Європейців неприємно вразила розповідь Трампа про дзвінок Путіну, - Financial Times

Європейські лідери, з якими Дональд Трамп поговорив після дзвінка Володимиру Путіну, не побачили в президенті США готовності чинити тиск на РФ щодо завершення війни в Україні.

Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Після розмови з Путіним Трамп розповів про її зміст президенту України Володимиру Зеленському, а також лідерам Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та президентці Єврокомісії.

Джерело FT каже, що лідери, які брали участь у телефонній розмові, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка з Путіним. Було очевидно, що Трамп "не готовий чинити більший тиск" на Путіна, щоб той серйозно підійшов до переговорів, додало те саме джерело.

Як пише FT, у європейських столицях також побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним, яка задовольнить максималістські вимоги РФ і суперечитиме інтересам України.

Також читайте: Фон дер Ляєн, Стубб, Мерц та Мелоні розповіли про спілкування з Трампом після його розмови з Путіним

Розмова Трампа з Путіним

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Декому врешті-решт треба зрозуміти що Трамп не нехоче а не може нічого зробити. Просто, тупо не може.
Він звичайний шахрай, який обіцяє 4000 баксів з/пл вчителям, чи 200,% річних в МММ, але точно знає що то неможливо.
І коли ви це зрозумієте всі здивування пройдуть...
А вони реально на нього розраховували?
по суті він поводить себе як шахрай і брехун (але прикол в тому, що він і є шахраєм і брехуном, що постановив американський суд). Питання в іншому, цей рижий чуб робить все, щоб образитись на "недоговороспроможніх" українців і вже відверто злигатись із своїм мафіозним дружбаном хлом. А у нас інше завдання: отримати ресурси, зброю, фінанси для продовження опору агресору і протриматись як мінімум 2 роки, коли він забодає власних виборців і йому дадуть підсрачника....
Ну, виборці бувають і нетерплячі. Можуть дрони китайські купити і ага.
Давить надо санкциями рФ давить, и тогда путловская власть поймет что они стоят в этом мире , самые опасные санкции это Европейские , - а не США!!! Держать за гороло Путла и давить санкциями и вышвыривать с Украины этих инвалидов оставшихся на земле Украины .!
Коли вже дійде по ясельної групи Європи що при Трампі в них немає США
Ти справді вважаєш, що керівники європейських країн дурніші за вас, диванних експердів, які все знають і все вміють, але в житті, чомусь, абсолютно нічого не змогли досягти?
Гітлер свого часу показав на що здатна Європа - намотувати соплі. Зараз новий фюрер. Що робить Європа? Намотує соплі. Не встоїть Україна - путлер пройдеться по Європі катком і ніхто його зупинити не здатен, крім українців
У Европейців є лише два методи впливу на ситуацію : побільше зброї передавати СОУ та вивозити мирняк подалі від фронту
Если европейцев до сих пор поражает трамп, значит они до сих пор ничего про него не поняли. Это больше говорит о них, а не о рыжей собачке x#йла.
Трампон не вирішив бомбити Україну напару з ******-вже добре.
"Володья, закінчуй війну, я хочу заробити на тобі гроші.
Не хочеш? Дивно..."
Як він може чинити тиск на свого спонсора? Хто де таке бачив чи чув?
Спонсора? Тобто, рашка має грошей більше, ніж США?
До чого тут більше чи менше грошей у держави?
Якби у Трампа було достатньо своїх власних грошей, йому б не знадобився наприклад Маск.
маємо шо маємо..
із самого початку очевидно було, що США, як притомний союзник, принаймні на період диктатурки продажного ідіота-мародера Трумпа, для Цивілізованого Світу втрачені...
це прикрий факт і на цьому треба вжЕ остаточно поставити крапку і викреслити трумпівськи США із перспективних планів, як нестабільного партнера, безпринципного, корупційного баригу-хвойду..
Трамп зробив висновки зі свого першого терміну президентства, коли його "велич" стримували адекватні та професійні помічники, і цього разу оточив себе безхребетними посіпаками без будь-яких принципів. Бути великій біді...
