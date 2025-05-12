Мелоні критикують за відсутність на зустрічі "Коаліції охочих" у Києві, - Euractiv

В Італії критикують прем'єрку Джорджу Мелоні за те, що вона не була присутня на зустрічі в Києві з лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі.

Про це пише Euractiv

За словами італійських опозиційних партій, зустріч, що відбулася в суботу, нагадувала символічну поїздку 2022 року, коли тодішній прем'єр-міністр Маріо Драгі прибув до столиці України поїздом разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім канцлером Німеччини Олафом Шольцом, зазначає видання.

Колишній прем'єр Джузеппе Конте сказав, що Мелоні "спостерігає збоку" та "віддалено дотримується чужих рішень".

"За Мелоні Італія втрачена: ми більше не на передовій", - сказав ще один експрем'єр Маттео Ренці.

В офісі Мелоні пояснили, що рішення не їхати до Києва було політичним. Там зазначили, що Італія планує домогтися для України більш серйозних гарантій безпеки, зокрема йдеться про застосування 5-ї статті НАТО, але без обов'язкового прийняття нашої країни в Альянс.

Помічники Мелоні стверджують, що її відсутність "допомогла зберегти європейську єдність" та уникнути публічного розколу, "якби постало питання про розгортання військ".

Водночас близькі до прем'єрки джерела заявили, що Італія навмисно вирішила дистанціюватися від групи, яка "більш відкрита для розгортання військ в Україні, крім миротворчих місій".

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві відбулася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Своєю чергою речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.

