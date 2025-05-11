УКР
2 098 14

Макрон взяв на себе ініціативу зателефонувати Трампу після спільної розмови західних лідерів і Зеленського, - Politico

лідери ЄС та Зеленський телефонують Трампу

Телефонний дзвінок президенту США Дональду Трампу під час зустрічі європейських лідерів у Києві 10 травня здійснив французький лідер Емманюель Макрон.

Про це йдеться у матеріалі видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що під час тригодинної зустрічі в Маріїнському палаці 10 травня саме Макрон запропонував телефонну розмову з Трампом. Французький лідер зателефонував американському колезі просто з мобільного на особистий номер, щоб проінформувати про перебіг переговорів.

Трамп, взяв слухавку від Макрона, попри ранню годину в США - на той момент у Вашингтоні ще не було і 7 ранку. Вислухавши деталі, він погодився підтримати ініціативу європейських лідерів щодо припинення вогню.

Деталі цієї розмови Politico розповіли двоє обізнаних посадовців.

Нагадаємо, що за підсумками зустрічі в Києві у суботу, 10 травня 2025 року, лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України погодили спільну заяву.

Читайте також: Зеленський і Макрон спілкуються через захищені лінії WhatsApp і Signal,- NYT

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві відбулася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Своєю чергою речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.

Читайте також: Не може бути переговорів, поки говорить зброя, - Макрон

Трамп Дональд (6858) Макрон Емманюель (1567) Коаліція охочих (25)
+5
Правільно.Добивайте рієлттера.
показати весь коментар
11.05.2025 16:34 Відповісти
+2
Макрон взяв на себе ініціативу зателефонувати Трампу

Бо має мужність та не боїтся важкої праці!
показати весь коментар
11.05.2025 16:48 Відповісти
+2
трамп це 80% НАТО і другий ЯО потенціал в світі.

за решту путуги США я мовчу........

Макрон і європейці молодці! вони випрацьовують спільну позицію і втягують в неї трампа

.
показати весь коментар
11.05.2025 17:03 Відповісти
Правільно.Добивайте рієлттера.
показати весь коментар
11.05.2025 16:34 Відповісти
Хто такий Трамп ? це недолугий недоумок для якого понад усе бізнесінтереси ,політики для нього не існує лише збагачення і рейтинг для недоумків.
показати весь коментар
11.05.2025 16:43 Відповісти
трамп це 80% НАТО і другий ЯО потенціал в світі.

за решту путуги США я мовчу........

Макрон і європейці молодці! вони випрацьовують спільну позицію і втягують в неї трампа

.
показати весь коментар
11.05.2025 17:03 Відповісти
До Трампона дзвонити все одно що до Папи : послухає,поспівчуває,натхне)))
показати весь коментар
11.05.2025 16:45 Відповісти
Взяв вогонь на себе
показати весь коментар
11.05.2025 16:46 Відповісти
Макрон взяв на себе ініціативу зателефонувати Трампу

Бо має мужність та не боїтся важкої праці!
показати весь коментар
11.05.2025 16:48 Відповісти
саме так.
скільки він вже від путінських половців з печенігами натерпівся.

а зараз робить собі імідж європейського лідера

.
показати весь коментар
11.05.2025 17:07 Відповісти
Цікаво а Трамп Макрону не розповідав про набіги сіу і команчів на білих переселенців?
показати весь коментар
11.05.2025 19:25 Відповісти
поки ні, але все ще попереду

.
показати весь коментар
11.05.2025 20:51 Відповісти
Дивлячись на всю ту клоунаду зі всіх сторін яка йде на протязі всієї війни, я вже давно усвідомив як писалася історія і які там були потужні та незламні Черчілі та іже з ними.
показати весь коментар
11.05.2025 17:09 Відповісти
Були і Ганібали, і Черчилі

але наш час це час політичних фейків

.
показати весь коментар
11.05.2025 20:53 Відповісти
Ух ти, який незламний Макрон. Цілу ініціативу зателефонувати Трампові проявив...
показати весь коментар
11.05.2025 17:23 Відповісти
Це типу, як студент дзвонить професору, який завтра буде приймати у його групи залік.
Пів на першу ночі:
- Алло !
- Кто звоніт ?
- Спіш ****? А ми учім !
показати весь коментар
11.05.2025 17:43 Відповісти
дадуть задю
показати весь коментар
11.05.2025 19:17 Відповісти
 
 