17:43 Ответить
дадуть задю
11.05.2025 19:17 Ответить
 
 