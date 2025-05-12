С начала суток на фронте 133 боевых столкновения, самым активным остается Покровский направление, - Генштаб

В общем, с начала этих суток произошло 133 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли 45 авиационных ударов, сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1140 дронов-камикадзе и осуществили 3987 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник с начала суток пять раз проводил наступательные действия в районах Волчанска и Красного Первого. Враг нанес авиаудар по району Двуречной.

На Купянском направлении агрессор атаковал в направлениях Песчаного, Глушковки и Новоосинового - украинские защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая Долина, Надежда, Липовое, Новомихайловка, Ямполовка и в направлении Ольговки. Три боестолкновения не утихают.

На Северском направлении наши защитники отражали шесть штурмов оккупационных войск в районах Белогоровки и Григорьевки.

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников вблизи Васюковки, Часова Яра и в направлении Белой Горы. Силы обороны отразили одну атаку захватчиков, бои продолжаются.

Шесть раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении, в районах Дилиевки, Петровки и Торецка, два боестолкновения еще не завершились.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Старая Николаевка, Малиновка, Елизаветовка и в направлениях Попового Яра, Новониколаевки, Муравки, Алексеевки, Зари. Наши защитники остановили 50 штурмовых действий противника. Авиаударам на направлении подверглись Покровск, Полтавка, Ильиновка, Сухой Яр.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 203 оккупанта, из них 128 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 10 мотоциклов, три БпЛА, терминал спутниковой связи, окопный РЭБ, наблюдательный комплекс "Муром - М" также повредили два мотоцикла и одну артиллерийскую систему.

Обстановка на юге

На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Богатыря, Раздольного, Зеленого Поля, Новоселок и в направлении Шевченко. Сейчас продолжаются три боестолкновения. Авиаударам подверглись Алексеевка, Воскресенка и Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам Гуляйполя и Высокого.

На Ореховском направлении враг проводил шесть наступательных действий в районе Малой Токмачки, Малых Щербаков и в направлении Павловки. Украинские подразделения отразили все атаки. Противник нанес авиаудары по Павловке и Новояковлевке.

На Приднепровском направлении враг четыре раза атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел. В то же время противник нанес авиаудар по Казацкому.

Курское направление

На Курском направлении с начала суток произошло девять атак противника, одна из которых продолжается до сих пор, также враг нанес 13 авиаударов, сбросив при этом 14 КАБ, совершил 228 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из РСЗО.

Сегодня стоит отметить воинов 144-й отдельной механизированной бригады, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 34-й отдельной бригады береговой обороны Морской Пехоты, которые наносят врагу весомые потери в живой силе и технике.

