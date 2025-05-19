РУС
Европейцев неприятно поразил рассказ Трампа о звонке Путину, - Financial Times

Европейские лидеры, с которыми Дональд Трамп поговорил после звонка Владимиру Путину, не увидели в президенте США готовности оказывать давление на РФ для завершения войны в Украине.

Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

После разговора с Путиным Трамп рассказал о его содержании президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также лидерам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и президенту Еврокомиссии.

Источник FT говорит, что лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, были "неприятно поражены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка с Путиным. Было очевидно, что Трамп "не готов оказывать большее давление" на Путина, чтобы тот серьезно подошел к переговорам, добавил тот же источник.

Как пишет FT, в европейских столицах также опасаются, что Трамп может заключить сделку с Путиным, которая удовлетворит максималистские требования РФ и будет противоречить интересам Украины.

Разговор Трампа с Путиным

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые устроили бы обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Трамп Дональд переговоры с Россией
19.05.2025 23:22 Ответить
Декому врешті-решт треба зрозуміти що Трамп не нехоче а не може нічого зробити. Просто, тупо не може.
Він звичайний шахрай, який обіцяє 4000 баксів з/пл вчителям, чи 200,% річних в МММ, але точно знає що то неможливо.
І коли ви це зрозумієте всі здивування пройдуть...
19.05.2025 23:24 Ответить
А вони реально на нього розраховували?
19.05.2025 23:20 Ответить
по суті він поводить себе як шахрай і брехун (але прикол в тому, що він і є шахраєм і брехуном, що постановив американський суд). Питання в іншому, цей рижий чуб робить все, щоб образитись на "недоговороспроможніх" українців і вже відверто злигатись із своїм мафіозним дружбаном хлом. А у нас інше завдання: отримати ресурси, зброю, фінанси для продовження опору агресору і протриматись як мінімум 2 роки, коли він забодає власних виборців і йому дадуть підсрачника....
20.05.2025 00:02 Ответить
Ну, виборці бувають і нетерплячі. Можуть дрони китайські купити і ага.
20.05.2025 02:13 Ответить
Давить надо санкциями рФ давить, и тогда путловская власть поймет что они стоят в этом мире , самые опасные санкции это Европейские , - а не США!!! Держать за гороло Путла и давить санкциями и вышвыривать с Украины этих инвалидов оставшихся на земле Украины .!
20.05.2025 00:06 Ответить
Коли вже дійде по ясельної групи Європи що при Трампі в них немає США
20.05.2025 00:14 Ответить
Ти справді вважаєш, що керівники європейських країн дурніші за вас, диванних експердів, які все знають і все вміють, але в житті, чомусь, абсолютно нічого не змогли досягти?
20.05.2025 08:32 Ответить
Гітлер свого часу показав на що здатна Європа - намотувати соплі. Зараз новий фюрер. Що робить Європа? Намотує соплі. Не встоїть Україна - путлер пройдеться по Європі катком і ніхто його зупинити не здатен, крім українців
20.05.2025 10:44 Ответить
У Европейців є лише два методи впливу на ситуацію : побільше зброї передавати СОУ та вивозити мирняк подалі від фронту
20.05.2025 00:20 Ответить
Если европейцев до сих пор поражает трамп, значит они до сих пор ничего про него не поняли. Это больше говорит о них, а не о рыжей собачке x#йла.
20.05.2025 00:25 Ответить
Трампон не вирішив бомбити Україну напару з ******-вже добре.
20.05.2025 00:26 Ответить
"Володья, закінчуй війну, я хочу заробити на тобі гроші.
Не хочеш? Дивно..."
20.05.2025 00:31 Ответить
Як він може чинити тиск на свого спонсора? Хто де таке бачив чи чув?
20.05.2025 00:33 Ответить
Спонсора? Тобто, рашка має грошей більше, ніж США?
20.05.2025 08:34 Ответить
До чого тут більше чи менше грошей у держави?
Якби у Трампа було достатньо своїх власних грошей, йому б не знадобився наприклад Маск.
20.05.2025 09:29 Ответить
маємо шо маємо..
із самого початку очевидно було, що США, як притомний союзник, принаймні на період диктатурки продажного ідіота-мародера Трумпа, для Цивілізованого Світу втрачені...
це прикрий факт і на цьому треба вжЕ остаточно поставити крапку і викреслити трумпівськи США із перспективних планів, як нестабільного партнера, безпринципного, корупційного баригу-хвойду..
20.05.2025 00:54 Ответить
Трамп зробив висновки зі свого першого терміну президентства, коли його "велич" стримували адекватні та професійні помічники, і цього разу оточив себе безхребетними посіпаками без будь-яких принципів. Бути великій біді...
20.05.2025 09:33 Ответить
