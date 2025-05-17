РУС
Если Путин серьезно настроен на мир, Россия должна немедленно согласиться на прекращение огня, - Лемми

Лемми о готовности РФ к миру

Россия должна немедленно согласиться на полное прекращение огня в войне в Украине.

Об этом пишет в соцсети Х министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, информирует Цензор.НЕТ.

"Шокирован российской атакой на Сумщине, всего через несколько часов после переговоров в Турции. Если Путин серьезно настроен на мир, Россия должна согласиться на полное и немедленное прекращение огня, как это сделала Украина", - подчеркнул Лемми.

Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг нанес удар в Белополье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.

Топ комментарии
+6
Минимум 100 последних одно и тоже, одно и тоже.
Да никому путин ничего не должен и не будет должен.
Его можно только заставить
показать весь комментарий
17.05.2025 15:12
+5
НІ! Не налаштовано!, Що далі?? - сперПуппернайжорстокірші санкції?? в панєдєльнік!(, а може і ні??(
показать весь комментарий
17.05.2025 15:05
+2
Дістали.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:04
Дістали.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:04
НІ! Не налаштовано!, Що далі?? - сперПуппернайжорстокірші санкції?? в панєдєльнік!(, а може і ні??(
показать весь комментарий
17.05.2025 15:05
Саме для припинення вогню параша і вербує негрів на війну.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:06
«Налаштування» ****** «на мир» , почалися з підривів фсбшниками будинків у московії, мішками з «рязанським цукром», а потім, з війни проти мирної Ічкерії!!
показать весь комментарий
17.05.2025 15:08
Минимум 100 последних одно и тоже, одно и тоже.
Да никому путин ничего не должен и не будет должен.
Его можно только заставить
показать весь комментарий
17.05.2025 15:12
Так ПТН і налаштований на "мір. рускі мір".
показать весь комментарий
17.05.2025 15:16
НАТО тоже так же будет отражать аггресию пид.рашки ? Путем переговоров ?
показать весь комментарий
17.05.2025 15:18
П##діти -- не "Брімстоуни" постачати.

"Якщо серйозно налаштований на мир..." -- ні, пилять, він взагалі не налаштований. А ви дурня клеїте вже котрий рік поспіль.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:18
Що ще повинно трапитися, щоб вони нарешті зрозуміли - немає ніякого "якщо".
Все як в тому анекдоті, про море...
Син з батьком приїхали на море. Батько:
- Синку. Оце - море.
Син, що все життя у степу прожив i навiть рiчки не бачив:
- Де-е-е?
Батько:
- Оце, синку, вся оця вода - це море!
- Де-е-е-е?
Зайшли по колiно в воду.
- Синку, дивись! Оце небо, ото земля, а оце синє - це море!
- Де-е-е-е?
Зайшли по шию. Батько:
- Синку! Оце ти у водi стоїш - це усе море!
- Де-е-е-е?
Батько його за шию, та пиком у воду. За хвилину витягує. Син:
- Батьку! Що це було?!
- Море, синку, море...
показать весь комментарий
17.05.2025 15:29
Ніякого миру не буде! Ходять слухи, що Мединський десь ляпнув, що України немає, то все наше і ми "возрождаєм" москальську імперію, а якщо Польша і Прибалтика будуть бухтіти то і їх також не стане.

Так що, панове, знищення України почалося в 2019р. Можете ржати поки що, бо буде можливість завоювати Прибалтику в складі орди
показать весь комментарий
17.05.2025 15:39
Та скільки вони (європейці) будуть камлати!!! Невже за 14 років не зрозуміло що зі скаженним звіром не можна домовлятися.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:40
А якщо не погодиться "Британія почне негайно передавати наявні Еврофайтери " Отак потрібно потужнічати!
показать весь комментарий
17.05.2025 15:45
Сказав, як відрізав!!….
показать весь комментарий
17.05.2025 16:04
Лемі мабуть вдарився головою дуже сильно,коли розказує про налаштованість куйла на мир...
показать весь комментарий
17.05.2025 16:16
Во ***... ще один міратворєц
показать весь комментарий
17.05.2025 16:26
Девід Леммі, коли ж ти посадиш ху@ла на пляшку?
показать весь комментарий
17.05.2025 18:40
 
 