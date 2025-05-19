Європейців неприємно вразила розповідь Трампа про дзвінок Путіну, - Financial Times
Європейські лідери, з якими Дональд Трамп поговорив після дзвінка Володимиру Путіну, не побачили в президенті США готовності чинити тиск на РФ щодо завершення війни в Україні.
Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Після розмови з Путіним Трамп розповів про її зміст президенту України Володимиру Зеленському, а також лідерам Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та президентці Єврокомісії.
Джерело FT каже, що лідери, які брали участь у телефонній розмові, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка з Путіним. Було очевидно, що Трамп "не готовий чинити більший тиск" на Путіна, щоб той серйозно підійшов до переговорів, додало те саме джерело.
Як пише FT, у європейських столицях також побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним, яка задовольнить максималістські вимоги РФ і суперечитиме інтересам України.
Розмова Трампа з Путіним
Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.
Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не хочеш? Дивно..."
Якби у Трампа було достатньо своїх власних грошей, йому б не знадобився наприклад Маск.
із самого початку очевидно було, що США, як притомний союзник, принаймні на період диктатурки продажного ідіота-мародера Трумпа, для Цивілізованого Світу втрачені...
це прикрий факт і на цьому треба вжЕ остаточно поставити крапку і викреслити трумпівськи США із перспективних планів, як нестабільного партнера, безпринципного, корупційного баригу-хвойду..
Чи ви про Словакію?
Понаставили капканів: Австрія з Австралією, Швеція із Швейцарією, Ірландія з Ісландією, Словакія із Словенією...
Питання,а ми де,де українці і країна красива наша Україна ми всі де
Чому не гуртуємося ,чому ждемо помочі від когось
Ну и "чому"? (целых два раза ). А вы что, принципиально против помощи?