Не думаю. Від отриманого ним подарунку від Катару у великому "захваті" Ізраїль і американська єврейська громада, які мають в США великий вплив. Ми з ними зараз на одному боці. У наступному році в США проміжні вибори до Конгресу.
20.05.2025 13:24 Ответить
Ми не на одному боці з *************, що цілується взасос з путєним, і для вирішення чиїх питань трумп продав Україну пуйлу. На Ізраїлі половина населення юдеї з параші зі своїм баблом приїхали і бикують. Заразили Ізраїль русіфілісом у важкій формі. Коли Іран нападе на Ізраїль, а він нападе, подивимось як це збіговисько здрисне з туди в Америку и не подумає захищати свою "історичну батьківщину". Рашистська ********* воткне ніж в спину Ізраїлю. А нам буде злегка и зтурбованно похєр на тот Ізраїль, хай собі отримає плоди того, що посіяв своїми особливими відношеннями з раzzієй, договорняками за спиною України і за її рахунок.
20.05.2025 14:36 Ответить
Європейці ще раз побачили, що трумп дійсно є ідіот.
20.05.2025 02:08 Ответить
трумп => тру(м)п
20.05.2025 11:45 Ответить
От Великий святий Дроне! Покарай пуйла і підпуйлятників, відправ їх до пекла, як і всю фашистську банду трумповенсів разом з іншою прилиплою до них наволоччю
20.05.2025 02:28 Ответить
Что там с нефтепроводом Дружба в Словению?
20.05.2025 04:03 Ответить
А на який мозоль вам Словенія наступила?
Чи ви про Словакію?
20.05.2025 09:22 Ответить
В Словаччині все пучком!
20.05.2025 09:35 Ответить
Давно це було... Але так, словакі на відміну від угорців, свого фіцу не *******, не поважають, митінгують проти та продовжують допомагати Україні всупереч його бажанням! За що їм окрема велика дяка!!!
20.05.2025 12:40 Ответить
Пардон, там где фицо
20.05.2025 12:28 Ответить
Фіцо у Словаччині - це частина старої Чехословаччини. А Словенія - то частина старої Югославії.
Понаставили капканів: Австрія з Австралією, Швеція із Швейцарією, Ірландія з Ісландією, Словакія із Словенією...
20.05.2025 12:37 Ответить
Самим, доведеться все самим. Бо, чесно кажучи, Штатам вже нічим економічно тиснути - з рашкою ніколи особливо не торгували, а 500% тарифи на Китай та Індію, основних покупців російської нафти- це щ розряду галюцинацій.
20.05.2025 04:08 Ответить
Оце прочитав всі ваши пісюльки і не побачив серед дональдів ,американців,макронів ,западу,союзників і їх армій
Питання,а ми де,де українці і країна красива наша Україна ми всі де
Чому не гуртуємося ,чому ждемо помочі від когось
20.05.2025 05:58 Ответить
Вопрос, как я понял, ну очень риторический и ответа не предполагает (для вас).
Ну и "чому"? (целых два раза ). А вы что, принципиально против помощи?
20.05.2025 12:50 Ответить
Поки по методичці краснова шпарить
20.05.2025 07:24 Ответить
Всі хто купує газ та нафту з рф це така ж мерзота, а це Угорщина Словакія
20.05.2025 08:18 Ответить
слабоумие, деменция, черный бизнес с ПИД,,,рашей в 80-90+ бабки рыболовлева и не только...что вы хотели от агента краснова???
20.05.2025 08:20 Ответить
Всем уже пора осознать: Президент США счастлив общаться с кремлевским террористом и убийцей, и мечтает делать с ним бизнес....
20.05.2025 08:24 Ответить
Он мечтает забыть 1984 год и тот свой бизнес.
20.05.2025 12:52 Ответить
Там мабуть путін чинить тиск на трампа
20.05.2025 08:34 Ответить
Агент "Краснов"(Трампушко) таки дійсно працює на Московію. Добре ж його "прихватили"...
20.05.2025 09:27 Ответить
+100500. Ха! Скільки бабла в нього було влито ерефією! От він і відпрацьовує ті гроші
20.05.2025 10:23 Ответить
Не забывайте про банальный шантаж.
20.05.2025 12:53 Ответить
Трампа рашка крепко держит за яйца, либо есть компромат, либо бабло. Поэтому Трамп обозначает движуху, якобы желание, на самом деле он подыгрывает путину. Единственно возможно, если падло Путин заиграется с трампом надолго, сенат американский вынужден будет принять решение-санкции, то тогда что то положительное может быть. А так Европа в ****, наш Президент, что то начинает подыгрывать Трампику. Как бы что, то не подмахнули быстренько!
20.05.2025 11:37 Ответить
Дебільна морда
20.05.2025 11:56 Ответить
Так я не зрозумів, оце і все - "неприємно вражені", вся реакція "колективного заходу?" І що, навіть на фуй не послали? Дочекаються еуропейці, що скоро в Берліні почнуть кричати - путєн, введи войска.
20.05.2025 12:41 Ответить
Так уже кричат - особенно местечковые кацапы
20.05.2025 12:59 Ответить
як би не страх та пізне розуміння , шо США зливає ЄС москві ,то Захід би ще товго молився на США ... тільки війна в Україні ,роз'яснила. Заходу , шо США ,москву та пекін , скоригувало на протистояння з ними , шоб відволікти увагу від США ...і ногі ростуть з цієї справи ,починаючи з 80 років ...
20.05.2025 16:22 Ответить
