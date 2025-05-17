УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9591 відвідувач онлайн
Новини
1 102 16

Якщо Путін серйозно налаштований на мир - Росія мусить негайно погодитися на припинення вогню, - Леммі

Леммі про готовність РФ до миру

Росія має негайно погодитися на повне припинення вогню у війні в Україні.

Про це пише у соцмережі Х міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, інформує Цензор.НЕТ.

"Шокований російською атакою на Сумщині, всього через кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо Путін серйозно налаштований на мир, Росія мусить погодитися на повне і негайне припинення вогню, як це зробила Україна", - наголосив Леммі.

Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники деблокували тіла пасажирів рейсового автобуса, по якому ворог завдав удару в Білопіллі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.

Автор: 

обстріл (30447) Сумська область (4155) Леммі Девід (70) Сумський район (385) Білопілля (22) припинення вогню (330)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Минимум 100 последних одно и тоже, одно и тоже.
Да никому путин ничего не должен и не будет должен.
Его можно только заставить
показати весь коментар
17.05.2025 15:12 Відповісти
+5
НІ! Не налаштовано!, Що далі?? - сперПуппернайжорстокірші санкції?? в панєдєльнік!(, а може і ні??((
показати весь коментар
17.05.2025 15:05 Відповісти
+2
Дістали.
показати весь коментар
17.05.2025 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дістали.
показати весь коментар
17.05.2025 15:04 Відповісти
НІ! Не налаштовано!, Що далі?? - сперПуппернайжорстокірші санкції?? в панєдєльнік!(, а може і ні??((
показати весь коментар
17.05.2025 15:05 Відповісти
Саме для припинення вогню параша і вербує негрів на війну.
показати весь коментар
17.05.2025 15:06 Відповісти
«Налаштування» ****** «на мир» , почалися з підривів фсбшниками будинків у московії, мішками з «рязанським цукром», а потім, з війни проти мирної Ічкерії!!
показати весь коментар
17.05.2025 15:08 Відповісти
Минимум 100 последних одно и тоже, одно и тоже.
Да никому путин ничего не должен и не будет должен.
Его можно только заставить
показати весь коментар
17.05.2025 15:12 Відповісти
Так ПТН і налаштований на "мір. рускі мір".
показати весь коментар
17.05.2025 15:16 Відповісти
НАТО тоже так же будет отражать аггресию пид.рашки ? Путем переговоров ?
показати весь коментар
17.05.2025 15:18 Відповісти
П##діти -- не "Брімстоуни" постачати.

"Якщо серйозно налаштований на мир..." -- ні, пилять, він взагалі не налаштований. А ви дурня клеїте вже котрий рік поспіль.
показати весь коментар
17.05.2025 15:18 Відповісти
Що ще повинно трапитися, щоб вони нарешті зрозуміли - немає ніякого "якщо".
Все як в тому анекдоті, про море...
Син з батьком приїхали на море. Батько:
- Синку. Оце - море.
Син, що все життя у степу прожив i навiть рiчки не бачив:
- Де-е-е?
Батько:
- Оце, синку, вся оця вода - це море!
- Де-е-е-е?
Зайшли по колiно в воду.
- Синку, дивись! Оце небо, ото земля, а оце синє - це море!
- Де-е-е-е?
Зайшли по шию. Батько:
- Синку! Оце ти у водi стоїш - це усе море!
- Де-е-е-е?
Батько його за шию, та пиком у воду. За хвилину витягує. Син:
- Батьку! Що це було?!
- Море, синку, море...
показати весь коментар
17.05.2025 15:29 Відповісти
Ніякого миру не буде! Ходять слухи, що Мединський десь ляпнув, що України немає, то все наше і ми "возрождаєм" москальську імперію, а якщо Польша і Прибалтика будуть бухтіти то і їх також не стане.

Так що, панове, знищення України почалося в 2019р. Можете ржати поки що, бо буде можливість завоювати Прибалтику в складі орди
показати весь коментар
17.05.2025 15:39 Відповісти
Та скільки вони (європейці) будуть камлати!!! Невже за 14 років не зрозуміло що зі скаженним звіром не можна домовлятися.
показати весь коментар
17.05.2025 15:40 Відповісти
А якщо не погодиться "Британія почне негайно передавати наявні Еврофайтери " Отак потрібно потужнічати!
показати весь коментар
17.05.2025 15:45 Відповісти
Сказав, як відрізав!!….
показати весь коментар
17.05.2025 16:04 Відповісти
Лемі мабуть вдарився головою дуже сильно,коли розказує про налаштованість куйла на мир...
показати весь коментар
17.05.2025 16:16 Відповісти
Во ***... ще один міратворєц
показати весь коментар
17.05.2025 16:26 Відповісти
Девід Леммі, коли ж ти посадиш ху@ла на пляшку?
показати весь коментар
17.05.2025 18:40 Відповісти
 
 