С начала суток на фронте - 129 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток произошло 129 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 57 авиационных ударов, применив одну ракету и 78 КАБ, также использовал для ударов 984 дроны-камикадзе и совершил более 3500 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении украинские подразделения сдержали две атаки врага в сторону Строевки и в районе Волчанска.

Двадцать четыре штурмовых действия захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское на Лиманском направлении. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

Боевые действия на Востоке

На Сиверском направлении противник совершил наступательные действия в районе Белогоровки, был остановлен, успеха не имел.

На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часова Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня десять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Дружбы, Петровки и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 37 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Яблоневка, Новооленовка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 144 оккупанта и ранили 155. Уничтожили боевую бронированную машину, три автомобиля, пять мотоциклов, квадроцикл, 11 БПЛА и антенну управления БПЛА.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения отражали 22 атаки в районе Вильного Поля, Привольного, Зеленого Поля, Константинополя, Багатыря, Бурлацкого, Веселого и в направлении Отрадного. До сих пор продолжаются бои, которые не утихают в четырех локациях.

На Ореховском направлении российские захватчики дважды шли вперед на позиции наших защитников в районах Новоандреевки и Малых Щербаков, успеха не имели.

На Купянском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

Курское направление

На Курском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков. Враг нанес 13 авиационных ударов, применив при этом 23 КАБа, также осуществил 213 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям Сил обороны, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня следует отметить воинов 117-й отдельной бригады территориальной обороны, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Украины, которые эффективно противодействуют врагу.

