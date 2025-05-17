Если Путин серьезно настроен на мир, Россия должна немедленно согласиться на прекращение огня, - Лемми

Россия должна немедленно согласиться на полное прекращение огня в войне в Украине.

Об этом пишет в соцсети Х министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, информирует Цензор.НЕТ.

"Шокирован российской атакой на Сумщине, всего через несколько часов после переговоров в Турции. Если Путин серьезно настроен на мир, Россия должна согласиться на полное и немедленное прекращение огня, как это сделала Украина", - подчеркнул Лемми.

Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.

Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.