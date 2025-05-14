Покровское, Новопавловское и Лиманское направления остаются самыми горячими, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины за прошедшие сутки провели 163 боевых столкновения с российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 78 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 138 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 93 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2983 дроны-камикадзе.



Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Дорошевка, Юрьево Сумской области; Полтавка, Русин Яр Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Гуляйполе, Высокое, Малиновка, Каменское, Павловка Запорожской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении противник четыре раза проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Тополя и Петровка.

На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного и Загрызово.

Восток

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Твердохлебово, Новосергиевки, Колодязей, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки.

На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районах Часова Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурма агрессора в районах населенных пунктов Лисовка, Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Старая Николаевка, Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Проминь.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 30 попыток прорвать оборонительные рубежи вблизи Константинополя, Скудного, Ровнополя, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Богатыря, Новополя, Одрадного и в сторону Зеленого Поля.

Юг

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг проводил три наступательные действия в направлениях Новоданиловки, Степного и Малой Токмачки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили пять попыток агрессора продвинуться вперед.

Курщина

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили двенадцать атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиабомб, а также осуществил 264 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

