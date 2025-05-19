Европейцев неприятно поразил рассказ Трампа о звонке Путину, - Financial Times
Европейские лидеры, с которыми Дональд Трамп поговорил после звонка Владимиру Путину, не увидели в президенте США готовности оказывать давление на РФ для завершения войны в Украине.
Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
После разговора с Путиным Трамп рассказал о его содержании президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также лидерам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и президенту Еврокомиссии.
Источник FT говорит, что лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, были "неприятно поражены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка с Путиным. Было очевидно, что Трамп "не готов оказывать большее давление" на Путина, чтобы тот серьезно подошел к переговорам, добавил тот же источник.
Как пишет FT, в европейских столицах также опасаются, что Трамп может заключить сделку с Путиным, которая удовлетворит максималистские требования РФ и будет противоречить интересам Украины.
Разговор Трампа с Путиным
Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.
После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые устроили бы обе страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.
Не хочеш? Дивно..."
Якби у Трампа було достатньо своїх власних грошей, йому б не знадобився наприклад Маск.
із самого початку очевидно було, що США, як притомний союзник, принаймні на період диктатурки продажного ідіота-мародера Трумпа, для Цивілізованого Світу втрачені...
це прикрий факт і на цьому треба вжЕ остаточно поставити крапку і викреслити трумпівськи США із перспективних планів, як нестабільного партнера, безпринципного, корупційного баригу-хвойду..
Чи ви про Словакію?
Понаставили капканів: Австрія з Австралією, Швеція із Швейцарією, Ірландія з Ісландією, Словакія із Словенією...
Питання,а ми де,де українці і країна красива наша Україна ми всі де
Чому не гуртуємося ,чому ждемо помочі від когось
Ну и "чому"? (целых два раза ). А вы что, принципиально против помощи?