Покровський, Новопавлівський та Лиманський напрямки залишаються найгарячішими,- Генштаб ЗСУ
Сили оборони України протягом минулої доби провели 163 бойових зіткнення із російськими окупантами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Удари РФ по Україні
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 78 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2983 дрони-камікадзе.
Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Дорошівка, Юрієве Сумської області; Полтавка, Русин Яр Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Гуляйполе, Високе, Малинівка, Кам’янське, Павлівка Запорізької області.
Ураження ворога
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони та два артилерійські засоби російських загарбників.
Бої на Харківщині
На Харківському напрямку противник чотири рази проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка.
На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного та Загризового.
Схід
На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись просунутися в районах Новомихайлівки, Греківки, Твердохлібового, Новосергіївки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у бік Григорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у районах Часового Яру та в бік Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька та в напрямку Диліївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурми агресора у районах населених пунктів Лисівка, Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Стара Миколаївка, Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь.
На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 30 спроб прорвати оборонні рубежі поблизу Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного та в бік Зеленого Поля.
Південь
На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.
На Оріхівському напрямку ворог проводив три наступальні дії в напрямках Новоданилівки, Степового та Малої Токмачки. Успіху не мав.
На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили п’ять спроб агресора просунутися вперед.
Курщина
На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили дванадцять атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіабомб, а також здійснив 264 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 — із реактивних систем залпового вогню.
Північ
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
@ "Запорізький напрямок:
Південніше та південно-західніше Новосілки російські війська просунулися вздовж лісосмуг у напрямку населеного пункту Зелене Поле на ділянці завширшки 2.5 км на глибину до 1.6 км. Бої тривають у західному та північно-західному напрямках.
На Комарському напрямку противник просунувся у східній частині Богатиря та його південній околиці. Також противник продовжує штурм ряду лісосмуг на південь від Богатиря.
На Новопавлівському напрямку точаться бої у східній частині Новосергіївки, в районі Новоолександрівки, у районі Троїцького та в районі балки Ставкова.
Покровський напрямок:
На правому фланзі російські війська захопили населений пункт Малинівка. Противник встановив прапори у східній та центральній частинах і, як повідомляє боєць ЗСУ із позивним «Мучной», провів стабілізаційні заходи у західній частині.
Також, противник закріпився в районі Малинівської розв'язки та штурмує у північному напрямку в районі Малинівки та Миролюбівки.
На захід від Малинівки розташований населений пункт Мирне, який певно стане наступною метою противника.
Загалом на даному напрямку усюди точаться важкі бої.
Костянтинівський напрямок:
Противник продовжує штурмувати у напрямку південно-східної околиці населеного пункту Романівка.
На північ від Торецька російські війська продовжують штурмувати в районі Першого і Другого Диліївських ставків, використовуючи район дитячого табору «Берізка», як плацдарм. Противник робить спроби накопичити сили, у тому числі й у трубах, для атак у напрямку селища Диліївка.
Також бойові зіткнення йдуть на околицях Торецька та у напрямку населеного пункту Дачне.
Сумська область:
У населеному пункті Журавка російські війська закріпилися в південній частині і ведуть штурм розташованого на південь населеного пункту Біловоди, в якому зіткнення йдуть в центральній частині.
Також російські війська роблять спроби просунутися у напрямку населеного пункту Водолаги."