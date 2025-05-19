Европейцев неприятно поразил рассказ Трампа о звонке Путину, - Financial Times

Европейские лидеры, с которыми Дональд Трамп поговорил после звонка Владимиру Путину, не увидели в президенте США готовности оказывать давление на РФ для завершения войны в Украине.

Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

После разговора с Путиным Трамп рассказал о его содержании президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также лидерам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и президенту Еврокомиссии.

Источник FT говорит, что лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, были "неприятно поражены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка с Путиным. Было очевидно, что Трамп "не готов оказывать большее давление" на Путина, чтобы тот серьезно подошел к переговорам, добавил тот же источник.

Как пишет FT, в европейских столицах также опасаются, что Трамп может заключить сделку с Путиным, которая удовлетворит максималистские требования РФ и будет противоречить интересам Украины.

Разговор Трампа с Путиным

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые устроили бы обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.