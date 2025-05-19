17-летний агент ФСБ готовил теракт в ТЦК Киева: он уже был под домашним арестом за поджог военных авто, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала 17-летнего агента ФСБ, который планировал осуществить подрыв админздания ТЦК в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Несовершеннолетний уже имел подозрение от правоохранителей за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи под домашний арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны военный-контрактник и его жена, которые готовили теракты в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Воспользовавшись этим, юноша в мессенджере повторно вышел на куратора из фсб и сообщил ему о готовности к выполнению задач. Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники СБУ "перехватили" информацию: фигурант получил от фсб новое задание - взорвать здание местного ТЦК.

Для этого оккупанты направили несовершеннолетнему координаты тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ), сделанным на основе пластида. Затем агент должен был скрыто заложить взрывчатку под стенами военного объекта, после чего российская спецслужба планировала дистанционно взорвать ее вместе со своим несовершеннолетним соратником", - говорится в сообщении.

Агента ФСБ задержали "на горячем", когда тот забрал СВУ из тайника и направлялся к определенной "цели".

Читайте также: Готовили теракт на железнодорожной станции в Днепре: агентов РФ приговорили к 7 и 8 годам тюрьмы

Сейчас подростку сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вызвали полицию и взорвали взрывчатку: СБУ задержала двух молодых людей в Ривненской области. ФОТОрепортаж





