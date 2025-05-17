Якщо Путін серйозно налаштований на мир - Росія мусить негайно погодитися на припинення вогню, - Леммі

Росія має негайно погодитися на повне припинення вогню у війні в Україні.

Про це пише у соцмережі Х міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, інформує Цензор.НЕТ.

"Шокований російською атакою на Сумщині, всього через кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо Путін серйозно налаштований на мир, Росія мусить погодитися на повне і негайне припинення вогню, як це зробила Україна", - наголосив Леммі.

Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.

Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.