Не думаю. Від отриманого ним подарунку від Катару у великому "захваті" Ізраїль і американська єврейська громада, які мають в США великий вплив. Ми з ними зараз на одному боці. У наступному році в США проміжні вибори до Конгресу.
Ми не на одному боці з *************, що цілується взасос з путєним, і для вирішення чиїх питань трумп продав Україну пуйлу. На Ізраїлі половина населення юдеї з параші зі своїм баблом приїхали і бикують. Заразили Ізраїль русіфілісом у важкій формі. Коли Іран нападе на Ізраїль, а він нападе, подивимось як це збіговисько здрисне з туди в Америку и не подумає захищати свою "історичну батьківщину". Рашистська ********* воткне ніж в спину Ізраїлю. А нам буде злегка и зтурбованно похєр на тот Ізраїль, хай собі отримає плоди того, що посіяв своїми особливими відношеннями з раzzієй, договорняками за спиною України і за її рахунок.
Європейці ще раз побачили, що трумп дійсно є ідіот.
трумп => тру(м)п
От Великий святий Дроне! Покарай пуйла і підпуйлятників, відправ їх до пекла, як і всю фашистську банду трумповенсів разом з іншою прилиплою до них наволоччю
Что там с нефтепроводом Дружба в Словению?
А на який мозоль вам Словенія наступила?
Чи ви про Словакію?
В Словаччині все пучком!
Давно це було... Але так, словакі на відміну від угорців, свого фіцу не *******, не поважають, митінгують проти та продовжують допомагати Україні всупереч його бажанням! За що їм окрема велика дяка!!!
Пардон, там где фицо
Фіцо у Словаччині - це частина старої Чехословаччини. А Словенія - то частина старої Югославії.
Понаставили капканів: Австрія з Австралією, Швеція із Швейцарією, Ірландія з Ісландією, Словакія із Словенією...
Самим, доведеться все самим. Бо, чесно кажучи, Штатам вже нічим економічно тиснути - з рашкою ніколи особливо не торгували, а 500% тарифи на Китай та Індію, основних покупців російської нафти- це щ розряду галюцинацій.
Оце прочитав всі ваши пісюльки і не побачив серед дональдів ,американців,макронів ,западу,союзників і їх армій
Питання,а ми де,де українці і країна красива наша Україна ми всі де
Чому не гуртуємося ,чому ждемо помочі від когось
Вопрос, как я понял, ну очень риторический и ответа не предполагает (для вас).
Ну и "чому"? (целых два раза ). А вы что, принципиально против помощи?
Поки по методичці краснова шпарить
Всі хто купує газ та нафту з рф це така ж мерзота, а це Угорщина Словакія
слабоумие, деменция, черный бизнес с ПИД,,,рашей в 80-90+ бабки рыболовлева и не только...что вы хотели от агента краснова???
Всем уже пора осознать: Президент США счастлив общаться с кремлевским террористом и убийцей, и мечтает делать с ним бизнес....
Он мечтает забыть 1984 год и тот свой бизнес.
Там мабуть путін чинить тиск на трампа
Агент "Краснов"(Трампушко) таки дійсно працює на Московію. Добре ж його "прихватили"...
+100500. Ха! Скільки бабла в нього було влито ерефією! От він і відпрацьовує ті гроші
Не забывайте про банальный шантаж.
Трампа рашка крепко держит за яйца, либо есть компромат, либо бабло. Поэтому Трамп обозначает движуху, якобы желание, на самом деле он подыгрывает путину. Единственно возможно, если падло Путин заиграется с трампом надолго, сенат американский вынужден будет принять решение-санкции, то тогда что то положительное может быть. А так Европа в ****, наш Президент, что то начинает подыгрывать Трампику. Как бы что, то не подмахнули быстренько!
Дебільна морда
Так я не зрозумів, оце і все - "неприємно вражені", вся реакція "колективного заходу?" І що, навіть на фуй не послали? Дочекаються еуропейці, що скоро в Берліні почнуть кричати - путєн, введи войска.
Так уже кричат - особенно местечковые кацапы
як би не страх та пізне розуміння , шо США зливає ЄС москві ,то Захід би ще товго молився на США ... тільки війна в Україні ,роз'яснила. Заходу , шо США ,москву та пекін , скоригувало на протистояння з ними , шоб відволікти увагу від США ...і ногі ростуть з цієї справи ,починаючи з 80 років ...
