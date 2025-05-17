Если Путин серьезно настроен на мир, Россия должна немедленно согласиться на прекращение огня, - Лемми
Россия должна немедленно согласиться на полное прекращение огня в войне в Украине.
Об этом пишет в соцсети Х министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, информирует Цензор.НЕТ.
"Шокирован российской атакой на Сумщине, всего через несколько часов после переговоров в Турции. Если Путин серьезно настроен на мир, Россия должна согласиться на полное и немедленное прекращение огня, как это сделала Украина", - подчеркнул Лемми.
Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.
Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.
Да никому путин ничего не должен и не будет должен.
Его можно только заставить
"Якщо серйозно налаштований на мир..." -- ні, пилять, він взагалі не налаштований. А ви дурня клеїте вже котрий рік поспіль.
Все як в тому анекдоті, про море...
Син з батьком приїхали на море. Батько:
- Синку. Оце - море.
Син, що все життя у степу прожив i навiть рiчки не бачив:
- Де-е-е?
Батько:
- Оце, синку, вся оця вода - це море!
- Де-е-е-е?
Зайшли по колiно в воду.
- Синку, дивись! Оце небо, ото земля, а оце синє - це море!
- Де-е-е-е?
Зайшли по шию. Батько:
- Синку! Оце ти у водi стоїш - це усе море!
- Де-е-е-е?
Батько його за шию, та пиком у воду. За хвилину витягує. Син:
- Батьку! Що це було?!
- Море, синку, море...
Так що, панове, знищення України почалося в 2019р. Можете ржати поки що, бо буде можливість завоювати Прибалтику в складі орди