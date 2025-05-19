Європейців неприємно вразила розповідь Трампа про дзвінок Путіну, - Financial Times

Європейські лідери, з якими Дональд Трамп поговорив після дзвінка Володимиру Путіну, не побачили в президенті США готовності чинити тиск на РФ щодо завершення війни в Україні.

Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Після розмови з Путіним Трамп розповів про її зміст президенту України Володимиру Зеленському, а також лідерам Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та президентці Єврокомісії.

Джерело FT каже, що лідери, які брали участь у телефонній розмові, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка з Путіним. Було очевидно, що Трамп "не готовий чинити більший тиск" на Путіна, щоб той серйозно підійшов до переговорів, додало те саме джерело.

Як пише FT, у європейських столицях також побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним, яка задовольнить максималістські вимоги РФ і суперечитиме інтересам України.

Розмова Трампа з Путіним

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.