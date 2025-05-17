Якщо Путін серйозно налаштований на мир - Росія мусить негайно погодитися на припинення вогню, - Леммі
Росія має негайно погодитися на повне припинення вогню у війні в Україні.
Про це пише у соцмережі Х міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, інформує Цензор.НЕТ.
"Шокований російською атакою на Сумщині, всього через кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо Путін серйозно налаштований на мир, Росія мусить погодитися на повне і негайне припинення вогню, як це зробила Україна", - наголосив Леммі.
Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.
Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.
Да никому путин ничего не должен и не будет должен.
Его можно только заставить
"Якщо серйозно налаштований на мир..." -- ні, пилять, він взагалі не налаштований. А ви дурня клеїте вже котрий рік поспіль.
Все як в тому анекдоті, про море...
Син з батьком приїхали на море. Батько:
- Синку. Оце - море.
Син, що все життя у степу прожив i навiть рiчки не бачив:
- Де-е-е?
Батько:
- Оце, синку, вся оця вода - це море!
- Де-е-е-е?
Зайшли по колiно в воду.
- Синку, дивись! Оце небо, ото земля, а оце синє - це море!
- Де-е-е-е?
Зайшли по шию. Батько:
- Синку! Оце ти у водi стоїш - це усе море!
- Де-е-е-е?
Батько його за шию, та пиком у воду. За хвилину витягує. Син:
- Батьку! Що це було?!
- Море, синку, море...
Так що, панове, знищення України почалося в 2019р. Можете ржати поки що, бо буде можливість завоювати Прибалтику в складі орди