Макрон взяв на себе ініціативу зателефонувати Трампу після спільної розмови західних лідерів і Зеленського, - Politico

Телефонний дзвінок президенту США Дональду Трампу під час зустрічі європейських лідерів у Києві 10 травня здійснив французький лідер Емманюель Макрон.

Про це йдеться у матеріалі видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що під час тригодинної зустрічі в Маріїнському палаці 10 травня саме Макрон запропонував телефонну розмову з Трампом. Французький лідер зателефонував американському колезі просто з мобільного на особистий номер, щоб проінформувати про перебіг переговорів.

Трамп, взяв слухавку від Макрона, попри ранню годину в США - на той момент у Вашингтоні ще не було і 7 ранку. Вислухавши деталі, він погодився підтримати ініціативу європейських лідерів щодо припинення вогню.

Деталі цієї розмови Politico розповіли двоє обізнаних посадовців.

Нагадаємо, що за підсумками зустрічі в Києві у суботу, 10 травня 2025 року, лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України погодили спільну заяву.

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві відбулася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Своєю чергою речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.

